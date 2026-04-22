Мелони ответила Соловьеву: У меня нет хозяев

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отреагировала на критику в свой адрес со стороны российского пропагандиста Владимира Соловьева и отметила, что руководствуется исключительно интересами Италии.

Об этом Мелони написала в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

Что ответила Мелони?

"По своей природе усердный пропагандист режима не может давать уроков ни последовательности, ни свободы. Но эти карикатуры точно не заставят нас изменить курс. В отличие от других, у нас нет никаких ниточек, у нас нет хозяев, и мы не выполняем приказы. У нас есть только один компас: интересы Италии. И мы будем продолжать следовать за ним с гордостью, вопреки пропагандистам со всех уголков мира"

Что предшествовало?

  • Напомним, Соловьев в своем шоу назвал Мелони "фашистской тварью" и сукой.
  • Италия вызвала российского посла после того, как Владимир Соловьев в прямом эфире оскорбил премьер-министра Джорджу Мелони
  • В Риме такие высказывания назвали неприемлемыми и выразили официальный протест российской стороне.
  • Посол РФ отреагировал на скандал с Соловьевым и Мелони и обвинил во всем Зеленского.

22.04.2026 10:13 Ответить
22.04.2026 10:11 Ответить
22.04.2026 10:20 Ответить
22.04.2026 10:11 Ответить
Навіщо розмовляти з лайном?
22.04.2026 10:11 Ответить
Дуже толерантно вона відповіла...
22.04.2026 10:12 Ответить
22.04.2026 10:12 Ответить
22.04.2026 10:13 Ответить
Своєю відповіддю Мелоні вказує всй світовій спільноті на рашистську.хамовиту смердячу потвору.котра вилізла з під плінтуса.плюючи на ліво і на право ядовитими ,САТАНИНСЬКИМИ слюнями рашистського"скрєпового хамства" ненависті злоби безсилля І ВСЯКОГО ЗЛА.КОТРЕ, ЗІБРАНЕ Ї З КОТРОГО ЗІБРАНА АНТИХРИСТОМ СПОКОНВІКУ РАШИСТСЬКА 3,14ДЕРАЦІЯ...
22.04.2026 10:25 Ответить
Шапіро дуже сумує за озером Комо 😏
22.04.2026 10:14 Ответить
не можна п*здити солов'їний помьот!
бо, вас звинуватять у антисемітизмі та гомофобії!
22.04.2026 10:14 Ответить
Самый лучший ответ Соловьеву - это пакет. Не из АТБ а пакет военной помощи Украине. Тогда ему за такой базар свои же так в панамку напихают - что устанет нести.
22.04.2026 10:16 Ответить
22.04.2026 10:20 Ответить
А потім можна вже і не прозорий, ще і на весь зріст
22.04.2026 10:39 Ответить
В свинячий скотомогильник і забути.
22.04.2026 10:42 Ответить
Це теж варіант
22.04.2026 10:54 Ответить
Ненависть до Соловйова це теж "антісємітізм" на 8 років позбавлення волі від Зєлєнского?
22.04.2026 10:18 Ответить
Багато честі тому вонючці. Йому до італійського президента, як до Києва рачки. Хоча з іншої сторони добре, що голос з боліт почули, це підвищує ненависть простих громадян Італії до кацапів.
22.04.2026 10:18 Ответить
Навіщо?!! Діалог з купою смердючого гною неможливий..
22.04.2026 10:21 Ответить
Шапиро-Мудазвона давным-давно пора бы обнулить, он уже лишних лет пятнадцать по земле ползает...
22.04.2026 10:23 Ответить
Для чого високопосадовиця лізе в спор з лайном, буде смердіти.
22.04.2026 10:29 Ответить
Ще продовжують сюсюкатися з московітами, хоча уся їхня шобла пропагандистська і еліти це хазарська сволота!
22.04.2026 10:31 Ответить
Якби могли вони б що-небудь зробили. Не треба вимагати від беззахисної дитини усмирити озброєного бандита, коли американьский мент п'є з ним водку.
22.04.2026 10:42 Ответить
Ну нє, це вже з боку пані Мелоні - антисемітизм. Махровий! Чи то махєровий? Якби вона була громадянкою України, то по новому закону отримала б 8 років тюрми.
22.04.2026 10:33 Ответить
Ні слова не сказала, про етнічне походження
22.04.2026 10:37 Ответить
Мадам, ось як правильно реагувати на п*дараса-соловйова та його сестер по розуму (чи що там у них замість нього)...
https://www.youtube.com/watch?v=HMiP6Cg5vXM
22.04.2026 10:38 Ответить
Ой, дарма.....ця відповідь опускає прем'єрку, до рівня пропаГандона, а пропаГандона підносить до рівня прем'єра......
Як у рекламі.......іноді краще жувати....🙊🙊
22.04.2026 10:38 Ответить
Так у того гандона маєток в Італії. Націоналізуйте його, за образу честі та гідності прем'єрки. Буде знати, як *******.
22.04.2026 10:40 Ответить
Коли там в Джорджії день народження? ГУР могло би зробити їй подарунок, та й українцям приємно буде.
22.04.2026 10:43 Ответить
Взагалі не розумію,чому ця морда ще жива. Роками пишу-"***** ГУР ,приберіть пропагандонів...мотивація ємєль йти на війну відразу впаде". Вдарте БПЛА по "башнє "останкіно" .Горохом об стіну. Думають що це дрібниці. Дебіли.
22.04.2026 10:48 Ответить
Мелоні ,зроби з заарештованих вілл помьотіча реабілітаційні центри для українських військових. Та й все. Без оцих розмов про "законність...те..се..." Ні? Ну то буде і далі матюкати всяка пліснява..🤷
22.04.2026 10:45 Ответить
Відповідати треба! Якщо хтось захопився ідеями Толстого Л.М. - даремно. Хамство,насильство,які не отримують належної та адекватної відповіді - тільки нахабність та втішаються! Якби річ йшла про власну жінку ( дівчину,дитину,мати) можливо автори "промовчати" вирішили б по іншому свої коменти...
22.04.2026 10:54 Ответить
Медові, тиж не лікар, щоб з дебілам спілкуватись
22.04.2026 10:55 Ответить
всі політики керуються інтересами найбагатших, які їх до влади привели і там тримають. От як у нас. І не тільки в нас, кругом, у будь-якій державі.
22.04.2026 10:57 Ответить
а люди - то тільки ресурс. Завжди так було, так і так буде.
22.04.2026 10:59 Ответить
 
 