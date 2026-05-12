Сили оборони уразили пункти управління, логістику та зосередження живої сили противника, - Генштаб

У ніч на 12 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Пункти управління

Зокрема, уражено два командно-спостережні пункти та пункт управління противника у районі Селидового на ТОТ Донецької області.

Крім того, уражено пункт управління БпЛА агресора у районі Покровська Донецької області.

Також дивіться: Дві РЛС, склади та пункти дислокації рашистів уразили СБС на Донеччині. ВIДЕО

Удари по логістиці

Також українські воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів у Новополтавці Запорізької області та ремонтному підрозділу противника у Розквіті на Луганщині.

Ураження живої сили

Серед іншого, уражено райони зосередження живої сили ворога у Донецьку на ТОТ Донецької області та Охрімівці на ТОТ Запорізької області.

Також дивіться: Ураження та детонація РСЗВ "Град": бойова робота Сил безпілотних систем на Запорізькому напрямку. ВIДЕО