РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9708 посетителей онлайн
Новости Пропагандистские акции РФ
3 260 52

СВР заявила о разоблачении планов РФ по дискредитации Ермака, президента и его команды

Кремль хочет дискредитировать мобилизацию и власть Украины

Служба внешней разведки Украины получила доступ к ряду российских документов, свидетельствующих о подготовке к дестабилизации ситуации в нашей стране и подрыву её внешней поддержки. Как стало известно, причиной принятия РФ такого решения является провал весеннего наступления и критические проблемы в экономике.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Медиакампания в Украине и Европе

Администрация президента РФ требует от спецслужб, МИД и российских СМИ максимально "разогнать" в украинском и европейском пространстве медиакампанию.

Управление АП РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству (руководитель В. Титов) определило три вопроса повестки дня.

Читайте: Кремлевская организация "АСД" занимается дискредитацией Украины, ее высшего руководства, граждан и лидеров стран-союзниц, - СМИ

  • Первое – дискредитация мобилизации в Украине и военного руководства, ответственного за комплектование сил обороны Украины. Эта задача является критической для них на фоне больших потерь россиян на фронте.
  • Второе – дискредитация Президента Украины, его команды и членов семьи.
  • Третье – недопущение второстепенности "медийного скандала вокруг А. Ермака и интервью Ю. Мендель". В Кремле считают этот кейс важным, однако таким, который был вытеснен из информационного пространства Европы из-за международных событий, в частности ситуации вокруг Ирана.

Для вызова резонанса в обществе "медийный план" РФ предусматривает разработку от имени органов государственной власти фейковых документов и их вброс в общество. Российская пропаганда даже поставила задачу создать "куклы-символы" дискредитационной кампании. Кроме того, предусмотрены попытки вовлечь в российские замыслы бывших украинских чиновников, политических деятелей и экспертов.

Читайте: ГУР и ЦПД идентифицировали новых рупоров кремлевской пропаганды

Уже фиксируются попытки РФ действовать по новому сценарию 

С сегодняшнего дня уже фиксируем первые попытки РФ действовать по новому сценарию не только в Украине, но и за рубежом.

Отдельные документы свидетельствуют о том, что для распространения информации исключительно в западном информационном пространстве планируется задействовать более 15 прокси-СМИ. Среди них фигурируют, в частности, такие одиозные медиаресурсы, как L'Antidiplomatico, Magyar Nemzet, Prvni Zpravy, CZ24news. Список является неполным и должен быть утвержден АП РФ в ближайшее время.

Читайте также: Кремль активно распространяет дезинформацию, влияя на Европу и мир, - Зеленский

Кампания будет продолжаться

"Полученные Службой внешней разведки материалы свидетельствуют, что Россия планирует только наращивать кампанию, расширять деструктивные нарративы и масштабировать аудиторию и географию распространения", - подчеркнули в ведомстве.

Автор: 

пропаганда (3763) СВР (237) дискредитация (12)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+42
з дискредитацією кохана влада й сама дає раду..
показать весь комментарий
20.05.2026 15:47 Ответить
+35
З дисредитацією кацапи опіздали
показать весь комментарий
20.05.2026 15:48 Ответить
+31
Як тільки випливають скандали з корупцією у вищих ешелонах влади говори про загрозу наступу з Білорусі/їдь підписувати трьохсотлітні меморандуми про співпрацю/заявляй, що росія готує чергову ІПСО (потрібне підкреслити)
показать весь комментарий
20.05.2026 15:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
з дискредитацією кохана влада й сама дає раду..
показать весь комментарий
20.05.2026 15:47 Ответить
Вагнерівців, беркутню, Цемаха, кабміндічів, деркача, єрмака, татарова і мертвечука, це глибоко зхвилювало!?!?
показать весь комментарий
20.05.2026 16:27 Ответить
Читал одну дискредитацию. В русской телеге, начали распространять, что Зеленский, играя фуем на рояле, фальшивил.. пересмотрел ещё раз это выступление-ну врут же Сволочи, бессовестно..!
показать весь комментарий
20.05.2026 16:55 Ответить
ця масштабна кампанія з дестабілізації України та дискредитації влади вже давно і реально функціонує.
показать весь комментарий
20.05.2026 15:47 Ответить
... і проводить її Вова Зеленський
показать весь комментарий
20.05.2026 15:50 Ответить
З дисредитацією кацапи опіздали
показать весь комментарий
20.05.2026 15:48 Ответить
Все таки скажуть хто такий Вова на плівках Міндіча?
показать весь комментарий
20.05.2026 15:49 Ответить
"Служба зовнішньої розвідки України отримала доступ до низки російських документів ..."

Потужно! Незламно! Квартально!

Ага , це саме та СЗРУ після доповідей якої ЗЕленський 19 січня 2019 року радісно закликав пересічних готувати м'ясо до травневих шашликів !
показать весь комментарий
20.05.2026 15:49 Ответить
Як тільки випливають скандали з корупцією у вищих ешелонах влади говори про загрозу наступу з Білорусі/їдь підписувати трьохсотлітні меморандуми про співпрацю/заявляй, що росія готує чергову ІПСО (потрібне підкреслити)
показать весь комментарий
20.05.2026 15:50 Ответить
Будуть якісь плівки проти потужного вже? Ви самі себе дискредитуете 4 роки вже зелені ідіоти!
показать весь комментарий
20.05.2026 15:50 Ответить
Невже це рф побудувала будиночки в династії?
показать весь комментарий
20.05.2026 15:50 Ответить
И двушечку на москву тоже сама?
показать весь комментарий
20.05.2026 15:56 Ответить
Династія , двушки міндича, скандали с закупівлею, корупція на трирівневих захистах..і багато багато іншого чого ми поки не знаємо, невже це іпсо і рашка робить?!
показать весь комментарий
20.05.2026 15:53 Ответить
Та наша влада з дискредитацією, і сама добре справляється.
показать весь комментарий
20.05.2026 15:53 Ответить
схоже нас очікує нова серія плівок міндіча та операції мідас )))
показать весь комментарий
20.05.2026 15:54 Ответить
А те що у відео особисто ішак каже що він їб**в українців в рот це він насильно говорив під впливом ФСБ?
показать весь комментарий
20.05.2026 15:55 Ответить
Чогось я впевнена, що якби цю дискредитовану банду винести вперед ногами та ввести тимчасове зовнішнє управління, то на наступний день Європа потроїла би допомогу.
показать весь комментарий
20.05.2026 15:55 Ответить
Корупція, як спрут розлізлася скрізь.Від сільських голів до Банкової, від КМУ до СБУ, від райвідділку нацполіції до Верховного Суду. Навіть за таких резонансних викриттях, ця знахабніла мародерська рать буде все одно продовжувати чинити жорстокий опір.Як її винесеш?
показать весь комментарий
20.05.2026 16:40 Ответить
Хтозна, може якусь спецоперацію організувати. Он же мадуру дістали з нори
І оце "неначасі", що тягають, як тузік грілку, саме фсбешні кроти і запустили.
показать весь комментарий
20.05.2026 16:57 Ответить
На прикладі ермака, коли навіть його оточення стало від нього віддалятися,схоже що в системі все ж таки почався збій.Виявилося, що не такий страшний головний, як його оточення. Тепер верхівка запанікувала і захвилювалася.Система яка була особистою бронею, більше не гарантує безпеки та захисту.Чим більше антикорупційні органи і далі будуть витягуватимуть усіх за вушко, тим складніше буде перемовчати, перечекати або переховатися.Але немає впевненості, що усі отримають по заслугам.Судова система теж прогнила..Тому і зараз корупційні діячі уникають відповідальності,термінів та в'язниц.Якщо це не зупинити, то країна приречена !!!.
показать весь комментарий
20.05.2026 17:25 Ответить
Похоже НАБУ не успеет нас в очередной раз убедить, так чтоб без подготовки.
показать весь комментарий
20.05.2026 15:55 Ответить
Є якісь докази і підтвердження поїздки в Оман в 2020 році, що це зелене мурло конкретно підписало то це поки невідомо, але оце все пішло в червону папочку і на лубянку , чекає свого слушного моменту, кацапи тут точно вмили руки , "а ми що? Ми нічого! Он він сам до нас поїхав!"
показать весь комментарий
20.05.2026 15:57 Ответить
АХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХ - не смішно
показать весь комментарий
20.05.2026 15:58 Ответить
ХОТЬ поржем, - казали зелені д....б....ли
показать весь комментарий
20.05.2026 16:00 Ответить
А що там з держпереворотом Ахметова?
показать весь комментарий
20.05.2026 16:03 Ответить
Не трогать Ленинавову
показать весь комментарий
20.05.2026 16:03 Ответить
Та куда їм до наших
показать весь комментарий
20.05.2026 16:03 Ответить
Видать ворюг во власть засунут , чтоб они Зеленского дискридитировали ?
показать весь комментарий
20.05.2026 16:04 Ответить
Повернуть двушку взад!
показать весь комментарий
20.05.2026 16:53 Ответить
На кого це розраховано?!?
показать весь комментарий
20.05.2026 16:12 Ответить
Зегевара наносит ответный удар. Мощный, как всегда).
показать весь комментарий
20.05.2026 16:12 Ответить
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
показать весь комментарий
20.05.2026 16:45 Ответить
Ага, завезуть ще цеглу на Династію.
показать весь комментарий
20.05.2026 16:13 Ответить
Це про єрмака та будиночки для Вови? От же ж паскудні орки.
Змайстрували плівки та й підкинули набу.
Я давно підозрював що тут щось не те. І мендель підговорили щоб вона з Лідара зробила нарколигу.
показать весь комментарий
20.05.2026 16:16 Ответить
кстати, помоему именно Служба внешней разведки Украины, была той организацией, которую чуть ли на второй день после своего увольнения , посетил бывший завхоз ОП Ермак.

Тогда об этой интересной связи ходило несколько версий...
показать весь комментарий
20.05.2026 16:29 Ответить
При зеленому підорі в Україні є якась СЗР? Сміх тай годі, кротівня керує державою, а тоді хто там працює у їхній так званій розвідці?
показать весь комментарий
20.05.2026 16:30 Ответить
Дестабілізація, це розповіді про те, що Зельона влада розкрадає Україну.
показать весь комментарий
20.05.2026 16:34 Ответить
Тільки лінивий і тупий не може "користуватись" подіями в Україні. Все лежить на поверхні--бери і розповідай. Наша влада чи така тупа,чи продажна,що у всьому підігрує кацапам.
показать весь комментарий
20.05.2026 16:35 Ответить
От прокляті орки, взяли і насрали вові в штани...,продали яйця по 17 гр за метр, вкрали бабло, яке йшло на озброєння ЗСУ, вкрали бабло з броніків, курток, сух. паїв, бракованих мін, бабло з іпаломарафона, асфальта на дорогах, двушечу на мацкву, з енергоатому. Сукі і виродки ці орки. А якщо, не дай Боже хтось підійме це питання, то іпсо мацкви ,а ти ворог.А ,якщо Єрмака, Галущенка, Міндіча, Чернишова зачепите, кранти Вам.
показать весь комментарий
20.05.2026 16:36 Ответить
с дискредитации власти? а что, ее еще можно?
показать весь комментарий
20.05.2026 16:39 Ответить
Ха-ха-ха!....
показать весь комментарий
20.05.2026 17:05 Ответить
Иногда,чтобы думали что ты врешь-нужно говорить правду.....Ну,Вы поняли в общем..
показать весь комментарий
20.05.2026 17:23 Ответить
Ми повинні поламана все і побудувати знову
Бо нема виходу
показать весь комментарий
20.05.2026 17:24 Ответить
Ну якщо вже в СЗР служать сценарісти з 95 аналу то.... все буде добре
показать весь комментарий
20.05.2026 17:27 Ответить
Ось воно що!!! Обілгали Єрмака!! Умисно!! Дескредетували !! кремль заказав!! А він не воровав - він працював....на себе...на сім'ю....на команду!!
показать весь комментарий
20.05.2026 17:28 Ответить
Так ця "влада " вже давно себе і без кацапів дискркедитувала , це хіба в нас СЗР -це клоуни і жополизи ,
показать весь комментарий
20.05.2026 17:30 Ответить
К счастью, зелёная власть предвидела угрозу и успела превентивно самодискредитироваться.
Орки опять остались ни с чем.
показать весь комментарий
20.05.2026 17:35 Ответить
 
 