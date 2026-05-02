На фронті зафіксовано 51 боєзіткнення, найактивнішим залишається Покровський напрямок, - Генштаб
Від початку доби кількість атак агресора на фронті становить 51.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 2 травня, передає Цензор.НЕТ.
Удари РФ по Україні
Агресор обстрілює прикордонні райони.
- Сьогодні на Сумщині постраждали райони населених пунктів: Сопич, Кореньок, Безсалівка, Товстодубове, Бояро-Лежачі, Волфине, Нескучне, Гірки, Червоний Пахар, Будки, Гаврилова Слобода, Прогрес.
- У Чернігівській області - Хрінівка, Діброва, Берилівка.
Авіаударів зазнали Вільна Слобода, Кисла Дубина, Пустогород.
Обстановка на півночі
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 62 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Зафіксовано одну штурмову дію противника.
Ситуація на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався покращити своє положення в районах Лиману, Стариці, Ізбицького, Охрімівки. Одна з цих спроб триває.
За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку ворог активних дій не проводив.
Бої на сході
На Лиманському напрямку противник три рази проводив штурмові дії в бік Дробишевого.
На Слов’янському напрямку ворог один раз проводив штурмові дії в бік Рай-Олександрівки.
На Краматорському напрямку окупанти два рази атакували в бік Малинівки та Бондарного.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дев’ять атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка. Одна з цих спроб просуватися - іще триває.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 18 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Білицьке, Нове Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Удачне, Покровськ, Котлине, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє та Новопавлівка. Одна з цих атак іще триває.
На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував у бік населених пунктів Олександроград та Злагода.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку відбулося вісім атак у бік позицій наших захисників у районах Добропілля, Залізничного, Святопетрівки, Староукраїнки, Чарівного.
На Оріхівському напрямку противник один раз атакував у бік Степногірська та завдав авіаударів в районах населених пунктів Омельник, Оріхів, Юрківка, Таврійське, Комишуваха.
На Придніпровському напрямку противник проводив дві штурмові дії в районі Антонівки.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.
