Полтавщина знову під атакою: поранено двох людей

Зранку 20 квітня російські безпілотники вкотре атакували Полтавський район.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Дяковнич.

Унаслідок падіння уламків на території одного з підприємств зазнали пошкоджень вікна будівлі та два автомобілі.

В результаті інциденту постраждали двоє людей - вони дістали травми середньої тяжкості. Потерпілим надається вся необхідна медична допомога.

Що передувало?

У ніч проти 20 квітня російські загарбники атакували Київську область російськими безпілотниками.

Російські війська атакували ударним дроном типу Shahed об’єкт інфраструктури у Кривому Розі.

