Полтавщина знову під атакою: поранено двох людей
Зранку 20 квітня російські безпілотники вкотре атакували Полтавський район.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Дяковнич.
Унаслідок падіння уламків на території одного з підприємств зазнали пошкоджень вікна будівлі та два автомобілі.
В результаті інциденту постраждали двоє людей - вони дістали травми середньої тяжкості. Потерпілим надається вся необхідна медична допомога.
Що передувало?
У ніч проти 20 квітня російські загарбники атакували Київську область російськими безпілотниками.
Російські війська атакували ударним дроном типу Shahed об’єкт інфраструктури у Кривому Розі.
