СБС уразили ЗРК "Тор-М2", ЗРГК "Тунгуску", нафтобазу та вузли зв’язку ворога. ВIДЕО

Підрозділи угруповання Сил безпілотних систем завдали ударів по ключових військових об’єктах противника на кількох напрямках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, 1-й окремий центр у Запорізькій області знищив зенітний ракетний комплекс "Тор-М2", а також оператори уразили залізничні цистерни з паливно-мастильними матеріалами, нафтобазу та пункт тимчасової дислокації противника у Луганській області.

Водночас пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" у Луганській області завдали ударів по об’єктах газової інфраструктури ворога, а бійці 413-го полку "Рейд" у Брянській області РФ уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Тунгуска".

Крім того, пілоти 412-ї бригади "Nemesis" уразили вежу зв’язку та два комунікаційні вузли у Запорізькій області, а 414-та бригада "Птахи Мадяра" - комунікаційну вежу у Донецькій області.

Операції проведено у взаємодії з Центром глибинних уражень.

Системні удари по ППО, логістиці та засобах зв’язку поступово знижують бойові спроможності російських військ.

От Мадяр і його підлеглі - молодці! От так їх на це "перемир'я", якого вони самі не дотримуються.
09.05.2026 12:05 Відповісти
1. в статті не написано коли цебуло зроблено. на відео 1-8 травня,тож це могло бути до перемирʼя.
2. СБС не партизани і повністю підпорядковуються командуванню. Вони не будуть нічого атакувати всупереч наказам.
09.05.2026 13:06 Відповісти
Важливий результат, а не дата.
09.05.2026 16:02 Відповісти
 
 