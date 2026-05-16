Заступник начальника поліції Києва Полієнко звільнився після розслідування "Схем", - ЗМІ
Заступник керівника Головного управління Національної поліції Києва Тарас Полієнко звільнився зі служби 29 квітня цього року за власним бажанням.
Про це в столичній поліції повідомили у відповідь на запит "Схем" (проєкт "Радіо Свобода"), інформує Цензор.НЕТ.
Полієнко був звільнений за день до рішення Апеляційної палати ВАКС, яка затвердила рішення суду першої інстанції про стягнення в дохід держави суми від продажу пентхаусу та двох паркомісць.
У відповідь на запит "Схем" в поліції Києва повідомили, що "Полієнко Тарас Іванович був звільнений зі служби в поліції 29 квітня 2026 року". Зазначається, що такі кадрові зміни відбулися на тлі судових розглядів в ВАКС щодо статків родини Полієнка.
Через день після його звільнення, 30 квітня, Апеляційна палата ВАКС стягнула в дохід держави необґрунтовані активи Полієнка.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що заступник начальника Нацполу Києва Полієнко мешкає в елітній квартирі тещі на 220 кв.м, яка за життя заробила 100 грн.
- Пізніше родина продала скандальний пентхаус у два з половиною рази дорожче від початкової вартості.
- У листопаді 2025 року ВАКС ухвалив конфіскувати майно родини заступника начальника київської Нацполіції Полієнка - пентхаус площею 220 м² та два паркомісця
- У квітні 2026 року Апеляційна палата ВАКС стягнула в дохід держави активи заступника керівника Головного управління Національної поліції Києва Тараса Полієнка: квартиру, дохід від її продажу та 2 паркомісця.
Так, в Україні зафіксовані випадки, коли колишні прокурори оформлюють пенсію у дуже молодому віці, зокрема у 29-31 рік, посилаючись на інвалідність та спеціальне законодавство. Хоча стандартна пенсія за вислугу років вимагає 25 років стажу, для осіб з інвалідністю умови дозволяють вихід на пенсію за наявності меншого стажу.
Ключові факти щодо "молодих" прокурорських пенсій:
Як це працює: Прокурори часто переоформлюють пенсію за вислугу років на пенсію по інвалідності. Закон дозволяє вихід на відпочинок за наявності 10 років стажу для осіб з інвалідністю.
Резонансні випадки: У січні 2026 року повідомлялося про наймолодшого обласного прокурора Дмитра Казака, який у 29 років почав отримувати пенсію, оформивши інвалідність, а згодом через суд домігся перерахунку, що склав 156,7 тис. грн на місяць.
Розмір виплат: Завдяки судовим позовам та прив'язці до високих зарплат діючих прокурорів, пенсії таких осіб можуть перевищувати 150-200 тисяч гривень на місяць.
Спеціальний закон: Окрім вислуги років, право на спецпенсію дає інвалідність, отриману під час виконання службових обов'язків (часто оскаржується, якщо інвалідність визнають необґрунтованою).
Середній вік виходу прокурорів на пенсію за вислугу років зазвичай становить 47 років, проте лазівки в законодавстві дозволяють отримувати ці виплати набагато раніше.
