Мелоні відповіла Соловйову: У мене немає господарів

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні відреагувала на критику на свою адресу російського пропагандиста Володимира Соловйова та зазначила, що керується виключно інтересами Італії.

Про це Мелоні написала у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Що відповіла Мелоні?

"За своєю природою старанний пропагандист режиму не може давати уроків ані з послідовності, ані зі свободи. Але ці карикатури точно не змусять нас змінити курс. На відміну від інших, ми не маємо жодних ниточок, у нас немає господарів, і ми не виконуємо наказів. У нас є лише один компас: інтереси Італії. І ми продовжуватимемо слідувати за ним з гордістю, всупереч пропагандистам з усіх куточків світу"

Що передувало?