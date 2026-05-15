Удары РФ по Одесчине: 10 пострадавших, из них двое — в тяжелом состоянии, атакованы гражданская и транспортная инфраструктура
Российские войска ночью и утром продолжали наносить удары по Одесской области, в частности по Одесскому району, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Есть попадания
Так, утром враг совершил комбинированную атаку. В Одесском районе зафиксированы попадания в объекты гражданской и транспортной инфраструктуры.
По предварительным данным, пострадали семь человек. Один человек находится в тяжелом состоянии.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Падение обломков
Позже также в Одесском районе зафиксировано падение вражеских БПЛА на территорию частного жилого хозяйства и садового кооператива.
Повреждены два жилых дома, на одном из участков возник локальный пожар.
К сожалению, один человек пострадал. Информация о последствиях уточняется.
Ночные и утренние атаки
По словам главы ОГА, в целом по состоянию на 12:00 в результате ночных и утренних атак по Одесской области пострадали десять человек:
- шестеро из них госпитализированы
- двое находятся в тяжелом состоянии.
Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что в ночь на 15 мая российские оккупанты атаковали Одесскую область ракетами и дронами, в результате чего пострадали два человека.
