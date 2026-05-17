Двоє загиблих у ДТП у Хмельницькому: водію оголосили підозру

ДТП у Хмельницькому

У Хмельницькому слідчі повідомили про підозру водію, який спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні поліції Хмельницької області.

Аварія з трагічними наслідками

ДТП сталася ввечері 16 травня на вулиці Степана Бандери. За даними слідства, 20-річний водій автомобіля BMW X4 виїхав на зустрічну смугу, після чого опинився на тротуарі.

Там він здійснив наїзд на двох пішоходів і врізався в електроопору.

Унаслідок аварії 21-річна дівчина загинула на місці події, а 24-річний чоловік помер пізніше у лікарні. Також травм зазнали двоє неповнолітніх пасажирів автомобіля. Одного з них госпіталізували з переломом, іншому надали допомогу на місці.

Водія затримали в порядку статті 208 КПК України та оголосили йому підозру.

Підозра і подальші дії слідства

Правоохоронці повідомили водію про підозру за частиною третьою статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб.

Наразі триває досудове розслідування. За наявною інформацією, питання обрання запобіжного заходу підозрюваному мають розглянути 18 травня.

Судячі з пошкоджень швидкість була шалена.
показати весь коментар
17.05.2026 21:56 Відповісти
20 років водію, ссикун малолітній мажорчик дорвався до педалі газу?
показати весь коментар
17.05.2026 21:57 Відповісти
на машину точно заробив,
права купив,
може був і під наркотою..
рузьге мір..
показати весь коментар
17.05.2026 22:28 Відповісти
виправдають і відпустять .. навіть до гадалки дєрьмака йти не треба
показати весь коментар
17.05.2026 22:04 Відповісти
Ніт. Не відпустять. Це не засрашка тобі.
показати весь коментар
17.05.2026 23:54 Відповісти
Є повне відео з камер спостережень. Швидкість не була шаленою він замість триматися правого боку вулиці поїхав прямо ніби заклинило кермо. Але скоріш за все заклинило мізки
показати весь коментар
17.05.2026 22:12 Відповісти
Знести опору не так просто. Та й людей насмерть.
показати весь коментар
17.05.2026 23:09 Відповісти
Могло й заклинити. Якщо це американський биток після серйозної ДТП, а потім тут наспіх підлатаний і потім куплений по низу ринку. Як пишуть продавці "дуже якісно відновлений лише оригінальними запчастинами, вкладень не потребує", а по факту запчастини найдешевші і все всередині перекошене.
показати весь коментар
17.05.2026 23:55 Відповісти
Вже порішали?
показати весь коментар
17.05.2026 23:01 Відповісти
 
 