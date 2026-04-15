Две РЛС и склады российских оккупантов поразили Силы обороны, - Генштаб
Силы обороны Украины нанесли удар по российской РЛС из состава ЗРК С-400, логистическим объектам и скоплениям живой силы захватчиков.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
РЛС
Так, были поражены радиолокационная станция 96Л6 из состава зенитного ракетного комплекса "С-400" (Красногорское, ВОТ Запорожской обл.) и радиолокационная станция "Небо-СВУ" (Гвардейское, ВОТ АР Крым).
Склады
На оккупированной части Запорожской области атакован склад боеприпасов в районе н.п. Терпиння.
На оккупированной территории Донецкой области, в районе н.п. Гирное, поражен склад БПЛА. В районе Мариуполя - цистерны с горюче-смазочными материалами, а в окрестностях Рыбинского и Тополиного - склады материально-технических средств захватчиков.
Поражение живой силы
В районах населенных пунктов Ивановский и Волфинский Курской области РФ, а также Красногорское Запорожской области, Березовое - Днепропетровской, Родинское - Донецкой области и Олешки в Херсонской области ВСУ нанесли удар по живой силе врага.
Также под ударами оказались и другие важные объекты российского агрессора, добавили в Генштабе.
Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
