РФ всегда готова к переговорам и "не хочет наносить ущерб" захваченным территориям Украины, — Лавров
В МИД РФ утверждают, что Соединенные Штаты якобы "потеряли интерес и энтузиазм" к войне в Украине, а Москва якобы готова к мирным переговорам, но этому мешает "забота" об украинских территориях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Шанхайской медиагруппе SMG" заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его цитируют российские СМИ.
Переговоры с США об Украине
"Насколько я понял, Соединенные Штаты уже немного утратили интерес и энтузиазм. Они открыто говорят, что пусть Европа занимается Украиной, а США будут заниматься КНР. Это звучит повсеместно", — говорит глава российского МИД.
При этом Лавров начал утверждать, что Москва якобы "всегда открыта для переговоров" об урегулировании войны против Украины.
По его словам, у Кремля есть каналы связи с Вашингтоном и он готов "выслушать" американскую сторону, если она захочет возобновить прямой диалог, в частности после встречи в Анкоридже.
Лавров оправдал провалы оккупантов в Украине
Кроме того, представитель путинского режима попытался оправдать провалы и медленные темпы продвижения оккупационных войск, цинично заявив, что Россия якобы "не хочет наносить чрезмерный ущерб" территориям Украины, которые сама же и уничтожает.
"Мы последовательно решаем задачи "специальной военной операции". Путин не раз говорил, что мы не применяем те средства, которые могли бы применить, потому что не хотим наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут в основном наши люди, которых "нацисты" пытаются подавить", — повторил Лавров традиционные методички Кремля.
Напоследок российский министр похвастался, что за 2026 год захватчики якобы захватили около 80 украинских населенных пунктов, в том числе 35 — в течение марта и апреля.
- Напомним, накануне во время заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя заявил, что Москва якобы не видит "сигналов" со стороны Украины о возобновлении мирных переговоров, поэтому РФ будет продолжать агрессию.
паДонні дуже зайнятий, поки аятоли хором, якимись тупими предметами, по черзі ганяють тому глистів.
А коли у США взагалі був цей ентузіазм?
захватчики живуть на кацапіі ,
а НЕ в Украіні !!
Ми мирна і спокійна нація , а тому жодноі нашоі території ,
кляті кацапи не отримають , так як ми іх там знищемо 😡