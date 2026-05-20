УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6531 відвідувач онлайн
Новини переговори з РФ Цілі Путіна в Україні
2 615 31

РФ завжди готова до переговорів та "не хоче завдавати шкоди" захопленим територіям України, - Лавров

Лавров про переговори із США

У МЗС РФ стверджують, що Сполучені Штати нібито "втратили інтерес та ентузіазм" до війни в Україні, а Москва нібито готова до мирних переговорів, але заважає "турбота" про українські території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Шанхайській медіагрупі SMG" заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, його цитують росЗМІ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Переговори з США про Україну

"Наскільки я зрозумів, Сполучені Штати вже трохи втратили інтерес і ентузіазм. Вони відкрито говорять, що нехай Європа займається Україною, а США будуть займатися КНР. Це звучить повсюдно", - каже очільник російського МЗС.

При цьому Лавров почав стверджувати, що Москва нібито "завжди відкрита для переговорів" про врегулювання війни проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський пропонує відновити формат E3 для переговорів із Росією, - The Telegraph

За його словами, Кремль має канали спілкування з Вашингтоном і готовий "послухати" американську сторону, якщо вона захоче відновити прямий діалог, зокрема після зустрічі в Анкориджі.

Лавров виправдав провали окупантів в Україні

Крім того, представник путінського режиму спробував виправдати провали та повільні темпи просування окупаційних військ, цинічно заявивши, що Росія нібито "не хоче завдавати надмірної шкоди" територіям України, які сама ж і знищує.

"Ми послідовно вирішуємо завдання "спеціальної військової операції". Путін не раз говорив, що ми не застосовуємо ті засоби, які могли б застосувати, тому що не хочемо завдавати надмірної шкоди територіям, де живуть в основному наші люди, яких "нацисти" намагаються придушити", - повторив Лавров традиційні методички Кремля.

Наостанок російський міністр похвалився, що за 2026 рік загарбники нібито захопили близько 80 українських населених пунктів, зокрема 35 — протягом березня та квітня. 

Читайте також: ООН закликає негайно відновити переговори між Україною та РФ

  • Нагадаємо, напередодні під час засідання Ради Безпеки ООН постійний представник Росії Василь Небензя заявив, що Москва нібито не бачить "сигналів" з боку України відновити мирні переговори, тому РФ продовжуватиме агресію.

Автор: 

Лавров Сергій (1692) росія (70080) США (26566) територіальні претензії (78) війна в Україні (8349)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Навіщо отут ця під@рська ×уйня?
показати весь коментар
20.05.2026 22:37 Відповісти
+7
при такому президенті України , який є сьогодні , ця кремлівська коняка ,буде гнати таку зневагу , показуючі всьому світу , шо українські виборці , цього 🤡 , іді* оти ...
показати весь коментар
20.05.2026 22:40 Відповісти
+4
Цікаво , а Маріуполь тоді як? В хлам розтрощили місто, ну не маразм в тебе?
показати весь коментар
20.05.2026 22:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво , а Маріуполь тоді як? В хлам розтрощили місто, ну не маразм в тебе?
показати весь коментар
20.05.2026 22:35 Відповісти
Бахмут та Торецьк взагалі не існують
показати весь коментар
20.05.2026 23:49 Відповісти
Навіщо отут ця під@рська ×уйня?
показати весь коментар
20.05.2026 22:37 Відповісти
Розумієш, це повідомлення про те, що старій коняці нарешті дійшло до розуму, що паДонні вже нема коли займатись Україною, примушуючи до нас капітуляції на користь підорасії.
паДонні дуже зайнятий, поки аятоли хором, якимись тупими предметами, по черзі ганяють тому глистів.
показати весь коментар
20.05.2026 22:58 Відповісти
І Зеленський готовий, і ЄС готується - коаліція готових 😸
показати весь коментар
20.05.2026 22:38 Відповісти
Та закопайте вже ту стару шкапу разом з підковами!
показати весь коментар
20.05.2026 22:40 Відповісти
при такому президенті України , який є сьогодні , ця кремлівська коняка ,буде гнати таку зневагу , показуючі всьому світу , шо українські виборці , цього 🤡 , іді* оти ...
показати весь коментар
20.05.2026 22:40 Відповісти
З них - від п'яти до десяти (в гарну погоду) Малих Токмачок.
показати весь коментар
20.05.2026 22:54 Відповісти
Наскільки я зрозумів, Сполучені Штати вже трохи втратили інтерес і ентузіазм Джерело: https://censor.net/ua/n4004287
А коли у США взагалі був цей ентузіазм?
показати весь коментар
20.05.2026 22:41 Відповісти
Вроде как Черчилль не говорил фразу "фашисты будущего, будут называть себя антифашистами". Но все равно высказывание пророческое.
показати весь коментар
20.05.2026 22:42 Відповісти
Конячка, тобі вже "до землі" звикати потрібно, як і твоєму "ботоксному фюреру", будете там з Кобздоном переговори вести.
показати весь коментар
20.05.2026 22:48 Відповісти
Що цей старий мерин лавров курить.Очевидно це аргентинський кокс.Кокаїн який через амбасаду паРаші ввозять дипломатичною поштою.
показати весь коментар
20.05.2026 22:49 Відповісти
його думка не цікава вже нікому. гидко дивитись на нього!
показати весь коментар
20.05.2026 22:50 Відповісти
Ну так асвабадітєлі же! *****!?
показати весь коментар
20.05.2026 22:51 Відповісти
Жодне джерело досі чітко не скаже, як фамілія баті цього гомункула та печального поні Лаврова, чи Калантаров чи Калантарян.
показати весь коментар
20.05.2026 22:59 Відповісти
Він Калантарян ( армяшка ) обрусівший
показати весь коментар
20.05.2026 23:26 Відповісти
шо ще за "обрусівший"? прокацаплений він!
показати весь коментар
20.05.2026 23:58 Відповісти
От паскуда смердюча! Та після вашої "турботи" - вже не треба ніякої шкоди, бо її просто нема чому завдавати. Попасна та Мар'їнка - це лише одиничні приклади.
показати весь коментар
20.05.2026 23:01 Відповісти
Украъна теж хоче миру. Україна готова вступити в переговори з хорошими рузгими. Для переговорів Україна готова відправити на моцкву і інші русофашистські міста ввічливі дрони, благородних Фламінго і інших крилатих птахів щоб несли рузгим мир і процвітання від яких тільки стане більше хороших рузгих.
показати весь коментар
20.05.2026 23:14 Відповісти
на існує ніяких Фламінго! з тих 26 штук що були (по кількості совкових двигунів знайдених на складі), долетіло тільки 2, з яких 1 влучила! і під це ******** МІЛЬЯРДИ гривень!
показати весь коментар
21.05.2026 00:00 Відповісти
фашисти краще дбали про окуповані території від рашистів...хоча рашизм, це є мутант фашизму, який після знищення адольфа втік в совковий союз .переодівся виріс і став рашизмом...куйло,духовний нащадок і внук адольфа ...
показати весь коментар
20.05.2026 23:17 Відповісти
Захопили 80 міст,79 з яких мають назву Мала Токмачка!
показати весь коментар
20.05.2026 23:18 Відповісти
Кремлівські виродки чудово розуміють , що нацисти , русофашисти і
захватчики живуть на кацапіі ,
а НЕ в Украіні !!
Ми мирна і спокійна нація , а тому жодноі нашоі території ,
кляті кацапи не отримають , так як ми іх там знищемо 😡
показати весь коментар
20.05.2026 23:24 Відповісти
а мы наоборот, очень даже хотим причинить вред логистике оккупантов в Приазовье, и весьма неплохо получается
показати весь коментар
20.05.2026 23:32 Відповісти
Іди *****
показати весь коментар
20.05.2026 23:47 Відповісти
вони хочуть нашої капітуляції, але стіснються озвучимти цей термін ховають за ефемізмами.
показати весь коментар
20.05.2026 23:53 Відповісти
 
 