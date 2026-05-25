На фронте произошло 210 боевых столкновений. Наиболее горячо – на Покровском и Гуляйпольском направлениях, – Генштаб

Всего с начала суток на фронте произошло 210 боевых столкновений. На Покровском направлении враг совершил 35 атак.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 25 мая, передает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Силы обороны продолжают сдерживать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал оккупантов, нанося систематические огневые удары.

Противник нанес два ракетных удара, применив две ракеты, осуществил 55 авиационных ударов, сбросил 177 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5529 дронов-камикадзе и осуществил 1904 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Какова ситуация на различных направлениях фронта?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло три боестолкновения. Противник осуществил 66 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Гранов, Старица, Графское, Радьковка, Охримовка и Колодезное. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении сегодня враг четыре раза атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Кившаровка, Новоосиново, Подолы и Боровская Андреевка. Одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины отразили десять попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Новоселовка, Дробишево, Ставки, Ямполь, Нововодяное и Озерное. Одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили четыре попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закитное и Рай-Александровка.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе Миньковки.

Силы обороны успешно отразили девять вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Иванополья, Плещеевки и Ильиновки.

На Покровском направлении враг совершил 35 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Вольное, Кутузовка, Родинское, Шевченко, Новоалександровка, Белицкое, Софиевка, Кучеров Яр, Затышок, Гришино, Сергеевка, Удачное и Новопавловка. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 37 оккупантов и 26 ранено; уничтожено пять единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники врага, повреждено четыре единицы автомобильной техники, четыре пушки и четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Уничтожено или подавлено 227 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки в районе населенного пункта Вербовое.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошла 21 атака оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Новое Запорожье, Злагода, Рыбное, Прилуки, Зализничное, Еленоконстантиновка, Чаривное, Ровнополье, Староукраинка, Цветково, Верхняя Терса и Воздвижевка. В настоящее время продолжаются три боевых столкновения.

На Ореховском направлении враг дважды пытался продвинуться в районах населенных пунктов Белогорье и Щербаки. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две штурмовые операции в направлении Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.