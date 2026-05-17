Двоє загиблих у ДТП у Хмельницькому: водію оголосили підозру

У Хмельницькому слідчі повідомили про підозру водію, який спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду.

Аварія з трагічними наслідками

ДТП сталася ввечері 16 травня на вулиці Степана Бандери. За даними слідства, 20-річний водій автомобіля BMW X4 виїхав на зустрічну смугу, після чого опинився на тротуарі.

Там він здійснив наїзд на двох пішоходів і врізався в електроопору.

Унаслідок аварії 21-річна дівчина загинула на місці події, а 24-річний чоловік помер пізніше у лікарні. Також травм зазнали двоє неповнолітніх пасажирів автомобіля. Одного з них госпіталізували з переломом, іншому надали допомогу на місці.

Водія затримали в порядку статті 208 КПК України та оголосили йому підозру.

Підозра і подальші дії слідства

Правоохоронці повідомили водію про підозру за частиною третьою статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб.

Наразі триває досудове розслідування. За наявною інформацією, питання обрання запобіжного заходу підозрюваному мають розглянути 18 травня.

