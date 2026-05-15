Удары РФ по Одесчине: 10 пострадавших, из них двое — в тяжелом состоянии, атакованы гражданская и транспортная инфраструктура

Российские войска ночью и утром продолжали наносить удары по Одесской области, в частности по Одесскому району, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Есть попадания

Так, утром враг совершил комбинированную атаку. В Одесском районе зафиксированы попадания в объекты гражданской и транспортной инфраструктуры.

По предварительным данным, пострадали семь человек. Один человек находится в тяжелом состоянии.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Падение обломков

Позже также в Одесском районе зафиксировано падение вражеских БПЛА на территорию частного жилого хозяйства и садового кооператива.

Повреждены два жилых дома, на одном из участков возник локальный пожар.

К сожалению, один человек пострадал. Информация о последствиях уточняется.

Ночные и утренние атаки

По словам главы ОГА, в целом по состоянию на 12:00 в результате ночных и утренних атак по Одесской области пострадали десять человек:

шестеро из них госпитализированы

двое находятся в тяжелом состоянии.

Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 мая российские оккупанты атаковали Одесскую область ракетами и дронами, в результате чего пострадали два человека.