У РФ більше не зацікавлені у візитах Віткоффа і Кушнера, - NYT

Росія більше не зацікавлена у періодичних візитах спецпосланців президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела, обізнані із процесом мирних перемовин, повідомляє Цензор.НЕТ.

Обіцянка швидкого завершення війни Трампом

Видання зазначає, що президент США Дональд Трамп любить швидкі військові та дипломатичні перемоги, однак зараз він зайшов у глухий кут на міжнародній арені.

Зокрема, NYT нагадує, що Трамп до початку своєї другої каденції заявляв, що завершить війну в Україні протягом 24 годин. Однак через шістнадцять місяців після складання присяги він рідко згадує про це.

А державний секретар США Марко Рубіо нещодавно поскаржився, що "втомився витрачати час" на нескінченні переговори. Він припустив, що був би щасливий, якби якась інша країна захотіла втрутитися та зіграти цю роль.

РФ "втомилася" від візитів посланців Трампа

За даними видання, росіяни своєю чергою дали зрозуміти, що вони втомилися від періодичних візитів спеціального посланника президента Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера.

Як розповіли джерела NYT, РФ "хоче стабільного дипломатичного процесу з робочими групами та регулярними зустрічами". Росіяни також хочуть, щоб США відправили американського посла в Росію. Ця посада вакантна вже майже рік.

