В РФ больше не заинтересованы в визитах Уиткоффа и Кушнера, — NYT

Россия больше не заинтересована в периодических визитах специальных посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Об этом пишетThe New York Times со ссылкой на источники, знакомые с процессом мирных переговоров, сообщает Цензор.НЕТ.

Обещание Трампа о скором завершении войны

Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп любит быстрые военные и дипломатические победы, однако сейчас он зашел в тупик на международной арене.

В частности, NYT напоминает, что Трамп до начала своего второго срока заявлял, что завершит войну в Украине в течение 24 часов. Однако спустя шестнадцать месяцев после принесения присяги он редко упоминает об этом.

А госсекретарь США Марко Рубио недавно пожаловался, что "устал тратить время" на бесконечные переговоры. Он предположил, что был бы счастлив, если бы какая-то другая страна захотела вмешаться и сыграть эту роль.

РФ "устала" от визитов посланников Трампа

По данным издания, россияне, в свою очередь, дали понять, что они устали от периодических визитов специального посланника президента Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера.

Как рассказали источники NYT, РФ "хочет стабильного дипломатического процесса с рабочими группами и регулярными встречами". Россияне также хотят, чтобы США отправили американского посла в Россию. Эта должность вакантна уже почти год.

