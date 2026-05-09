СБС уразили ЗРК "Тор-М2", ЗРГК "Тунгуску", нафтобазу та вузли зв’язку ворога. ВIДЕО
Підрозділи угруповання Сил безпілотних систем завдали ударів по ключових військових об’єктах противника на кількох напрямках.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, 1-й окремий центр у Запорізькій області знищив зенітний ракетний комплекс "Тор-М2", а також оператори уразили залізничні цистерни з паливно-мастильними матеріалами, нафтобазу та пункт тимчасової дислокації противника у Луганській області.
Водночас пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" у Луганській області завдали ударів по об’єктах газової інфраструктури ворога, а бійці 413-го полку "Рейд" у Брянській області РФ уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Тунгуска".
Крім того, пілоти 412-ї бригади "Nemesis" уразили вежу зв’язку та два комунікаційні вузли у Запорізькій області, а 414-та бригада "Птахи Мадяра" - комунікаційну вежу у Донецькій області.
Операції проведено у взаємодії з Центром глибинних уражень.
Системні удари по ППО, логістиці та засобах зв’язку поступово знижують бойові спроможності російських військ.
2. СБС не партизани і повністю підпорядковуються командуванню. Вони не будуть нічого атакувати всупереч наказам.