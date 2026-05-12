170 боєзіткнень від початку доби: найбільше ворог атакував на Костянтинівському і Покровському напрямках, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 170 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Противник завдав 82 авіаційних ударів – скинув 225 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 5516 дронів-камікадзе та здійснив 2296 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав п’яти авіаударів із застосуванням 15 КАБ та здійснив 62 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, чотири з них – із РСЗВ. Зафіксовано одну ворожу штурмову дію.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районах Стариці, Круглого та в бік Колодязного, Радьківки. Одна з цих атак триває.

На Куп’янському напрямку ворог атакував один раз в бік Новоплатонівки.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три штурми окупантів - в районі населеного пункту Ставки та в бік Озерного.



На Слов’янському напрямку противник штурмував один раз у бік Рай-Олександрівки.



На Краматорському напрямку атаки окупантів не зафіксовані.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 25 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Іллінівка, Плещіївка, Софіївка, Нове Шахове, Вільне та в бік Костянтинівки, Новопавлівки, Кучерового Яру. Три з цих штурмових дій іще тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Покровськ, Гришине, Василівка, Удачне, Муравка, Молодецьке та Новомиколаївка. Одна з цих атак триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 66 окупантів та 26 – поранено, знищено дев’ять одиниць автомобільної техніки та одне укриття противника. Також ушкоджено п’ять одиниць автомобільної техніки, 16 укриттів противника та один пункт управління БпЛА. Знищено або подавлено 208 БпЛА різних типів.



На Олександрівському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 11 атак окупантів у бік Злагоди, Воздвижівки, Оленокостянтинівки, Чарівного, Цвіткового, Староукраїнки та Привілля. Три з зафіксованих атак іще тривають.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував в районі Малих Щербаків, Степового та Чарівного.



На Придніпровському напрямку атаки окупантів не зафіксовані.



На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.