РФ готує масштабну кампанію з дестабілізації України та дискредитації влади, – СЗРУ

Кремль хоче дискредитувати мобілізацію та владу України

Служба зовнішньої розвідки України отримала доступ до низки російських документів, які свідчать про підготовку до дестабілізації ситуації в нашій державі та підрив її зовнішньої підтримки. Як стало відомо, причиною ухвалення рф такого рішення є провал весняного наступу та критичні проблеми в економіці.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Медіакампанія в Україні та Європі

Адміністрація президента рф вимагає від спецслужб, мзс та російських медіа максимально "розігнати" в українському та європейському просторі медіакампанію.

Управління ап рф зі стратегічного партнерства та співробітництва (керівник в.титов) визначило три питання порядку денного.

  • Перше – дискредитація мобілізації в Україні та військового керівництва, відповідального за комплектування сил оборони України. Це завдання є критичним для них на тлі великих втрат росіян на фронті.
  • Друге – дискредитація Президента України, його команди та членів сімʼї.
  • Третє – недопущення другорядності "медійного скандалу довкола А.Єрмака та інтерв’ю Ю.Мендель". У кремлі вважають цей кейс важливим, проте таким, що був витіснений з інформаційного простору Європи через міжнародні події, зокрема ситуацію довкола Ірану.

Для виклику резонансу суспільства "медійний план" рф передбачає розроблення від імені органів державної влади фейкових документів та вкидання їх суспільству. російська пропаганда навіть поставила завдання створити "ляльки-символи" дискредитаційної кампанії. Крім того, передбачені спроби втягнути в російські задуми колишніх українських посадовців, політичних діячів й експертів.

Уже фіксують спроби рф діяти за новим сценарієм 

Відсьогодні вже фіксуємо перші спроби рф діяти за новим сценарієм не лише в Україні, а й за кордоном.

Окремі документи свідчать про те, що до поширення лише в західному інформаційному просторі планується задіяти понад 15 проксі ЗМІ. Серед них фігурують, зокрема, такі одіозні медіаресурси як L'Antidiplomatico, Magyar Nemzet, Prvni Zpravy, CZ24news. Список є неповним та має бути затверджений ап рф найближчим часом.

Кампанія поширюватиметься і далі

"Здобуті Службою зовнішньої розвідки матеріали свідчать, що росія планує лише нарощувати кампанію, розширювати деструктивні наративи й масштабувати аудиторію і географію поширення", - наголосили у відомстві.

пропаганда СЗР Служба зовнішньої розвідки дискредитація
20.05.2026 15:48 Відповісти
20.05.2026 15:50 Відповісти
з дискредитацією кохана влада й сама дає раду..
20.05.2026 15:47 Відповісти
ця масштабна кампанія з дестабілізації України та дискредитації влади вже давно і реально функціонує.
20.05.2026 15:47 Відповісти
... і проводить її Вова Зеленський
20.05.2026 15:50 Відповісти
ну, якщо настільки звужено кругозір, то най і буде, це Ваші вже проблеми.
20.05.2026 15:59 Відповісти
З дисредитацією кацапи опіздали
20.05.2026 15:48 Відповісти
Все таки скажуть хто такий Вова на плівках Міндіча?
20.05.2026 15:49 Відповісти
"Служба зовнішньої розвідки України отримала доступ до низки російських документів ..."

Потужно! Незламно! Квартально!

Ага , це саме та СЗРУ після доповідей якої ЗЕленський 19 січня 2019 року радісно закликав пересічних готувати м'ясо до травневих шашликів !
20.05.2026 15:49 Відповісти
Як тільки випливають скандали з корупцією у вищих ешелонах влади говори про загрозу наступу з Білорусі/їдь підписувати трьохсотлітні меморандуми про співпрацю/заявляй, що росія готує чергову ІПСО (потрібне підкреслити)
20.05.2026 15:50 Відповісти
Будуть якісь плівки проти потужного вже? Ви самі себе дискредитуете 4 роки вже зелені ідіоти!
20.05.2026 15:50 Відповісти
Невже це рф побудувала будиночки в династії?
20.05.2026 15:50 Відповісти
И двушечку на москву тоже сама?
20.05.2026 15:56 Відповісти
Династія , двушки міндича, скандали с закупівлею, корупція на трирівневих захистах..і багато багато іншого чого ми поки не знаємо, невже це іпсо і рашка робить?!
20.05.2026 15:53 Відповісти
Та наша влада з дискредитацією, і сама добре справляється.
20.05.2026 15:53 Відповісти
схоже нас очікує нова серія плівок міндіча та операції мідас )))
20.05.2026 15:54 Відповісти
А те що у відео особисто ішак каже що він їб**в українців в рот це він насильно говорив під впливом ФСБ?
20.05.2026 15:55 Відповісти
Чогось я впевнена, що якби цю дискредитовану банду винести вперед ногами та ввести тимчасове зовнішнє управління, то на наступний день Європа потроїла би допомогу.
20.05.2026 15:55 Відповісти
Похоже НАБУ не успеет нас в очередной раз убедить, так чтоб без подготовки.
20.05.2026 15:55 Відповісти
Є якісь докази і підтвердження поїздки в Оман в 2020 році, що це зелене мурло конкретно підписало то це поки невідомо, але оце все пішло в червону папочку і на лубянку , чекає свого слушного моменту, кацапи тут точно вмили руки , "а ми що? Ми нічого! Он він сам до нас поїхав!"
20.05.2026 15:57 Відповісти
АХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХ - не смішно
20.05.2026 15:58 Відповісти
ХОТЬ поржем, - казали зелені д....б....ли
20.05.2026 16:00 Відповісти
А що там з держпереворотом Ахметова?
20.05.2026 16:03 Відповісти
Не трогать Ленинавову
20.05.2026 16:03 Відповісти
Та куда їм до наших
20.05.2026 16:03 Відповісти
Видать ворюг во власть засунут , чтоб они Зеленского дискридитировали ?
20.05.2026 16:04 Відповісти
Ну мы уже знаем, что все видео про ТЦК -- это ИПСО. (Только за вчера пара свежих рпомелькнули)

Но неужели друзья Президента (Баканов, Миндич, Ермак )-- тоже ИПСО?
Значит "двушечки на москву" - это просто галюцинация ИИ... ?
20.05.2026 16:07 Відповісти
 
 