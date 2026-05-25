233 боестолкновения на фронте за сутки: больше всего атак - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Всего за минувшие сутки, 24 мая 2026 года, на фронте было зафиксировано 233 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

Как отмечается, вчера противник нанес один ракетный удар с применением 89 ракет и 89 авиационных ударов, сбросив 261 управляемую авиабомбу. Кроме того, он применил 9975 дронов-камикадзе и осуществил 2898 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 58 - из реактивных систем залпового огня.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения живой силы противника, один пункт управления БПЛА и три орудия противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1020 человек. Также уничтожено три танка, пять боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 14 наземных робототехнических комплексов, 1924 беспилотных летательных аппарата, 55 ракет, 302 единицы автомобильной и две единицы специальной техники врага.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки агрессор нанес пять авиационных ударов с применением 16 КАБ, осуществил 74 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением РСЗО. Зафиксировано одно штурмовое действие врага.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений в районах Фиголевки, Ветеринарного, Старицы и в сторону Охримовки, Терновой.

На Купянском направлении наши защитники остановили четыре попытки врага продвинуться вперед в районе населенного пункта Новоосиново.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении противник 11 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Диброва, Ямполь, Лиман, Ставки.

На Славянском направлении противник штурмовал восемь раз в районах населенных пунктов Закитное, Рай-Александровка, Кривая Лука, Резниковка.

На Краматорском направлении враг проводил одну наступательную операцию в районе населенного пункта Никифоровка.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 15 атак вблизи населенных пунктов Плещиевка, Иванополье, Константиновка, Ильиновка, Русин Яр.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Новоалександровка, Родинское, Гришино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Муравка и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Шевченко, Белицкое", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

Также Генштаб сообщает, что на Александровском направлении противник атаковал четыре раза, в районе Тернового и в сторону Великомихайловки.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 28 атак в районах населенных пунктов Прилуки, Зализнычное, Еленоконстантиновка и в сторону населенных пунктов Гиркое, Новое Запорожье, Староукраинка, Верхняя Терса, Цветково, Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в районах Белогорья, Степногорска и в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении враг дважды атаковал в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Украинские защитники продолжают системное уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.