Мелони ответила Соловьеву: У меня нет хозяев
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отреагировала на критику в свой адрес со стороны российского пропагандиста Владимира Соловьева и отметила, что руководствуется исключительно интересами Италии.
Об этом Мелони написала в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.
Что ответила Мелони?
"По своей природе усердный пропагандист режима не может давать уроков ни последовательности, ни свободы. Но эти карикатуры точно не заставят нас изменить курс. В отличие от других, у нас нет никаких ниточек, у нас нет хозяев, и мы не выполняем приказы. У нас есть только один компас: интересы Италии. И мы будем продолжать следовать за ним с гордостью, вопреки пропагандистам со всех уголков мира"
Что предшествовало?
- Напомним, Соловьев в своем шоу назвал Мелони "фашистской тварью" и сукой.
- Италия вызвала российского посла после того, как Владимир Соловьев в прямом эфире оскорбил премьер-министра Джорджу Мелони.
- В Риме такие высказывания назвали неприемлемыми и выразили официальный протест российской стороне.
- Посол РФ отреагировал на скандал с Соловьевым и Мелони и обвинил во всем Зеленского.
