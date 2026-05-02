На фронте зафиксировано 51 боевое столкновение, наиболее активным остается Покровское направление, - Генштаб

С начала суток количество атак агрессора на фронте составило 51.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 2 мая, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Агрессор обстреливает приграничные районы.

Сегодня в Сумской области пострадали районы населенных пунктов: Сопич, Кореньок, Безсаловка, Товстодубовое, Бояро-Лежачие, Волфино, Нескучное, Горки, Червоный Пахар, Будки, Гаврилова Слобода, Прогресс.

В Черниговской области — Хриновка, Диброва, Бериловка.

Авиаударам подверглись Вильная Слобода, Кислая Дубина, Пустогород.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 62 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск. Зафиксировано одно штурмовое действие противника.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза пытался улучшить свое положение в районах Лимана, Старицы, Избицкого, Охримовки. Одна из этих попыток продолжается.

По данным Генштаба, на Купянском направлении враг активных действий не проводил.

Бои на востоке

На Лиманском направлении противник трижды проводил штурмовые действия в сторону Дробишево.

На Славянском направлении враг один раз проводил штурмовые действия в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в сторону Малиновки и Бондарного.

На Константиновском направлении захватчики совершили девять атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка. Одна из этих попыток продвижения еще продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 18 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Белицкое, Новое Шахово, Родинское, Новоалександровка, Удачное, Покровск, Котлино, Муравка, Молодецкое, Новоподогороднее и Новопавловка. Одна из этих атак еще продолжается.

На Александровском направлении враг дважды атаковал в сторону населенных пунктов Александроград и Злагода.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло восемь атак в сторону позиций наших защитников в районах Доброполья, Зализничного, Святопетровки, Староукраинки, Чаривного.

На Ореховском направлении противник один раз атаковал в сторону Степногорска и нанес авиаудары в районах населенных пунктов Омельник, Орехов, Юрковка, Таврийское, Камышеваха.

На Приднепровском направлении противник проводил две штурмовые операции в районе Антоновки.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.