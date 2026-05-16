Заместитель начальника полиции Киева Полиенко уволился после расследования "Схем", - СМИ

Заместитель начальника Главного управления Национальной полиции Киева Тарас Полиенко уволился со службы 29 апреля этого года по собственному желанию.

Об этом в столичной полиции сообщили в ответ на запрос "Схем" (проект "Радио Свобода"), информирует Цензор.НЕТ.

Полиенко уволился из полиции 

Полиенко был уволен за день до решения Апелляционной палаты ВАКС, которая утвердила решение суда первой инстанции о взыскании в доход государства суммы от продажи пентхауса и двух парковочных мест.

В ответ на запрос "Схем" в полиции Киева сообщили, что "Полиенко Тарас Иванович был уволен со службы в полиции 29 апреля 2026 года". Отмечается, что такие кадровые изменения произошли на фоне судебных разбирательств в ВАКС относительно состояния семьи Полиенко.

Через день после его увольнения, 30 апреля, Апелляционная палата ВАКС взыскала в доход государства необоснованные активы Полиенко.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что заместитель начальника Нацпола Киева Полиенко проживает в элитной квартире тещи площадью 220 кв.м, которая при жизни заработала 100 грн.
  • Позже семья продала скандальный пентхаус в два с половиной раза дороже первоначальной стоимости.
  • В ноябре 2025 года ВАКС постановил конфисковать имущество семьи заместителя начальника киевской Нацполиции Полиенко - пентхаус площадью 220 м² и два паркоместа
  • В апреле 2026 года Апелляционная палата ВАКС взыскала в доход государства активы заместителя руководителя Главного управления Национальной полиции Киева Тараса Полиенко: квартиру, доход от ее продажи и 2 парковочных места.

Тут перемагає прокуратура. Там на пенсію можна вийти у 35-40 років і получати пожиттєво тільки пенсійни більше 100 тис. на місяц. Плюс прицепом інвалідність 1-2 групи - не мобілізують та виплати за інвалідністю тако ж під сто кусків.
16.05.2026 02:52 Ответить
Тепер треба взнати куди він влаштувався. В прокуратуру чи в СБУ?
16.05.2026 02:24 Ответить
Звільнився? А тюрма і воші?
16.05.2026 06:38 Ответить
В Канаді і штатах не сховається, думаю, що в Європі також. Раша або Китай, і нехай щастить.
16.05.2026 01:56 Ответить
І що далі? Звільнився? Родичів Железняка призначити?
16.05.2026 01:57 Ответить
А ти хотів щоб твоїх?
16.05.2026 10:28 Ответить
З "Німеччини" видніше, як працює спенсійна система, в Україні?
16.05.2026 03:28 Ответить
Огляд від ШІ

Так, в Україні зафіксовані випадки, коли колишні прокурори оформлюють пенсію у дуже молодому віці, зокрема у 29-31 рік, посилаючись на інвалідність та спеціальне законодавство. Хоча стандартна пенсія за вислугу років вимагає 25 років стажу, для осіб з інвалідністю умови дозволяють вихід на пенсію за наявності меншого стажу.

Ключові факти щодо "молодих" прокурорських пенсій:
Як це працює: Прокурори часто переоформлюють пенсію за вислугу років на пенсію по інвалідності. Закон дозволяє вихід на відпочинок за наявності 10 років стажу для осіб з інвалідністю.
Резонансні випадки: У січні 2026 року повідомлялося про наймолодшого обласного прокурора Дмитра Казака, який у 29 років почав отримувати пенсію, оформивши інвалідність, а згодом через суд домігся перерахунку, що склав 156,7 тис. грн на місяць.
Розмір виплат: Завдяки судовим позовам та прив'язці до високих зарплат діючих прокурорів, пенсії таких осіб можуть перевищувати 150-200 тисяч гривень на місяць.
Спеціальний закон: Окрім вислуги років, право на спецпенсію дає інвалідність, отриману під час виконання службових обов'язків (часто оскаржується, якщо інвалідність визнають необґрунтованою).

Середній вік виходу прокурорів на пенсію за вислугу років зазвичай становить 47 років, проте лазівки в законодавстві дозволяють отримувати ці виплати набагато раніше. [https://www.facebook.com/automaidan/posts/-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D1%8E-%D0%B7-60-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D1%96-3040-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%B7/1292564909567006/ 1]
16.05.2026 03:39 Ответить
Це я знаю... Але мова ведеться про "випадки"... Але "німкеня" пише про "СИСТЕМУ...
У тебе є статевий член... Ти- "насильник" і "педофіл"?
16.05.2026 03:51 Ответить
коли випадків багато - то система
16.05.2026 07:23 Ответить
А якими цифрами треба оперувать, щоб відрізнить "випадки", від ситстеми? Назви "цифри", "проценти", наприклад...
16.05.2026 08:19 Ответить
та чого я їх буду шукати, якщо ти вже їх знаєш ?

ти ж знаєш цифри, якими то не система ?

а як ні, то нах ти пих ?
16.05.2026 08:24 Ответить
Розумієш, у чому справа - правила полеміки вимагають, щоб людина, яка щось заявляє, виклала свої доводи, на підтвердження нею сказаному. "Дебра" заявила про "систему. Її заява має вигляд СТВЕРДЖЕННЯ. Потім іншій мій опонент привів цитату з ШІ, де подібні факти названі "випадками". Я з ним погодився, але пояснив, у чому саме "суперечність".
Ти ж, починаєш стверджувать, що то "система"... Згідно з правилами полеміки, доведення правоти лежить на стверджуючому...".
Ось тобі тлумачення поняття "система":
Система - це сукупність взаємопов'язаних елементів, що утворюють єдине ціле, діють за певними правилами та взаємодіють для досягнення спільної мети. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 1]
Детальне тлумачення слова охоплює кілька ключових значень:
Цілісність: множина об'єднаних частин, де властивості цілого перевершують суму властивостей окремих елементів.Порядок: уклад, планомірне розташування та сувора організація дій або об'єктів.Сукупність принципів: основа певного вчення, поглядів чи методів (наприклад, система освіти, філософська система).Класифікація: науковий метод групування об'єктів чи явищ (наприклад, систематика рослин). [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 1, http://megalib.com.ua/content/9750_Zmist_ponyattya_sistemi.html 2, https://slovnyk.me/dict/vts/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 3, https://goroh.pp.ua/%D0%A2%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 4, https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%D1%E8%F1%F2%E5%EC%E0 5, https://uk.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 6]

Спираючись на викладене, ДОВЕДИ мені, що в прокуратурі України існує СИСТЕМА, направлена на отримання незаконних виплат...
Пояснюю - не завжди , навіть "множинні випадки", створюють СИСТЕМУ...
Чекаю аргументовану відповідь...
16.05.2026 08:59 Ответить
"Дебра" заявила про "систему.

Можна цитату дебри зі словом система ?
16.05.2026 09:06 Ответить
Я писав їй не про "систему отримання незаконних виплат", а про пенсійну систему, взагалі... Ти вирішив "доколупаться" до слова? Не тікай від моїх питань... Про "систему", прямо, сказав ТИ... Відповідай за сказане...
16.05.2026 09:10 Ответить
в тцк
16.05.2026 07:14 Ответить
типове явище - нацарював 100 карбованців та й втік. Необгрунвані доходи, тобто порушення законодавства. ле звільнен за власним бажанням. Або злодій або ні. Трохи вагітності не буває
16.05.2026 05:29 Ответить
квартиру, дохід від її продажу та 2 паркомісця ? То це забрали квартиру у того хто купив ? Нормально
16.05.2026 05:45 Ответить
Як все просто в країні мрій зеленого виродка....вкрав ...звільняйся і радій життю...
16.05.2026 07:28 Ответить
Мене цікавлять не статки, це наслідки, яким чином заробляють корупціонери, з бюджету чи з населення і бізнесу?! На його місце прийдуть інші, знов по кругу?!
16.05.2026 07:38 Ответить
Це типовий середньостатистичний мент.
16.05.2026 07:59 Ответить
Мєнти, в кацапскому серіалі про ЗнаТоКі, або толіка дукаліса, а це - МУСОРА.
Тільки іпало на фотці чого варте....
16.05.2026 12:22 Ответить
Хабарі, взятки і побори ? Пообіцяв віддати на ЗСУ ?
16.05.2026 08:32 Ответить
Ну а за крадіжки тепер не карають? Повертають вкрадене і все? Кради собі далі?
16.05.2026 08:37 Ответить
Ну, це ж тепер краіна йурыстів. А хто його покарає, прокурорскі, сЦуді? Так там ше покруче колядники неймовірно талановиті сімейні пізнемени....
16.05.2026 08:49 Ответить
Він так і заявив що всі гроші не вкрадеш, досить, пора відпочити на залишок і пенсію у пару сотень тисяч гривень
16.05.2026 09:28 Ответить
і мабуть пішов воювати?
16.05.2026 10:18 Ответить
 
 