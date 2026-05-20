Віткофф найближчим часом прибуде до Росії, - посланець Путіна Дмитрієв

Віткофф знову відвідає Москву: що відомо?

У Росії анонсували візит спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа до Москви.

Про це повідомив спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Подробиці

За його словами, Віткофф прибуде із візитом до Росії "найближчим часом".

Візит Віткоффа і Кушнера до України

  • Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що представники США Джаред Кушнер та Стів Віткофф планують відвідати Україну.
  • За словами президента Володимира Зеленського, дату можливого візиту спецпосланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до України визначать після Великодніх свят.
  • Про візит американської делегації до Києва після Великодня повідомляв також керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

Топ коментарі
Бабки скінчилися?
20.05.2026 09:23
До Києва ні а до москви вибриком
20.05.2026 09:16
цей приїзд більше потрібен рашці ніж американцям.
так москалі показують що вони з америкою ділять світ
20.05.2026 09:35
Это вообще к чему?
А руснявый домен прям как вишенка на торте
20.05.2026 09:23
Знову поїде,з'їсть біляша,послухає лекцію про половців і додому.
20.05.2026 09:17
Русскіє люді...
20.05.2026 09:25
Так буде їхати знов і знов, там його облізують, кормлять ...

він сподівається щось отримати від кацапів, але ху*ло його використовує як цюцика
20.05.2026 09:27
баночка ікри вже пуста
20.05.2026 09:30
Змотається по бабло.
20.05.2026 09:33
Це вже абсолютно не цікаво. Тобто просто пох#й.
20.05.2026 09:43
За бабками за зняття Тромбом санкцій з рашистської нафти і блокуванням Україні допомоги приїде мразота. Знову тварі будуть вимагати переговорів і ''компромісів'' з нашого боку.
20.05.2026 09:47
 
 