Уиткофф в ближайшее время прибудет в Россию, - посланник Путина Дмитриев

В России объявили о визите специального представителя Трампа Стива Уиткоффа в Москву.

Об этом сообщил спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, Уиткофф прибудет с визитом в Россию "в ближайшее время".

Визит Уиткоффа и Кушнера в Украину

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что представители США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф планируют посетить Украину.

По словам президента Владимира Зеленского, дату возможного визита спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украину определят после пасхальных праздников.

О визите американской делегации в Киев после Пасхи сообщал также глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

