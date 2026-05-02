На фронті зафіксовано 51 боєзіткнення, найактивнішим залишається Покровський напрямок, - Генштаб

Від початку доби кількість атак агресора на фронті становить 51.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 2 травня, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Агресор обстрілює прикордонні райони.

Сьогодні на Сумщині постраждали райони населених пунктів: Сопич, Кореньок, Безсалівка, Товстодубове, Бояро-Лежачі, Волфине, Нескучне, Гірки, Червоний Пахар, Будки, Гаврилова Слобода, Прогрес.

У Чернігівській області - Хрінівка, Діброва, Берилівка.

Авіаударів зазнали Вільна Слобода, Кисла Дубина, Пустогород.

Обстановка на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 62 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Зафіксовано одну штурмову дію противника.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався покращити своє положення в районах Лиману, Стариці, Ізбицького, Охрімівки. Одна з цих спроб триває.

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку ворог активних дій не проводив.

Бої на сході

На Лиманському напрямку противник три рази проводив штурмові дії в бік Дробишевого.

На Слов’янському напрямку ворог один раз проводив штурмові дії в бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти два рази атакували в бік Малинівки та Бондарного.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дев’ять атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка. Одна з цих спроб просуватися - іще триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 18 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Білицьке, Нове Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Удачне, Покровськ, Котлине, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє та Новопавлівка. Одна з цих атак іще триває.

На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував у бік населених пунктів Олександроград та Злагода.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося вісім атак у бік позицій наших захисників у районах Добропілля, Залізничного, Святопетрівки, Староукраїнки, Чарівного.

На Оріхівському напрямку противник один раз атакував у бік Степногірська та завдав авіаударів в районах населених пунктів Омельник, Оріхів, Юрківка, Таврійське, Комишуваха.

На Придніпровському напрямку противник проводив дві штурмові дії в районі Антонівки.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.