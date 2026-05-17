2 134 11

Двое погибших в ДТП в Хмельницком: водителю объявили подозрение

ДТП в Хмельницком

В Хмельницком следователи сообщили о подозрении водителю, который стал виновником ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции Хмельницкой области.

Авария с трагическими последствиями

ДТП произошло вечером 16 мая на улице Степана Бандеры. По данным следствия, 20-летний водитель автомобиля BMW X4 выехал на встречную полосу, после чего оказался на тротуаре.

Там он совершил наезд на двух пешеходов и врезался в электроопору.

Вследствие аварии 21-летняя девушка погибла на месте происшествия, а 24-летний мужчина скончался позже в больнице. Также травмы получили двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля. Одного из них госпитализировали с переломом, другому оказали помощь на месте.

Водителя задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и объявили ему подозрение.

Подозрение и дальнейшие действия следствия

Правоохранители сообщили водителю о подозрении по части третьей статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель нескольких человек.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. По имеющейся информации, вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому должны рассмотреть 18 мая.

  • Ранее мы сообщали, что в Кривом Роге депутат от "Слуги народа" Светлана Максимчук похвасталась поездкой 11-летней дочери за рулем. Полиция выписала ей штраф.

ДТП Нацполиция смерть суд Хмельницький Хмельницкая область Хмельницкий район
Судячі з пошкоджень швидкість була шалена.
17.05.2026 21:56 Ответить
20 років водію, ссикун малолітній мажорчик дорвався до педалі газу?
17.05.2026 21:57 Ответить
на машину точно заробив,
права купив,
може був і під наркотою..
рузьге мір..
17.05.2026 22:28 Ответить
виправдають і відпустять .. навіть до гадалки дєрьмака йти не треба
17.05.2026 22:04 Ответить
Ніт. Не відпустять. Це не засрашка тобі.
17.05.2026 23:54 Ответить
Є повне відео з камер спостережень. Швидкість не була шаленою він замість триматися правого боку вулиці поїхав прямо ніби заклинило кермо. Але скоріш за все заклинило мізки
17.05.2026 22:12 Ответить
Знести опору не так просто. Та й людей насмерть.
17.05.2026 23:09 Ответить
Могло й заклинити. Якщо це американський биток після серйозної ДТП, а потім тут наспіх підлатаний і потім куплений по низу ринку. Як пишуть продавці "дуже якісно відновлений лише оригінальними запчастинами, вкладень не потребує", а по факту запчастини найдешевші і все всередині перекошене.
17.05.2026 23:55 Ответить
Вже порішали?
17.05.2026 23:01 Ответить
Таку паскудь треба із загородзагоном позаду в штурми пускати: нехай там свою активність і ризиковість на благо країні проявить.
18.05.2026 01:17 Ответить
 
 