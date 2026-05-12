Силы обороны нанесли удары по пунктам управления, логистике и скоплениям живой силы противника, - Генштаб
В ночь на 12 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Пункты управления
В частности, поражены два командно-наблюдательных пункта и пункт управления противника в районе Селидово на ВОТ Донецкой области.
Кроме того, был поражен пункт управления БПЛА агрессора в районе Покровска Донецкой области.
Удары по логистике
Также украинские воины наносили удары по складу материально-технических средств оккупантов в Новополтавке Запорожской области и ремонтному подразделению противника в Розквите на Луганщине.
Поражение живой силы
Среди прочего, поражены районы сосредоточения живой силы врага в Донецке на ВОТ Донецкой области и Охримовке на ВОТ Запорожской области.
