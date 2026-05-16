УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8549 відвідувачів онлайн
Новини Статки заступника начальника поліції Києва Полієнка
7 028 27

Заступник начальника поліції Києва Полієнко звільнився після розслідування "Схем", - ЗМІ

Заступник начальника поліції Києва Полієнко пішов з посади через скандал із майном

Заступник керівника Головного управління Національної поліції Києва Тарас Полієнко звільнився зі служби 29 квітня цього року за власним бажанням.

Про це в столичній поліції повідомили у відповідь на запит "Схем" (проєкт "Радіо Свобода"), інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Полієнко звільнився з поліції 

Полієнко був звільнений за день до рішення Апеляційної палати ВАКС, яка затвердила рішення суду першої інстанції про стягнення в дохід держави суми від продажу пентхаусу та двох паркомісць.

У відповідь на запит "Схем" в поліції Києва повідомили, що "Полієнко Тарас Іванович був звільнений зі служби в поліції 29 квітня 2026 року". Зазначається, що такі кадрові зміни відбулися на тлі судових розглядів в ВАКС щодо статків родини Полієнка.

Через день після його звільнення, 30 квітня, Апеляційна палата ВАКС стягнула в дохід держави необґрунтовані активи Полієнка.

Читайте також: Заступник глави ДБР мешкає в апартаментах за $900 тис., хоча декларує інше житло, - ЗМІ

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що заступник начальника Нацполу Києва Полієнко мешкає в елітній квартирі тещі на 220 кв.м, яка за життя заробила 100 грн.
  • Пізніше родина продала скандальний пентхаус у два з половиною рази дорожче від початкової вартості.
  • У листопаді 2025 року ВАКС ухвалив конфіскувати майно родини заступника начальника київської Нацполіції Полієнка - пентхаус площею 220 м² та два паркомісця
  • У квітні 2026 року Апеляційна палата ВАКС стягнула в дохід держави активи заступника керівника Головного управління Національної поліції Києва Тараса Полієнка: квартиру, дохід від її продажу та 2 паркомісця.

Дивіться також: Bihus.Info знайшли "таємного" заступника директора ДБР Пекаря із мільйонною зарплатою та дорогими активами

Автор: 

майно (376) Нацполіція (15684) звільнення (2760)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Тут перемагає прокуратура. Там на пенсію можна вийти у 35-40 років і получати пожиттєво тільки пенсійни більше 100 тис. на місяц. Плюс прицепом інвалідність 1-2 групи - не мобілізують та виплати за інвалідністю тако ж під сто кусків.
показати весь коментар
16.05.2026 02:52 Відповісти
+20
Тепер треба взнати куди він влаштувався. В прокуратуру чи в СБУ?
показати весь коментар
16.05.2026 02:24 Відповісти
+15
Звільнився? А тюрма і воші?
показати весь коментар
16.05.2026 06:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Канаді і штатах не сховається, думаю, що в Європі також. Раша або Китай, і нехай щастить.
показати весь коментар
16.05.2026 01:56 Відповісти
І що далі? Звільнився? Родичів Железняка призначити?
показати весь коментар
16.05.2026 01:57 Відповісти
А ти хотів щоб твоїх?
показати весь коментар
16.05.2026 10:28 Відповісти
Тепер треба взнати куди він влаштувався. В прокуратуру чи в СБУ?
показати весь коментар
16.05.2026 02:24 Відповісти
Тут перемагає прокуратура. Там на пенсію можна вийти у 35-40 років і получати пожиттєво тільки пенсійни більше 100 тис. на місяц. Плюс прицепом інвалідність 1-2 групи - не мобілізують та виплати за інвалідністю тако ж під сто кусків.
показати весь коментар
16.05.2026 02:52 Відповісти
З "Німеччини" видніше, як працює спенсійна система, в Україні?
показати весь коментар
16.05.2026 03:28 Відповісти
Огляд від ШІ

Так, в Україні зафіксовані випадки, коли колишні прокурори оформлюють пенсію у дуже молодому віці, зокрема у 29-31 рік, посилаючись на інвалідність та спеціальне законодавство. Хоча стандартна пенсія за вислугу років вимагає 25 років стажу, для осіб з інвалідністю умови дозволяють вихід на пенсію за наявності меншого стажу.

Ключові факти щодо "молодих" прокурорських пенсій:
Як це працює: Прокурори часто переоформлюють пенсію за вислугу років на пенсію по інвалідності. Закон дозволяє вихід на відпочинок за наявності 10 років стажу для осіб з інвалідністю.
Резонансні випадки: У січні 2026 року повідомлялося про наймолодшого обласного прокурора Дмитра Казака, який у 29 років почав отримувати пенсію, оформивши інвалідність, а згодом через суд домігся перерахунку, що склав 156,7 тис. грн на місяць.
Розмір виплат: Завдяки судовим позовам та прив'язці до високих зарплат діючих прокурорів, пенсії таких осіб можуть перевищувати 150-200 тисяч гривень на місяць.
Спеціальний закон: Окрім вислуги років, право на спецпенсію дає інвалідність, отриману під час виконання службових обов'язків (часто оскаржується, якщо інвалідність визнають необґрунтованою).

Середній вік виходу прокурорів на пенсію за вислугу років зазвичай становить 47 років, проте лазівки в законодавстві дозволяють отримувати ці виплати набагато раніше. [https://www.facebook.com/automaidan/posts/-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D1%8E-%D0%B7-60-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D1%96-3040-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%B7/1292564909567006/ 1]
показати весь коментар
16.05.2026 03:39 Відповісти
Це я знаю... Але мова ведеться про "випадки"... Але "німкеня" пише про "СИСТЕМУ...
У тебе є статевий член... Ти- "насильник" і "педофіл"?
показати весь коментар
16.05.2026 03:51 Відповісти
коли випадків багато - то система
показати весь коментар
16.05.2026 07:23 Відповісти
А якими цифрами треба оперувать, щоб відрізнить "випадки", від ситстеми? Назви "цифри", "проценти", наприклад...
показати весь коментар
16.05.2026 08:19 Відповісти
та чого я їх буду шукати, якщо ти вже їх знаєш ?

ти ж знаєш цифри, якими то не система ?

а як ні, то нах ти пих ?
показати весь коментар
16.05.2026 08:24 Відповісти
Розумієш, у чому справа - правила полеміки вимагають, щоб людина, яка щось заявляє, виклала свої доводи, на підтвердження нею сказаному. "Дебра" заявила про "систему. Її заява має вигляд СТВЕРДЖЕННЯ. Потім іншій мій опонент привів цитату з ШІ, де подібні факти названі "випадками". Я з ним погодився, але пояснив, у чому саме "суперечність".
Ти ж, починаєш стверджувать, що то "система"... Згідно з правилами полеміки, доведення правоти лежить на стверджуючому...".
Ось тобі тлумачення поняття "система":
Система - це сукупність взаємопов'язаних елементів, що утворюють єдине ціле, діють за певними правилами та взаємодіють для досягнення спільної мети. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 1]
Детальне тлумачення слова охоплює кілька ключових значень:
Цілісність: множина об'єднаних частин, де властивості цілого перевершують суму властивостей окремих елементів.Порядок: уклад, планомірне розташування та сувора організація дій або об'єктів.Сукупність принципів: основа певного вчення, поглядів чи методів (наприклад, система освіти, філософська система).Класифікація: науковий метод групування об'єктів чи явищ (наприклад, систематика рослин). [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 1, http://megalib.com.ua/content/9750_Zmist_ponyattya_sistemi.html 2, https://slovnyk.me/dict/vts/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 3, https://goroh.pp.ua/%D0%A2%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 4, https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%D1%E8%F1%F2%E5%EC%E0 5, https://uk.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 6]

Спираючись на викладене, ДОВЕДИ мені, що в прокуратурі України існує СИСТЕМА, направлена на отримання незаконних виплат...
Пояснюю - не завжди , навіть "множинні випадки", створюють СИСТЕМУ...
Чекаю аргументовану відповідь...
показати весь коментар
16.05.2026 08:59 Відповісти
"Дебра" заявила про "систему.

Можна цитату дебри зі словом система ?
показати весь коментар
16.05.2026 09:06 Відповісти
Я писав їй не про "систему отримання незаконних виплат", а про пенсійну систему, взагалі... Ти вирішив "доколупаться" до слова? Не тікай від моїх питань... Про "систему", прямо, сказав ТИ... Відповідай за сказане...
показати весь коментар
16.05.2026 09:10 Відповісти
в тцк
показати весь коментар
16.05.2026 07:14 Відповісти
типове явище - нацарював 100 карбованців та й втік. Необгрунвані доходи, тобто порушення законодавства. ле звільнен за власним бажанням. Або злодій або ні. Трохи вагітності не буває
показати весь коментар
16.05.2026 05:29 Відповісти
квартиру, дохід від її продажу та 2 паркомісця ? То це забрали квартиру у того хто купив ? Нормально
показати весь коментар
16.05.2026 05:45 Відповісти
Звільнився? А тюрма і воші?
показати весь коментар
16.05.2026 06:38 Відповісти
Як все просто в країні мрій зеленого виродка....вкрав ...звільняйся і радій життю...
показати весь коментар
16.05.2026 07:28 Відповісти
Мене цікавлять не статки, це наслідки, яким чином заробляють корупціонери, з бюджету чи з населення і бізнесу?! На його місце прийдуть інші, знов по кругу?!
показати весь коментар
16.05.2026 07:38 Відповісти
Це типовий середньостатистичний мент.
показати весь коментар
16.05.2026 07:59 Відповісти
Мєнти, в кацапскому серіалі про ЗнаТоКі, або толіка дукаліса, а це - МУСОРА.
Тільки іпало на фотці чого варте....
показати весь коментар
16.05.2026 12:22 Відповісти
Хабарі, взятки і побори ? Пообіцяв віддати на ЗСУ ?
показати весь коментар
16.05.2026 08:32 Відповісти
Ну а за крадіжки тепер не карають? Повертають вкрадене і все? Кради собі далі?
показати весь коментар
16.05.2026 08:37 Відповісти
Ну, це ж тепер краіна йурыстів. А хто його покарає, прокурорскі, сЦуді? Так там ше покруче колядники неймовірно талановиті сімейні пізнемени....
показати весь коментар
16.05.2026 08:49 Відповісти
Він так і заявив що всі гроші не вкрадеш, досить, пора відпочити на залишок і пенсію у пару сотень тисяч гривень
показати весь коментар
16.05.2026 09:28 Відповісти
і мабуть пішов воювати?
показати весь коментар
16.05.2026 10:18 Відповісти
 
 