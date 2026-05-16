Заступник начальника поліції Києва Полієнко звільнився після розслідування "Схем", - ЗМІ

Заступник керівника Головного управління Національної поліції Києва Тарас Полієнко звільнився зі служби 29 квітня цього року за власним бажанням.

Про це в столичній поліції повідомили у відповідь на запит "Схем" (проєкт "Радіо Свобода"), інформує Цензор.НЕТ.

Полієнко був звільнений за день до рішення Апеляційної палати ВАКС, яка затвердила рішення суду першої інстанції про стягнення в дохід держави суми від продажу пентхаусу та двох паркомісць.

У відповідь на запит "Схем" в поліції Києва повідомили, що "Полієнко Тарас Іванович був звільнений зі служби в поліції 29 квітня 2026 року". Зазначається, що такі кадрові зміни відбулися на тлі судових розглядів в ВАКС щодо статків родини Полієнка.

Через день після його звільнення, 30 квітня, Апеляційна палата ВАКС стягнула в дохід держави необґрунтовані активи Полієнка.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що заступник начальника Нацполу Києва Полієнко мешкає в елітній квартирі тещі на 220 кв.м, яка за життя заробила 100 грн.

Пізніше родина продала скандальний пентхаус у два з половиною рази дорожче від початкової вартості.

У листопаді 2025 року ВАКС ухвалив конфіскувати майно родини заступника начальника київської Нацполіції Полієнка - пентхаус площею 220 м² та два паркомісця

У квітні 2026 року Апеляційна палата ВАКС стягнула в дохід держави активи заступника керівника Головного управління Національної поліції Києва Тараса Полієнка: квартиру, дохід від її продажу та 2 паркомісця.

