РФ завжди готова до переговорів та "не хоче завдавати шкоди" захопленим територіям України, - Лавров
У МЗС РФ стверджують, що Сполучені Штати нібито "втратили інтерес та ентузіазм" до війни в Україні, а Москва нібито готова до мирних переговорів, але заважає "турбота" про українські території.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Шанхайській медіагрупі SMG" заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, його цитують росЗМІ.
Переговори з США про Україну
"Наскільки я зрозумів, Сполучені Штати вже трохи втратили інтерес і ентузіазм. Вони відкрито говорять, що нехай Європа займається Україною, а США будуть займатися КНР. Це звучить повсюдно", - каже очільник російського МЗС.
При цьому Лавров почав стверджувати, що Москва нібито "завжди відкрита для переговорів" про врегулювання війни проти України.
За його словами, Кремль має канали спілкування з Вашингтоном і готовий "послухати" американську сторону, якщо вона захоче відновити прямий діалог, зокрема після зустрічі в Анкориджі.
Лавров виправдав провали окупантів в Україні
Крім того, представник путінського режиму спробував виправдати провали та повільні темпи просування окупаційних військ, цинічно заявивши, що Росія нібито "не хоче завдавати надмірної шкоди" територіям України, які сама ж і знищує.
"Ми послідовно вирішуємо завдання "спеціальної військової операції". Путін не раз говорив, що ми не застосовуємо ті засоби, які могли б застосувати, тому що не хочемо завдавати надмірної шкоди територіям, де живуть в основному наші люди, яких "нацисти" намагаються придушити", - повторив Лавров традиційні методички Кремля.
Наостанок російський міністр похвалився, що за 2026 рік загарбники нібито захопили близько 80 українських населених пунктів, зокрема 35 — протягом березня та квітня.
- Нагадаємо, напередодні під час засідання Ради Безпеки ООН постійний представник Росії Василь Небензя заявив, що Москва нібито не бачить "сигналів" з боку України відновити мирні переговори, тому РФ продовжуватиме агресію.
паДонні дуже зайнятий, поки аятоли хором, якимись тупими предметами, по черзі ганяють тому глистів.
А коли у США взагалі був цей ентузіазм?
захватчики живуть на кацапіі ,
а НЕ в Украіні !!
Ми мирна і спокійна нація , а тому жодноі нашоі території ,
кляті кацапи не отримають , так як ми іх там знищемо 😡