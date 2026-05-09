СБС поразили ЗРК "Тор-М2", ЗРГК "Тунгуску", нефтебазу и узлы связи врага. ВИДЕО
Подразделения группировки Сил беспилотных систем нанесли удары по ключевым военным объектам противника на нескольких направлениях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, 1-й отдельный центр в Запорожской области уничтожил зенитный ракетный комплекс "Тор-М2", а также операторы поразили железнодорожные цистерны с горюче-смазочными материалами, нефтебазу и пункт временной дислокации противника в Луганской области.
В то же время пилоты пограничного подразделения "Феникс" в Луганской области нанесли удары по объектам газовой инфраструктуры врага, а бойцы 413-го полка "Рейд" в Брянской области РФ поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска".
Кроме того, пилоты 412-й бригады "Nemesis" поразили башню связи и два коммуникационных узла в Запорожской области, а 414-я бригада "Птахи Мадяра" — коммуникационную башню в Донецкой области.
Операции проведены во взаимодействии с Центром глубинных поражений.
Системные удары по ПВО, логистике и средствам связи постепенно снижают боевые возможности российских войск.
2. СБС не партизани і повністю підпорядковуються командуванню. Вони не будуть нічого атакувати всупереч наказам.