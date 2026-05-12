Сили оборони уразили пункти управління, логістику та зосередження живої сили противника, - Генштаб
У ніч на 12 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Пункти управління
Зокрема, уражено два командно-спостережні пункти та пункт управління противника у районі Селидового на ТОТ Донецької області.
Крім того, уражено пункт управління БпЛА агресора у районі Покровська Донецької області.
Удари по логістиці
Також українські воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів у Новополтавці Запорізької області та ремонтному підрозділу противника у Розквіті на Луганщині.
Ураження живої сили
Серед іншого, уражено райони зосередження живої сили ворога у Донецьку на ТОТ Донецької області та Охрімівці на ТОТ Запорізької області.
