СБС поразили ЗРК "Тор-М2", ЗРГК "Тунгуску", нефтебазу и узлы связи врага. ВИДЕО

Подразделения группировки Сил беспилотных систем нанесли удары по ключевым военным объектам противника на нескольких направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 1-й отдельный центр в Запорожской области уничтожил зенитный ракетный комплекс "Тор-М2", а также операторы поразили железнодорожные цистерны с горюче-смазочными материалами, нефтебазу и пункт временной дислокации противника в Луганской области.

В то же время пилоты пограничного подразделения "Феникс" в Луганской области нанесли удары по объектам газовой инфраструктуры врага, а бойцы 413-го полка "Рейд" в Брянской области РФ поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска".

Кроме того, пилоты 412-й бригады "Nemesis" поразили башню связи и два коммуникационных узла в Запорожской области, а 414-я бригада "Птахи Мадяра" — коммуникационную башню в Донецкой области.

Операции проведены во взаимодействии с Центром глубинных поражений.

Системные удары по ПВО, логистике и средствам связи постепенно снижают боевые возможности российских войск.

От Мадяр і його підлеглі - молодці! От так їх на це "перемир'я", якого вони самі не дотримуються.
09.05.2026 12:05 Ответить
1. в статті не написано коли цебуло зроблено. на відео 1-8 травня,тож це могло бути до перемирʼя.
2. СБС не партизани і повністю підпорядковуються командуванню. Вони не будуть нічого атакувати всупереч наказам.
09.05.2026 13:06 Ответить
Важливий результат, а не дата.
09.05.2026 16:02 Ответить
 
 