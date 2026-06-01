В РФ больше не заинтересованы в визитах Уиткоффа и Кушнера, — NYT
Россия больше не заинтересована в периодических визитах специальных посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
Об этом пишетThe New York Times со ссылкой на источники, знакомые с процессом мирных переговоров, сообщает Цензор.НЕТ.
Обещание Трампа о скором завершении войны
Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп любит быстрые военные и дипломатические победы, однако сейчас он зашел в тупик на международной арене.
В частности, NYT напоминает, что Трамп до начала своего второго срока заявлял, что завершит войну в Украине в течение 24 часов. Однако спустя шестнадцать месяцев после принесения присяги он редко упоминает об этом.
А госсекретарь США Марко Рубио недавно пожаловался, что "устал тратить время" на бесконечные переговоры. Он предположил, что был бы счастлив, если бы какая-то другая страна захотела вмешаться и сыграть эту роль.
РФ "устала" от визитов посланников Трампа
По данным издания, россияне, в свою очередь, дали понять, что они устали от периодических визитов специального посланника президента Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера.
Как рассказали источники NYT, РФ "хочет стабильного дипломатического процесса с рабочими группами и регулярными встречами". Россияне также хотят, чтобы США отправили американского посла в Россию. Эта должность вакантна уже почти год.
