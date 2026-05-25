На фронті відбулося 210 боєзіткнень. Найгарячіше – на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 210 бойових зіткнень. На Покровському напрямку ворог здійснив 35 атак.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 25 травня, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворожі обстріли

Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.

Противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши дві ракети, здійснив 55 авіаційних ударів, скинув 177 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5529 дронів-камікадзе та здійснив 1904 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ракети Storm Shadow знищили пункт управління армії РФ на ТОТ Луганщини, - Генштаб

Яка ситуація на різних напрямках фронту?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося три боєзіткнення. Противник здійснив 66 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Гранів, Стариця, Графське, Радьківка, Охрімівка та Колодязне. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог чотири рази атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Ківшарівка, Новоосинове, Подоли та Борівська Андріївка. Одне боєзіткнення триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони уразили нафтобазу "Белец" на Брянщині, склади та об’єкти управління армії РФ, - Генштаб

На Лиманському напрямку українські воїни відбили десять спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Новоселівка, Дробишеве, Ставки, Ямпіль, Нововодяне та Озерне. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили чотири спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне та Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі Міньківки.

Сили оборони успішно відбили дев’ять ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки та Іллінівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 35 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Вільне, Кутузівка, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Білицьке, Софіївка, Кучерів Яр, Затишок, Гришине, Сергіївка, Удачне та Новопавлівка. Дотепер триває одне боєзіткнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 233 боєзіткнення на фронті за добу: найбільше атак - на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб. КАРТА

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 37 окупантів та 26 поранено; знищено п’ять одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога, пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, чотири гармати та чотири пункти управління безпілотними літальними апаратами. Знищено або подавлено 227 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили дві ворожі атаки в районі населеного пункту Вербове.

Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулася 21 атака окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Нове Запоріжжя, Злагода, Рибне, Прилуки, Залізничне, Оленокостянтинівка, Чарівне, Рівнопілля, Староукраїнка, Цвіткове, Верхня Терса та Воздвижівка. Наразі тривають три боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався просунутися в районах населених пунктів Білогір’я та Щербаки. Наразі триває одне боєзіткнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог здійснив 166 атак та запустив майже 6 тис. дронів-камікадзе, - Генштаб

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві штурмові дії у напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.