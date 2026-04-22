Мелони ответила Соловьеву: У меня нет хозяев

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отреагировала на критику в свой адрес со стороны российского пропагандиста Владимира Соловьева и отметила, что руководствуется исключительно интересами Италии.

Об этом Мелони написала в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что ответила Мелони?

"По своей природе усердный пропагандист режима не может давать уроков ни последовательности, ни свободы. Но эти карикатуры точно не заставят нас изменить курс. В отличие от других, у нас нет никаких ниточек, у нас нет хозяев, и мы не выполняем приказы. У нас есть только один компас: интересы Италии. И мы будем продолжать следовать за ним с гордостью, вопреки пропагандистам со всех уголков мира"

Что предшествовало?