СВР заявила о разоблачении планов РФ по дискредитации Ермака, президента и его команды

Служба внешней разведки Украины получила доступ к ряду российских документов, свидетельствующих о подготовке к дестабилизации ситуации в нашей стране и подрыву её внешней поддержки. Как стало известно, причиной принятия РФ такого решения является провал весеннего наступления и критические проблемы в экономике.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Медиакампания в Украине и Европе

Администрация президента РФ требует от спецслужб, МИД и российских СМИ максимально "разогнать" в украинском и европейском пространстве медиакампанию.

Управление АП РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству (руководитель В. Титов) определило три вопроса повестки дня.

Первое – дискредитация мобилизации в Украине и военного руководства, ответственного за комплектование сил обороны Украины. Эта задача является критической для них на фоне больших потерь россиян на фронте.

Второе – дискредитация Президента Украины, его команды и членов семьи.

Третье – недопущение второстепенности "медийного скандала вокруг А. Ермака и интервью Ю. Мендель". В Кремле считают этот кейс важным, однако таким, который был вытеснен из информационного пространства Европы из-за международных событий, в частности ситуации вокруг Ирана.





Для вызова резонанса в обществе "медийный план" РФ предусматривает разработку от имени органов государственной власти фейковых документов и их вброс в общество. Российская пропаганда даже поставила задачу создать "куклы-символы" дискредитационной кампании. Кроме того, предусмотрены попытки вовлечь в российские замыслы бывших украинских чиновников, политических деятелей и экспертов.

Уже фиксируются попытки РФ действовать по новому сценарию

С сегодняшнего дня уже фиксируем первые попытки РФ действовать по новому сценарию не только в Украине, но и за рубежом.

Отдельные документы свидетельствуют о том, что для распространения информации исключительно в западном информационном пространстве планируется задействовать более 15 прокси-СМИ. Среди них фигурируют, в частности, такие одиозные медиаресурсы, как L'Antidiplomatico, Magyar Nemzet, Prvni Zpravy, CZ24news. Список является неполным и должен быть утвержден АП РФ в ближайшее время.

Кампания будет продолжаться

"Полученные Службой внешней разведки материалы свидетельствуют, что Россия планирует только наращивать кампанию, расширять деструктивные нарративы и масштабировать аудиторию и географию распространения", - подчеркнули в ведомстве.