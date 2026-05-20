РФ готує масштабну кампанію з дестабілізації України та дискредитації влади, – СЗРУ

Служба зовнішньої розвідки України отримала доступ до низки російських документів, які свідчать про підготовку до дестабілізації ситуації в нашій державі та підрив її зовнішньої підтримки. Як стало відомо, причиною ухвалення рф такого рішення є провал весняного наступу та критичні проблеми в економіці.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Медіакампанія в Україні та Європі

Адміністрація президента рф вимагає від спецслужб, мзс та російських медіа максимально "розігнати" в українському та європейському просторі медіакампанію.

Управління ап рф зі стратегічного партнерства та співробітництва (керівник в.титов) визначило три питання порядку денного.

Перше – дискредитація мобілізації в Україні та військового керівництва, відповідального за комплектування сил оборони України. Це завдання є критичним для них на тлі великих втрат росіян на фронті.

Друге – дискредитація Президента України, його команди та членів сімʼї.

Третє – недопущення другорядності "медійного скандалу довкола А.Єрмака та інтерв’ю Ю.Мендель". У кремлі вважають цей кейс важливим, проте таким, що був витіснений з інформаційного простору Європи через міжнародні події, зокрема ситуацію довкола Ірану.





Для виклику резонансу суспільства "медійний план" рф передбачає розроблення від імені органів державної влади фейкових документів та вкидання їх суспільству. російська пропаганда навіть поставила завдання створити "ляльки-символи" дискредитаційної кампанії. Крім того, передбачені спроби втягнути в російські задуми колишніх українських посадовців, політичних діячів й експертів.

Уже фіксують спроби рф діяти за новим сценарієм

Відсьогодні вже фіксуємо перші спроби рф діяти за новим сценарієм не лише в Україні, а й за кордоном.

Окремі документи свідчать про те, що до поширення лише в західному інформаційному просторі планується задіяти понад 15 проксі ЗМІ. Серед них фігурують, зокрема, такі одіозні медіаресурси як L'Antidiplomatico, Magyar Nemzet, Prvni Zpravy, CZ24news. Список є неповним та має бути затверджений ап рф найближчим часом.

Кампанія поширюватиметься і далі

"Здобуті Службою зовнішньої розвідки матеріали свідчать, що росія планує лише нарощувати кампанію, розширювати деструктивні наративи й масштабувати аудиторію і географію поширення", - наголосили у відомстві.