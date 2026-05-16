Заместитель начальника полиции Киева Полиенко уволился после расследования "Схем", - СМИ
Заместитель начальника Главного управления Национальной полиции Киева Тарас Полиенко уволился со службы 29 апреля этого года по собственному желанию.
Об этом в столичной полиции сообщили в ответ на запрос "Схем" (проект "Радио Свобода"), информирует Цензор.НЕТ.
Полиенко был уволен за день до решения Апелляционной палаты ВАКС, которая утвердила решение суда первой инстанции о взыскании в доход государства суммы от продажи пентхауса и двух парковочных мест.
В ответ на запрос "Схем" в полиции Киева сообщили, что "Полиенко Тарас Иванович был уволен со службы в полиции 29 апреля 2026 года". Отмечается, что такие кадровые изменения произошли на фоне судебных разбирательств в ВАКС относительно состояния семьи Полиенко.
Через день после его увольнения, 30 апреля, Апелляционная палата ВАКС взыскала в доход государства необоснованные активы Полиенко.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что заместитель начальника Нацпола Киева Полиенко проживает в элитной квартире тещи площадью 220 кв.м, которая при жизни заработала 100 грн.
- Позже семья продала скандальный пентхаус в два с половиной раза дороже первоначальной стоимости.
- В ноябре 2025 года ВАКС постановил конфисковать имущество семьи заместителя начальника киевской Нацполиции Полиенко - пентхаус площадью 220 м² и два паркоместа
- В апреле 2026 года Апелляционная палата ВАКС взыскала в доход государства активы заместителя руководителя Главного управления Национальной полиции Киева Тараса Полиенко: квартиру, доход от ее продажи и 2 парковочных места.
Так, в Україні зафіксовані випадки, коли колишні прокурори оформлюють пенсію у дуже молодому віці, зокрема у 29-31 рік, посилаючись на інвалідність та спеціальне законодавство. Хоча стандартна пенсія за вислугу років вимагає 25 років стажу, для осіб з інвалідністю умови дозволяють вихід на пенсію за наявності меншого стажу.
Ключові факти щодо "молодих" прокурорських пенсій:
Як це працює: Прокурори часто переоформлюють пенсію за вислугу років на пенсію по інвалідності. Закон дозволяє вихід на відпочинок за наявності 10 років стажу для осіб з інвалідністю.
Резонансні випадки: У січні 2026 року повідомлялося про наймолодшого обласного прокурора Дмитра Казака, який у 29 років почав отримувати пенсію, оформивши інвалідність, а згодом через суд домігся перерахунку, що склав 156,7 тис. грн на місяць.
Розмір виплат: Завдяки судовим позовам та прив'язці до високих зарплат діючих прокурорів, пенсії таких осіб можуть перевищувати 150-200 тисяч гривень на місяць.
Спеціальний закон: Окрім вислуги років, право на спецпенсію дає інвалідність, отриману під час виконання службових обов'язків (часто оскаржується, якщо інвалідність визнають необґрунтованою).
Середній вік виходу прокурорів на пенсію за вислугу років зазвичай становить 47 років, проте лазівки в законодавстві дозволяють отримувати ці виплати набагато раніше.
