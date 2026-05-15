Удари РФ по Одещині: 10 постраждалих, з них двоє - у важкому стані, атаковано цивільну і транспортну інфрастуктуру
Російські війська вночі та зранку продовжували атакувати Одеську область, зокрема Одеський район, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Є влучання
Так, вранці ворог вчинив комбіновану атаку. В Одеському районі зафіксовано влучання в обʼєкти цивільної та транспортної інфрастуктури.
За попередніми даними, постраждало семеро людей. Одна людина у важкому стані.
Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Падіння уламків
Пізніше також в Одеському районі зафіксовано падіння ворожих БпЛА на територію приватного житлового господарства та садового кооперативу.
Пошкоджено два житлові будинки, на одній з ділянок виникла локальна пожежа.
На жаль, одна людина постраждала. Інформація щодо наслідків уточнюється.
Нічні та ранкові атаки
За словами голови ОВА, загалом станом на 12:00 внаслідок нічних та ранкових атак по Одеській області постраждало десятеро людей:
- шестеро з них госпіталізовано
- двоє перебувають у важкому стані.
Усім постраждалим надається уся необхідна медична допомога.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що в ніч на 15 травня російські окупанти атакували Одеську область ракетами та дронами, унаслідок чого постраждало двоє людей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль