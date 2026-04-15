Две РЛС и склады российских оккупантов поразили Силы обороны, - Генштаб

Силы обороны Украины нанесли удар по российской РЛС из состава ЗРК С-400, логистическим объектам и скоплениям живой силы захватчиков.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

РЛС

Так, были поражены радиолокационная станция 96Л6 из состава зенитного ракетного комплекса "С-400" (Красногорское, ВОТ Запорожской обл.) и радиолокационная станция "Небо-СВУ" (Гвардейское, ВОТ АР Крым).

Склады

На оккупированной части Запорожской области атакован склад боеприпасов в районе н.п. Терпиння.

На оккупированной территории Донецкой области, в районе н.п. Гирное, поражен склад БПЛА. В районе Мариуполя - цистерны с горюче-смазочными материалами, а в окрестностях Рыбинского и Тополиного - склады материально-технических средств захватчиков.

Поражение живой силы

В районах населенных пунктов Ивановский и Волфинский Курской области РФ, а также Красногорское Запорожской области, Березовое - Днепропетровской, Родинское - Донецкой области и Олешки в Херсонской области ВСУ нанесли удар по живой силе врага.

Также под ударами оказались и другие важные объекты российского агрессора, добавили в Генштабе.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

