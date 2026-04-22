УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9797 відвідувачів онлайн
Новини
7 127 46

Мелоні відповіла Соловйову: У мене немає господарів

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні відреагувала на критику на свою адресу російського пропагандиста Володимира Соловйова та зазначила, що керується виключно інтересами Італії.

Про це Мелоні написала у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відповіла Мелоні?

"За своєю природою старанний пропагандист режиму не може давати уроків ані з послідовності, ані зі свободи. Але ці карикатури точно не змусять нас змінити курс. На відміну від інших, ми не маємо жодних ниточок, у нас немає господарів, і ми не виконуємо наказів. У нас є лише один компас: інтереси Італії. І ми продовжуватимемо слідувати за ним з гордістю, всупереч пропагандистам з усіх куточків світу"

Що передувало?

  • Нагадаємо, Соловйов у своєму шоу назвав Мелоні "фашистською тварюкою" та сукою.
  • Італія викликала російського посла після того, як Володимир Соловйов у прямому ефірі образив прем’єр-міністерку Джорджу Мелоні
  • У Римі такі висловлювання назвали неприйнятними та висловили офіційний протест російській стороні.
  • Посол РФ відреагував на скандал із Соловйовим та Мелоні й звинуватив у всьому Зеленського.

Автор: 

Мелоні Джорджа (225)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
А от це даремно. Коли премєр відповідає ідіоту який спеціально придурюється за гроші - вона опускає себе нище плінтуса. Краще б дала 2 ракети по Москві - було б солідно
показати весь коментар
22.04.2026 10:13 Відповісти
+20
нашо взагалі відповідати на московита? Це агресивне біосміття підлягає забуттю а не реагуванню
показати весь коментар
22.04.2026 10:11 Відповісти
+12
Навіщо розмовляти з лайном?
показати весь коментар
22.04.2026 10:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нашо взагалі відповідати на московита? Це агресивне біосміття підлягає забуттю а не реагуванню
показати весь коментар
22.04.2026 10:11 Відповісти
Чому це цікаво забуттю? Він орав про знищення КОЖНОЇ європейської країни і після цього його просто забути?!
показати весь коментар
22.04.2026 11:25 Відповісти
Реагувати слід так як Макрон і Папа на висери Трампа. Цей помьот вже психічно хворе створіння.
показати весь коментар
22.04.2026 13:40 Відповісти
він не хворий а ******** - це різне пора вже відрізняти
показати весь коментар
22.04.2026 13:45 Відповісти
Навіщо розмовляти з лайном?
показати весь коментар
22.04.2026 10:11 Відповісти
... ну ... можна більш культурно з лайном - танцювати, посміхатись, а лиш потім розмовляти.
показати весь коментар
22.04.2026 11:20 Відповісти
Дуже толерантно вона відповіла...
показати весь коментар
22.04.2026 10:12 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2026 10:12 Відповісти
А от це даремно. Коли премєр відповідає ідіоту який спеціально придурюється за гроші - вона опускає себе нище плінтуса. Краще б дала 2 ракети по Москві - було б солідно
показати весь коментар
22.04.2026 10:13 Відповісти
Своєю відповіддю Мелоні вказує всй світовій спільноті на рашистську.хамовиту смердячу потвору.котра вилізла з під плінтуса.плюючи на ліво і на право ядовитими ,САТАНИНСЬКИМИ слюнями рашистського"скрєпового хамства" ненависті злоби безсилля І ВСЯКОГО ЗЛА.КОТРЕ, ЗІБРАНЕ Ї З КОТРОГО ЗІБРАНА АНТИХРИСТОМ СПОКОНВІКУ РАШИСТСЬКА 3,14ДЕРАЦІЯ...
показати весь коментар
22.04.2026 10:25 Відповісти
Ракет таких у них на жаль немає. Такі є лише у Франції і Британії і то у британців це американські томагавки.
показати весь коментар
22.04.2026 11:17 Відповісти
Шапіро дуже сумує за озером Комо 😏
показати весь коментар
22.04.2026 10:14 Відповісти
не можна п*здити солов'їний помьот!
бо, вас звинуватять у антисемітизмі та гомофобії!
показати весь коментар
22.04.2026 10:14 Відповісти
Самый лучший ответ Соловьеву - это пакет. Не из АТБ а пакет военной помощи Украине. Тогда ему за такой базар свои же так в панамку напихают - что устанет нести.
показати весь коментар
22.04.2026 10:16 Відповісти
Найкращий це таки пакет. Поліетиленовий. Прозорий. На голову. Щоб було видно як ця тварюка задихається і конає...
показати весь коментар
22.04.2026 10:20 Відповісти
А потім можна вже і не прозорий, ще і на весь зріст
показати весь коментар
22.04.2026 10:39 Відповісти
В свинячий скотомогильник і забути.
показати весь коментар
22.04.2026 10:42 Відповісти
Це теж варіант
показати весь коментар
22.04.2026 10:54 Відповісти
Протигаз ще потрібен... Бо, здихаючи, він обсереться... Там же дихнуть не буде чим...
показати весь коментар
22.04.2026 11:14 Відповісти
Наші славні предки терпіли протягом Коліївщини. Ми теж зможемо.
показати весь коментар
22.04.2026 11:24 Відповісти
"Приходить п"яний хасид до меморіалу цадика Нахмана - дивиться, а навпроти стоїть пам"ятник двом дебелим чоловікам з ножами в руках. Питає:
- Скажите, это "секарии", Иосиф Флавий со сподвижником?
- Ні... Це Гонта з Залізняком, які предків Кернеса і Коломойського, різали..."
показати весь коментар
22.04.2026 11:39 Відповісти
Ненависть до Соловйова це теж "антісємітізм" на 8 років позбавлення волі від Зєлєнского?
показати весь коментар
22.04.2026 10:18 Відповісти
Так воно ж не єврей всі євреї в Ізраілі а ці полукровки жидва пархата за такого нагороджувати треба
показати весь коментар
22.04.2026 12:41 Відповісти
Чистісінький жид.
Мати - Інна Соломонівна Соловйова (у дівоцтві - Шапіро)
Батько - Рудольф Наумович Вініцковскій

В 1962 року (за рік до народження сина) Вініцковскій змінив прізвище на Соловйов.

Батьки розлучилися, коли Владіміру було 4 роки. Соловйов часто наголошує на своєму єврейському походженні по обох лініях.
показати весь коментар
22.04.2026 12:55 Відповісти
Багато честі тому вонючці. Йому до італійського президента, як до Києва рачки. Хоча з іншої сторони добре, що голос з боліт почули, це підвищує ненависть простих громадян Італії до кацапів.
показати весь коментар
22.04.2026 10:18 Відповісти
Навіщо?!! Діалог з купою смердючого гною неможливий..
показати весь коментар
22.04.2026 10:21 Відповісти
Шапиро-Мудазвона давным-давно пора бы обнулить, он уже лишних лет пятнадцать по земле ползает...
показати весь коментар
22.04.2026 10:23 Відповісти
Для чого високопосадовиця лізе в спор з лайном, буде смердіти.
показати весь коментар
22.04.2026 10:29 Відповісти
Ще продовжують сюсюкатися з московітами, хоча уся їхня шобла пропагандистська і еліти це хазарська сволота!
показати весь коментар
22.04.2026 10:31 Відповісти
Якби могли вони б що-небудь зробили. Не треба вимагати від беззахисної дитини усмирити озброєного бандита, коли американьский мент п'є з ним водку.
показати весь коментар
22.04.2026 10:42 Відповісти
Ну нє, це вже з боку пані Мелоні - антисемітизм. Махровий! Чи то махєровий? Якби вона була громадянкою України, то по новому закону отримала б 8 років тюрми.
показати весь коментар
22.04.2026 10:33 Відповісти
Ні слова не сказала, про етнічне походження
показати весь коментар
22.04.2026 10:37 Відповісти
Мадам, ось як правильно реагувати на п*дараса-соловйова та його сестер по розуму (чи що там у них замість нього)...
https://www.youtube.com/watch?v=HMiP6Cg5vXM
показати весь коментар
22.04.2026 10:38 Відповісти
Ой, дарма.....ця відповідь опускає прем'єрку, до рівня пропаГандона, а пропаГандона підносить до рівня прем'єра......
Як у рекламі.......іноді краще жувати....🙊🙊
показати весь коментар
22.04.2026 10:38 Відповісти
Так у того гандона маєток в Італії. Націоналізуйте його, за образу честі та гідності прем'єрки. Буде знати, як *******.
показати весь коментар
22.04.2026 10:40 Відповісти
Коли там в Джорджії день народження? ГУР могло би зробити їй подарунок, та й українцям приємно буде.
показати весь коментар
22.04.2026 10:43 Відповісти
Взагалі не розумію,чому ця морда ще жива. Роками пишу-"***** ГУР ,приберіть пропагандонів...мотивація ємєль йти на війну відразу впаде". Вдарте БПЛА по "башнє "останкіно" .Горохом об стіну. Думають що це дрібниці. Дебіли.
показати весь коментар
22.04.2026 10:48 Відповісти
Пропагандонів може й охороняють та в бункер до ***** їх ніхто не пустить, тож цілком реально зібрати пташку з деталей зі сховку і з Києва навести прямо в сраку кожному мудозвону який смердить на нашу країну.
показати весь коментар
22.04.2026 11:59 Відповісти
Мелоні ,зроби з заарештованих вілл помьотіча реабілітаційні центри для українських військових. Та й все. Без оцих розмов про "законність...те..се..." Ні? Ну то буде і далі матюкати всяка пліснява..🤷
показати весь коментар
22.04.2026 10:45 Відповісти
Відповідати треба! Якщо хтось захопився ідеями Толстого Л.М. - даремно. Хамство,насильство,які не отримують належної та адекватної відповіді - тільки нахабність та втішаються! Якби річ йшла про власну жінку ( дівчину,дитину,мати) можливо автори "промовчати" вирішили б по іншому свої коменти...
показати весь коментар
22.04.2026 10:54 Відповісти
Медові, тиж не лікар, щоб з дебілам спілкуватись
показати весь коментар
22.04.2026 10:55 Відповісти
всі політики керуються інтересами найбагатших, які їх до влади привели і там тримають. От як у нас. І не тільки в нас, кругом, у будь-якій державі.
показати весь коментар
22.04.2026 10:57 Відповісти
а люди - то тільки ресурс. Завжди так було, так і так буде.
показати весь коментар
22.04.2026 10:59 Відповісти
Ну це "антисимітизм" не дивно що на росії найбільш нациську ідеологію печерного шовінізму несуть євреї ( соловьов ,васерман і здохший жиріновський) випадковість чи вони за гроші продадуть все ,Якщо серйозно то цю нациську істоту який закливає до геноциду українського народу давно пора знищити.
показати весь коментар
22.04.2026 11:07 Відповісти
Шановна Мелоні Джорджія, усе Ви правильно робити! Навить на масквабаді верещать! Це означає що все гаразд. А на діарею соловейка, навіть звертати уваги не треба! Бо, що воно таке? Тільки діарея і все...
показати весь коментар
22.04.2026 11:11 Відповісти
Посол не в темі. Там винуватий Порошенко.

Посол не в темі. Там винуватий Порошенко.
показати весь коментар
22.04.2026 11:39 Відповісти
 
 