РФ всегда готова к переговорам и "не хочет наносить ущерб" захваченным территориям Украины, — Лавров

В МИД РФ утверждают, что Соединенные Штаты якобы "потеряли интерес и энтузиазм" к войне в Украине, а Москва якобы готова к мирным переговорам, но этому мешает "забота" об украинских территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Шанхайской медиагруппе SMG" заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его цитируют российские СМИ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Переговоры с США об Украине

"Насколько я понял, Соединенные Штаты уже немного утратили интерес и энтузиазм. Они открыто говорят, что пусть Европа занимается Украиной, а США будут заниматься КНР. Это звучит повсеместно", — говорит глава российского МИД.

При этом Лавров начал утверждать, что Москва якобы "всегда открыта для переговоров" об урегулировании войны против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский предлагает возобновить формат E3 для переговоров с Россией, - The Telegraph

По его словам, у Кремля есть каналы связи с Вашингтоном и он готов "выслушать" американскую сторону, если она захочет возобновить прямой диалог, в частности после встречи в Анкоридже.

Лавров оправдал провалы оккупантов в Украине

Кроме того, представитель путинского режима попытался оправдать провалы и медленные темпы продвижения оккупационных войск, цинично заявив, что Россия якобы "не хочет наносить чрезмерный ущерб" территориям Украины, которые сама же и уничтожает.

"Мы последовательно решаем задачи "специальной военной операции". Путин не раз говорил, что мы не применяем те средства, которые могли бы применить, потому что не хотим наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут в основном наши люди, которых "нацисты" пытаются подавить", — повторил Лавров традиционные методички Кремля.

Напоследок российский министр похвастался, что за 2026 год захватчики якобы захватили около 80 украинских населенных пунктов, в том числе 35 — в течение марта и апреля.

Читайте также: ООН призывает немедленно возобновить переговоры между Украиной и РФ