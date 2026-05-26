"Терор Путіна не знає меж": Вадефуль закликав країни НАТО надати Україні ще €90 мільярдів допомоги

Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль різко відреагував на нові масовані атаки Росії по Україні. Він засудив удари по цивільній інфраструктурі та закликав партнерів по НАТО посилити підтримку Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у соцмережі Х.

Заклик до рішучих дій і підтримки України

"Смерть і руйнування в Україні, зокрема лікарень і телестудій, показують: терор Путіна не знає меж – ми повинні вказати йому на них", — заявив міністр.

Він також підкреслив, що Німеччина прагне реалізувати власну пропозицію щодо подальшої підтримки України, яку раніше представили на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО. За його словами, Берлін закликає союзників долучитися до цієї ініціативи.

Як зазначає Welt, у п’ятницю Йоганн Вадефуль закликав союзників по НАТО підтримати Україну щонайменше 90 мільярдами євро у її боротьбі проти Росії.

На зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу у шведському Гельсінгборзі він запропонував своїм колегам "додати ще раз на двосторонній основі щонайменше таку ж суму" до вже чинного кредиту ЄС для України у такому ж розмірі.

За його словами, йдеться про "вирішальний сигнал" як для Москви, так і для Києва.

У НАТО немає єдності щодо нової допомоги

Раніше союзники по НАТО не підтримали ініціативу генерального секретаря Альянсу Марка Рютте щодо запровадження обов’язкового фінансування військової допомоги Україні.

За даними The Telegraph, проти виступили Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада.

Сам Рютте визнав, що через відсутність єдності цей план не виноситимуть на голосування.

