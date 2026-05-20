РФ завжди готова до переговорів та "не хоче завдавати шкоди" захопленим територіям України, - Лавров

У МЗС РФ стверджують, що Сполучені Штати нібито "втратили інтерес та ентузіазм" до війни в Україні, а Москва нібито готова до мирних переговорів, але заважає "турбота" про українські території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Шанхайській медіагрупі SMG" заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, його цитують росЗМІ.

Переговори з США про Україну

"Наскільки я зрозумів, Сполучені Штати вже трохи втратили інтерес і ентузіазм. Вони відкрито говорять, що нехай Європа займається Україною, а США будуть займатися КНР. Це звучить повсюдно", - каже очільник російського МЗС.

При цьому Лавров почав стверджувати, що Москва нібито "завжди відкрита для переговорів" про врегулювання війни проти України.

За його словами, Кремль має канали спілкування з Вашингтоном і готовий "послухати" американську сторону, якщо вона захоче відновити прямий діалог, зокрема після зустрічі в Анкориджі.

Лавров виправдав провали окупантів в Україні

Крім того, представник путінського режиму спробував виправдати провали та повільні темпи просування окупаційних військ, цинічно заявивши, що Росія нібито "не хоче завдавати надмірної шкоди" територіям України, які сама ж і знищує.

"Ми послідовно вирішуємо завдання "спеціальної військової операції". Путін не раз говорив, що ми не застосовуємо ті засоби, які могли б застосувати, тому що не хочемо завдавати надмірної шкоди територіям, де живуть в основному наші люди, яких "нацисти" намагаються придушити", - повторив Лавров традиційні методички Кремля.

Наостанок російський міністр похвалився, що за 2026 рік загарбники нібито захопили близько 80 українських населених пунктів, зокрема 35 — протягом березня та квітня.

