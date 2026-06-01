У РФ більше не зацікавлені у візитах Віткоффа і Кушнера, - NYT

Росія більше не зацікавлена у періодичних візитах спецпосланців президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера. 

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела, обізнані із процесом мирних перемовин, повідомляє Цензор.НЕТ.

Обіцянка швидкого завершення війни Трампом 

Видання зазначає, що президент США Дональд Трамп любить швидкі військові та дипломатичні перемоги, однак зараз він зайшов у глухий кут на міжнародній арені.

Зокрема, NYT нагадує, що Трамп до початку своєї другої каденції заявляв, що завершить війну в Україні протягом 24 годин. Однак через шістнадцять місяців після складання присяги він рідко згадує про це.

А державний секретар США Марко Рубіо нещодавно поскаржився, що "втомився витрачати час" на нескінченні переговори. Він припустив, що був би щасливий, якби якась інша країна захотіла втрутитися та зіграти цю роль.

РФ "втомилася" від візитів посланців Трампа

За даними видання, росіяни своєю чергою дали зрозуміти, що вони втомилися від періодичних візитів спеціального посланника президента Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера.

Як розповіли джерела NYT, РФ "хоче стабільного дипломатичного процесу з робочими групами та регулярними зустрічами". Росіяни також хочуть, щоб США відправили американського посла в Росію. Ця посада вакантна вже майже рік.

Топ коментарі
+13
Він їм червону доріжку, а вони його на×уй.
01.06.2026 20:45 Відповісти
+8
Кацапи дали зрозуміти, що ці клоуни ніхрена не вирішують, - просто імітують переговори, як і самі кацапи...
01.06.2026 20:45 Відповісти
+6
Навіть кацапи визнали не перспективність цієї парочки. Тільки чебуреки на них витрачати.
01.06.2026 20:47 Відповісти
У Путіна вже алергія на слюні Вітькоффа.
01.06.2026 20:39 Відповісти
А хто такий путЄн, це *****?
01.06.2026 20:52 Відповісти
01.06.2026 20:45 Відповісти
01.06.2026 20:45 Відповісти
Кацапи білье не хочуть мати справи з рієлторами.
01.06.2026 22:12 Відповісти
01.06.2026 20:47 Відповісти
а нам тоді накой ці два клоуни ?

01.06.2026 20:50 Відповісти
Фсьооо, чебурекі закінчились...
01.06.2026 20:50 Відповісти
Ці два Трампівськіх шниря навіть його "харошага друга" ***** втомили..
01.06.2026 20:51 Відповісти
Путін просто всім демострує, що навіть амерів може відправити лісом і Трамп нічого йому не зробить. Тобто меседж наступний: тільки я буду вибирати перемовників, а не Європа. Цей знахабнілий цирк буде продовжуватися, поки Рашка не посиплеться. Якщо З з Будановим будуть заморажувати фронт в кінці року, Путін 'є Україну. Дикий звір відступає тільки для того, щоб зализати рани і потім остаточно загризти. якщо народ і армія дозволять владі піти на капітуляцію, то країни не буде. Звідси треба буде тікати чим подалі, бо наступного разу ми вже не відіб'ємосядоб
01.06.2026 20:55 Відповісти
Та ну нах - такі два човники - дух Анкоріджу не вивітрувався б
01.06.2026 21:02 Відповісти
Кацапам чебуреки дорого обходяться для цих спецпосланців.
01.06.2026 21:05 Відповісти
Візити треба було починати з Томагавків, а не задом наперед. Тоді б зацікавленість чесалася.
01.06.2026 21:12 Відповісти
Вони втомилися... А нічого, що тут щодня люди гинуть??? Може треба щось зробити, щоб припинити це все? Не підіграючи агресору, а тиснучи на нього?
01.06.2026 21:14 Відповісти
дух Анкоріджа протух
01.06.2026 21:18 Відповісти
чому 24 години перетворилися на 16 місяців, це дуже легко пояснити! просто трамп завжди рухається так швидко, що ця швидкість просто близька до швидкості світла в "трамповому вакуумі". тому час й сповільнюється. для трампа, за його годинником, ще й години не пройшло з 24-х, а для зовнішніх спостерігачів - це вже аж 16 місяців, по їх мірках!!! ))
01.06.2026 21:19 Відповісти
Колись вони б на коліна стали перед американцями
Зараз вони знущаються і відкрито посилають тупих піндосів
01.06.2026 22:07 Відповісти
кацапи їх розкусили - ніякого толку, тільки ікру жеруть
01.06.2026 22:36 Відповісти
 
 