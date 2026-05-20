Віткофф найближчим часом прибуде до Росії, - посланець Путіна Дмитрієв
У Росії анонсували візит спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа до Москви.
Про це повідомив спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
За його словами, Віткофф прибуде із візитом до Росії "найближчим часом".
Візит Віткоффа і Кушнера до України
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що представники США Джаред Кушнер та Стів Віткофф планують відвідати Україну.
- За словами президента Володимира Зеленського, дату можливого візиту спецпосланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до України визначать після Великодніх свят.
- Про візит американської делегації до Києва після Великодня повідомляв також керівник Офісу президента України Кирило Буданов.
PataNATOm
20.05.2026 09:23
Валентин Коваль
20.05.2026 09:16
Nub Nubov
20.05.2026 09:35
А руснявый домен прям как вишенка на торте
він сподівається щось отримати від кацапів, але ху*ло його використовує як цюцика
так москалі показують що вони з америкою ділять світ