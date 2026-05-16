Заместитель начальника полиции Киева Полиенко уволился после расследования "Схем", - СМИ

Заместитель начальника Главного управления Национальной полиции Киева Тарас Полиенко уволился со службы 29 апреля этого года по собственному желанию.

Об этом в столичной полиции сообщили в ответ на запрос "Схем" (проект "Радио Свобода"), информирует Цензор.НЕТ.

Полиенко был уволен за день до решения Апелляционной палаты ВАКС, которая утвердила решение суда первой инстанции о взыскании в доход государства суммы от продажи пентхауса и двух парковочных мест.

В ответ на запрос "Схем" в полиции Киева сообщили, что "Полиенко Тарас Иванович был уволен со службы в полиции 29 апреля 2026 года". Отмечается, что такие кадровые изменения произошли на фоне судебных разбирательств в ВАКС относительно состояния семьи Полиенко.

Через день после его увольнения, 30 апреля, Апелляционная палата ВАКС взыскала в доход государства необоснованные активы Полиенко.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что заместитель начальника Нацпола Киева Полиенко проживает в элитной квартире тещи площадью 220 кв.м, которая при жизни заработала 100 грн.

Позже семья продала скандальный пентхаус в два с половиной раза дороже первоначальной стоимости.

В ноябре 2025 года ВАКС постановил конфисковать имущество семьи заместителя начальника киевской Нацполиции Полиенко - пентхаус площадью 220 м² и два паркоместа

В апреле 2026 года Апелляционная палата ВАКС взыскала в доход государства активы заместителя руководителя Главного управления Национальной полиции Киева Тараса Полиенко: квартиру, доход от ее продажи и 2 парковочных места.

