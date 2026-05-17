Двое погибших в ДТП в Хмельницком: водителю объявили подозрение

В Хмельницком следователи сообщили о подозрении водителю, который стал виновником ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции Хмельницкой области.

Авария с трагическими последствиями

ДТП произошло вечером 16 мая на улице Степана Бандеры. По данным следствия, 20-летний водитель автомобиля BMW X4 выехал на встречную полосу, после чего оказался на тротуаре.

Там он совершил наезд на двух пешеходов и врезался в электроопору.

Вследствие аварии 21-летняя девушка погибла на месте происшествия, а 24-летний мужчина скончался позже в больнице. Также травмы получили двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля. Одного из них госпитализировали с переломом, другому оказали помощь на месте.

Водителя задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и объявили ему подозрение.

Подозрение и дальнейшие действия следствия

Правоохранители сообщили водителю о подозрении по части третьей статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель нескольких человек.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. По имеющейся информации, вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому должны рассмотреть 18 мая.

