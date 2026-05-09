СБС поразили ЗРК "Тор-М2", ЗРГК "Тунгуску", нефтебазу и узлы связи врага. ВИДЕО

Подразделения группировки Сил беспилотных систем нанесли удары по ключевым военным объектам противника на нескольких направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 1-й отдельный центр в Запорожской области уничтожил зенитный ракетный комплекс "Тор-М2", а также операторы поразили железнодорожные цистерны с горюче-смазочными материалами, нефтебазу и пункт временной дислокации противника в Луганской области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В то же время пилоты пограничного подразделения "Феникс" в Луганской области нанесли удары по объектам газовой инфраструктуры врага, а бойцы 413-го полка "Рейд" в Брянской области РФ поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска".

Кроме того, пилоты 412-й бригады "Nemesis" поразили башню связи и два коммуникационных узла в Запорожской области, а 414-я бригада "Птахи Мадяра" — коммуникационную башню в Донецкой области.

Операции проведены во взаимодействии с Центром глубинных поражений.

Системные удары по ПВО, логистике и средствам связи постепенно снижают боевые возможности российских войск.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Призраки" ГУР в апреле поразили РЛС, РЭБ, авиаангары и нефтебазу оккупантов в Крыму. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты подразделения "СТРИКС" уничтожили 10 российских БПЛА "Молния". ВИДЕО