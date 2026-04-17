Швеція виділила 4 млрд євро підтримки на цей рік та допоможе з підготовкою пілотів для Gripen, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Швеція цьогоріч надасть Україні допомоги на 4 млрд євро.

Про це глава держави заявив під час спілкування зі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Швеція є одним із п'ятьох найбільших донаторів щодо підтримки наших Збройних Сил, нашого населення. Тільки на 2026 рік Швеція підтвердила підтримку у 4 млрд євро. Це дуже велика підтримка для нас, для нашого захисту та стійкості ЗСУ. Ми вдячні за це всій команді та народу Швеції", - наголосив Зеленський.

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Також, за словами президента, Україна вдячна Швеції за підтримку гуманітарних програм, зокрема щодо повернення викрадених українських дітей.

"Також вдячні за нову сильну програму посилення захисту нашого неба, щодо нашого майбутнього сучасного повітряного флоту з літаків Gripen. Дуже розраховуємо. Про це говоритимемо з його величністю, що наші пілоти вже почнуть тренування та навчання цього року", - підсумував він.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що король Швеції Карл XVI Густав прибув до України.

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