170 боевых столкновений с начала суток: больше всего враг атаковал на Константиновском и Покровском направлениях, - Генштаб
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес 82 авиаудара – сбросил 225 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5516 дронов-камикадзе и осуществил 2296 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес пять авиаударов с применением 15 КАБ и осуществил 62 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из них – из РСЗО. Зафиксировано одно вражеское штурмовое действие.
Бои на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции наших подразделений в районах Старицы, Круглого и в сторону Колодязного, Радьковки. Одна из этих атак продолжается.
- На Купянском направлении враг атаковал один раз в сторону Новоплатоновки.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили три штурма оккупантов – в районе населенного пункта Ставки и в сторону Озерного.
На Славянском направлении противник штурмовал один раз в сторону Рай-Александровки.
На Краматорском направлении атаки оккупантов не зафиксированы.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 25 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Ильиновка, Плещеевка, Софиевка, Новое Шахово, Вольное и в сторону Константиновки, Новопавловки, Кучерова Яра. Три из этих штурмовых действий еще продолжаются.
На Покровском направлении враг совершил 24 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Покровск, Гришино, Васильевка, Удачное, Муравка, Молодецкое и Новониколаевка. Одна из этих атак продолжается.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 66 оккупантов и 26 – ранено, уничтожено девять единиц автомобильной техники и одно укрытие противника. Также повреждено пять единиц автомобильной техники, 16 укрытий противника и один пункт управления БПЛА. Уничтожено или подавлено 208 БПЛА различных типов.
На Александровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.
Обстановка на юге
На Гуляйпольском направлении зафиксировано 11 атак оккупантов в сторону Злагоды, Воздвижевки, Еленоконстантиновки, Чаривного, Цветкового, Староукраинки и Приволья. Три из зафиксированных атак еще продолжаются.
На Ореховском направлении враг четыре раза атаковал в районе Малых Щербаков, Степового и Чаривного.
На Приднепровском направлении атаки оккупантов не зафиксированы.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
