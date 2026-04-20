Полтавская область снова под атакой: ранены два человека

Утром 20 апреля российские беспилотники в очередной раз атаковали Полтавский район.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Виталий Дяковнич.

В результате падения обломков на территории одного из предприятий были повреждены окна здания и два автомобиля.

В результате инцидента пострадали два человека - они получили травмы средней тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Что предшествовало?

В ночь на 20 апреля российские захватчики атаковали Киевскую область российскими беспилотниками.

Российские войска атаковали ударным дроном типа Shahed объект инфраструктуры в Кривом Роге.

