РФ всегда готова к переговорам и "не хочет наносить ущерб" захваченным территориям Украины, — Лавров

Лавров о переговорах с США

В МИД РФ утверждают, что Соединенные Штаты якобы "потеряли интерес и энтузиазм" к войне в Украине, а Москва якобы готова к мирным переговорам, но этому мешает "забота" об украинских территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Шанхайской медиагруппе SMG" заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его цитируют российские СМИ.

Переговоры с США об Украине

"Насколько я понял, Соединенные Штаты уже немного утратили интерес и энтузиазм. Они открыто говорят, что пусть Европа занимается Украиной, а США будут заниматься КНР. Это звучит повсеместно", — говорит глава российского МИД.

При этом Лавров начал утверждать, что Москва якобы "всегда открыта для переговоров" об урегулировании войны против Украины.

По его словам, у Кремля есть каналы связи с Вашингтоном и он готов "выслушать" американскую сторону, если она захочет возобновить прямой диалог, в частности после встречи в Анкоридже.

Лавров оправдал провалы оккупантов в Украине

Кроме того, представитель путинского режима попытался оправдать провалы и медленные темпы продвижения оккупационных войск, цинично заявив, что Россия якобы "не хочет наносить чрезмерный ущерб" территориям Украины, которые сама же и уничтожает.

"Мы последовательно решаем задачи "специальной военной операции". Путин не раз говорил, что мы не применяем те средства, которые могли бы применить, потому что не хотим наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут в основном наши люди, которых "нацисты" пытаются подавить", — повторил Лавров традиционные методички Кремля.

Напоследок российский министр похвастался, что за 2026 год захватчики якобы захватили около 80 украинских населенных пунктов, в том числе 35 — в течение марта и апреля. 

  • Напомним, накануне во время заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя заявил, что Москва якобы не видит "сигналов" со стороны Украины о возобновлении мирных переговоров, поэтому РФ будет продолжать агрессию.

Навіщо отут ця під@рська ×уйня?
20.05.2026 22:37 Ответить
при такому президенті України , який є сьогодні , ця кремлівська коняка ,буде гнати таку зневагу , показуючі всьому світу , шо українські виборці , цього 🤡 , іді* оти ...
20.05.2026 22:40 Ответить
Цікаво , а Маріуполь тоді як? В хлам розтрощили місто, ну не маразм в тебе?
20.05.2026 22:35 Ответить
Бахмут та Торецьк взагалі не існують
20.05.2026 23:49 Ответить
Навіщо отут ця під@рська ×уйня?
20.05.2026 22:37 Ответить
Розумієш, це повідомлення про те, що старій коняці нарешті дійшло до розуму, що паДонні вже нема коли займатись Україною, примушуючи до нас капітуляції на користь підорасії.
паДонні дуже зайнятий, поки аятоли хором, якимись тупими предметами, по черзі ганяють тому глистів.
20.05.2026 22:58 Ответить
І Зеленський готовий, і ЄС готується - коаліція готових 😸
20.05.2026 22:38 Ответить
Та закопайте вже ту стару шкапу разом з підковами!
20.05.2026 22:40 Ответить
З них - від п'яти до десяти (в гарну погоду) Малих Токмачок.
20.05.2026 22:54 Ответить
Наскільки я зрозумів, Сполучені Штати вже трохи втратили інтерес і ентузіазм Джерело: https://censor.net/ua/n4004287
А коли у США взагалі був цей ентузіазм?
20.05.2026 22:41 Ответить
Вроде как Черчилль не говорил фразу "фашисты будущего, будут называть себя антифашистами". Но все равно высказывание пророческое.
20.05.2026 22:42 Ответить
Конячка, тобі вже "до землі" звикати потрібно, як і твоєму "ботоксному фюреру", будете там з Кобздоном переговори вести.
20.05.2026 22:48 Ответить
Що цей старий мерин лавров курить.Очевидно це аргентинський кокс.Кокаїн який через амбасаду паРаші ввозять дипломатичною поштою.
20.05.2026 22:49 Ответить
його думка не цікава вже нікому. гидко дивитись на нього!
20.05.2026 22:50 Ответить
Ну так асвабадітєлі же! *****!?
20.05.2026 22:51 Ответить
Жодне джерело досі чітко не скаже, як фамілія баті цього гомункула та печального поні Лаврова, чи Калантаров чи Калантарян.
20.05.2026 22:59 Ответить
Він Калантарян ( армяшка ) обрусівший
20.05.2026 23:26 Ответить
шо ще за "обрусівший"? прокацаплений він!
20.05.2026 23:58 Ответить
От паскуда смердюча! Та після вашої "турботи" - вже не треба ніякої шкоди, бо її просто нема чому завдавати. Попасна та Мар'їнка - це лише одиничні приклади.
20.05.2026 23:01 Ответить
Украъна теж хоче миру. Україна готова вступити в переговори з хорошими рузгими. Для переговорів Україна готова відправити на моцкву і інші русофашистські міста ввічливі дрони, благородних Фламінго і інших крилатих птахів щоб несли рузгим мир і процвітання від яких тільки стане більше хороших рузгих.
20.05.2026 23:14 Ответить
на існує ніяких Фламінго! з тих 26 штук що були (по кількості совкових двигунів знайдених на складі), долетіло тільки 2, з яких 1 влучила! і під це ******** МІЛЬЯРДИ гривень!
21.05.2026 00:00 Ответить
фашисти краще дбали про окуповані території від рашистів...хоча рашизм, це є мутант фашизму, який після знищення адольфа втік в совковий союз .переодівся виріс і став рашизмом...куйло,духовний нащадок і внук адольфа ...
20.05.2026 23:17 Ответить
Захопили 80 міст,79 з яких мають назву Мала Токмачка!
20.05.2026 23:18 Ответить
Кремлівські виродки чудово розуміють , що нацисти , русофашисти і
захватчики живуть на кацапіі ,
а НЕ в Украіні !!
Ми мирна і спокійна нація , а тому жодноі нашоі території ,
кляті кацапи не отримають , так як ми іх там знищемо 😡
20.05.2026 23:24 Ответить
"мирна і спокійна нація" на чолі з ентічєской ОПГ яка її грабує і відправляє на смерть
21.05.2026 00:02 Ответить
а мы наоборот, очень даже хотим причинить вред логистике оккупантов в Приазовье, и весьма неплохо получается
20.05.2026 23:32 Ответить
Іди *****
20.05.2026 23:47 Ответить
вони хочуть нашої капітуляції, але стіснються озвучимти цей термін ховають за ефемізмами.
20.05.2026 23:53 Ответить
Мерін явно засмучений що трампістам вже похер. Втратили союзника по примусу України до капітуляції.
21.05.2026 00:05 Ответить
Не мучайте коняку. Приспіть її.
21.05.2026 00:03 Ответить
 
 