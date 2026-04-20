Полтавская область снова под атакой: ранены два человека
Утром 20 апреля российские беспилотники в очередной раз атаковали Полтавский район.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Виталий Дяковнич.
В результате падения обломков на территории одного из предприятий были повреждены окна здания и два автомобиля.
В результате инцидента пострадали два человека - они получили травмы средней тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Что предшествовало?
В ночь на 20 апреля российские захватчики атаковали Киевскую область российскими беспилотниками.
Российские войска атаковали ударным дроном типа Shahed объект инфраструктуры в Кривом Роге.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль