РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16675 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
2 113 15

В РФ больше не заинтересованы в визитах Уиткоффа и Кушнера, — NYT

Москва больше не заинтересована в визитах спецпосланников президента США

Россия больше не заинтересована в периодических визитах специальных посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. 

Об этом пишетThe New York Times со ссылкой на источники, знакомые с процессом мирных переговоров, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обещание Трампа о скором завершении войны 

Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп любит быстрые военные и дипломатические победы, однако сейчас он зашел в тупик на международной арене.

В частности, NYT напоминает, что Трамп до начала своего второго срока заявлял, что завершит войну в Украине в течение 24 часов. Однако спустя шестнадцать месяцев после принесения присяги он редко упоминает об этом.

А госсекретарь США Марко Рубио недавно пожаловался, что "устал тратить время" на бесконечные переговоры. Он предположил, что был бы счастлив, если бы какая-то другая страна захотела вмешаться и сыграть эту роль.

Читайте также: Зеленский ждет Виткоффа и Кушнера в Киеве через две недели

РФ "устала" от визитов посланников Трампа

По данным издания, россияне, в свою очередь, дали понять, что они устали от периодических визитов специального посланника президента Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера.

Как рассказали источники NYT, РФ "хочет стабильного дипломатического процесса с рабочими группами и регулярными встречами". Россияне также хотят, чтобы США отправили американского посла в Россию. Эта должность вакантна уже почти год.

Читайте также: Виткофф в ближайшее время прибудет в Россию, — посланник Путина Дмитриев

Автор: 

Кушнер Джаред (70) переговоры (5805) россия (97735) США (29492) Стив Уиткофф (313)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Він їм червону доріжку, а вони його на×уй.
показать весь комментарий
01.06.2026 20:45 Ответить
+6
Кацапи дали зрозуміти, що ці клоуни ніхрена не вирішують, - просто імітують переговори, як і самі кацапи...
показать весь комментарий
01.06.2026 20:45 Ответить
+4
Навіть кацапи визнали не перспективність цієї парочки. Тільки чебуреки на них витрачати.
показать весь комментарий
01.06.2026 20:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У Путіна вже алергія на слюні Вітькоффа.
показать весь комментарий
01.06.2026 20:39 Ответить
А хто такий путЄн, це *****?
показать весь комментарий
01.06.2026 20:52 Ответить
Він їм червону доріжку, а вони його на×уй.
показать весь комментарий
01.06.2026 20:45 Ответить
Кацапи дали зрозуміти, що ці клоуни ніхрена не вирішують, - просто імітують переговори, як і самі кацапи...
показать весь комментарий
01.06.2026 20:45 Ответить
Навіть кацапи визнали не перспективність цієї парочки. Тільки чебуреки на них витрачати.
показать весь комментарий
01.06.2026 20:47 Ответить
а нам тоді накой ці два клоуни ?

.
показать весь комментарий
01.06.2026 20:50 Ответить
Фсьооо, чебурекі закінчились...
показать весь комментарий
01.06.2026 20:50 Ответить
Ці два Трампівськіх шниря навіть його "харошага друга" ***** втомили..
показать весь комментарий
01.06.2026 20:51 Ответить
Путін просто всім демострує, що навіть амерів може відправити лісом і Трамп нічого йому не зробить. Тобто меседж наступний: тільки я буду вибирати перемовників, а не Європа. Цей знахабнілий цирк буде продовжуватися, поки Рашка не посиплеться. Якщо З з Будановим будуть заморажувати фронт в кінці року, Путін 'є Україну. Дикий звір відступає тільки для того, щоб зализати рани і потім остаточно загризти. якщо народ і армія дозволять владі піти на капітуляцію, то країни не буде. Звідси треба буде тікати чим подалі, бо наступного разу ми вже не відіб'ємосядоб
показать весь комментарий
01.06.2026 20:55 Ответить
Та ну нах - такі два човники - дух Анкоріджу не вивітрувався б
показать весь комментарий
01.06.2026 21:02 Ответить
Кацапам чебуреки дорого обходяться для цих спецпосланців.
показать весь комментарий
01.06.2026 21:05 Ответить
Візити треба було починати з Томагавків, а не задом наперед. Тоді б зацікавленість чесалася.
показать весь комментарий
01.06.2026 21:12 Ответить
Вони втомилися... А нічого, що тут щодня люди гинуть??? Може треба щось зробити, щоб припинити це все? Не підіграючи агресору, а тиснучи на нього?
показать весь комментарий
01.06.2026 21:14 Ответить
дух Анкоріджа протух
показать весь комментарий
01.06.2026 21:18 Ответить
чому 24 години перетворилися на 16 місяців, це дуже легко пояснити! просто трамп завжди рухається так швидко, що ця швидкість просто близька до швидкості світла в "трамповому вакуумі". тому час й сповільнюється. для трампа, за його годинником, ще й години не пройшло з 24-х, а для зовнішніх спостерігачів - це вже аж 16 місяців, по їх мірках!!! ))
показать весь комментарий
01.06.2026 21:19 Ответить
 
 