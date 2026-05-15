Удари РФ по Одещині: 10 постраждалих, з них двоє - у важкому стані, атаковано цивільну і транспортну інфрастуктуру

Російські війська вночі та зранку продовжували атакувати Одеську область, зокрема Одеський район, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Є влучання

Так, вранці ворог вчинив комбіновану атаку. В Одеському районі зафіксовано влучання в обʼєкти цивільної та транспортної інфрастуктури.

За попередніми даними, постраждало семеро людей. Одна людина у важкому стані.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Падіння уламків

Пізніше також в Одеському районі зафіксовано падіння ворожих БпЛА на територію приватного житлового господарства та садового кооперативу.

Пошкоджено два житлові будинки, на одній з ділянок виникла локальна пожежа.

На жаль, одна людина постраждала. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Нічні та ранкові атаки

За словами голови ОВА, загалом станом на 12:00 внаслідок нічних та ранкових атак по Одеській області постраждало десятеро людей:

шестеро з них госпіталізовано

двоє перебувають у важкому стані.

Усім постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що в ніч на 15 травня російські окупанти атакували Одеську область ракетами та дронами, унаслідок чого постраждало двоє людей.