Мелоні відповіла Соловйову: У мене немає господарів
Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні відреагувала на критику на свою адресу російського пропагандиста Володимира Соловйова та зазначила, що керується виключно інтересами Італії.
Про це Мелоні написала у соцмережі Х.
Що відповіла Мелоні?
"За своєю природою старанний пропагандист режиму не може давати уроків ані з послідовності, ані зі свободи. Але ці карикатури точно не змусять нас змінити курс. На відміну від інших, ми не маємо жодних ниточок, у нас немає господарів, і ми не виконуємо наказів. У нас є лише один компас: інтереси Італії. І ми продовжуватимемо слідувати за ним з гордістю, всупереч пропагандистам з усіх куточків світу"
Що передувало?
- Нагадаємо, Соловйов у своєму шоу назвав Мелоні "фашистською тварюкою" та сукою.
- Італія викликала російського посла після того, як Володимир Соловйов у прямому ефірі образив прем’єр-міністерку Джорджу Мелоні.
- У Римі такі висловлювання назвали неприйнятними та висловили офіційний протест російській стороні.
- Посол РФ відреагував на скандал із Соловйовим та Мелоні й звинуватив у всьому Зеленського.
бо, вас звинуватять у антисемітизмі та гомофобії!
- Скажите, это "секарии", Иосиф Флавий со сподвижником?
- Ні... Це Гонта з Залізняком, які предків Кернеса і Коломойського, різали..."
Мати - Інна Соломонівна Соловйова (у дівоцтві - Шапіро)
Батько - Рудольф Наумович Вініцковскій
В 1962 року (за рік до народження сина) Вініцковскій змінив прізвище на Соловйов.
Батьки розлучилися, коли Владіміру було 4 роки. Соловйов часто наголошує на своєму єврейському походженні по обох лініях.
Як у рекламі.......іноді краще жувати....🙊🙊
Посол не в темі. Там винуватий Порошенко.