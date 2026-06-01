Путін погрожує Україні "невідворотним покаранням" за удар по коледжу з "Рубіконом" в Старобільську

Російський диктатор Володимир Путін виступив із відкритими погрозами на адресу України, заявивши, що буцімто покарання за удари по коледжу у тимчасово окупованому Старобільську Луганської області буде "невідворотним" для всіх причетних.

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву цитують росЗМІ.

Чергова порція погроз

Очільник кремлівського режиму озвучив погрози під час спеціальної наради з керівниками російських каральних відомств. Путін викликав "на килим" генерального прокурора РФ та голову Слідчого комітету, наказавши їм за будь-яку ціну знайти винних у підриві коледжу, де базувалися російські окупанти.

"Прошу вас дати свою оцінку тому, що сталося, і доповісти про те, як просувається робота з виявлення цих злочинців. Усі вони мають отримати заслужене покарання. І воно буде невідворотним", - погрожував диктатор на камеру.

Путін спробував залякати Київ наслідками та звинуватив українську сторону у переході до нової тактики ведення війни.

"Київська верхівка вирішила відкрити нову сторінку у низці своїх злочинів, надати конфлікту нової якості, ну що ж, це їхній вибір", - резюмував воєнний злочинець, назвавши вибухи 22 травня на ТОТ Луганщини "кривавим злочином української хунти".

Що передувало

  • У ніч на 22 травня 2026 року українські військові завдали удару по окупованому Старобільську Луганської області. Російські пропагандисти заявили, що Україна атакувала гуртожиток, в якому перебували 86 підлітків віком 14–18 років, а також інші цивільні. Володимир Путін заявив, що це нібито "цілеспрямований удар ЗСУ по цивільному об’єкту" і доручив підготувати "відповідь".
  • Генштаб ЗСУ уже спростував цю інформацію і заявив, що тоді у районі міста Старобільськ уразили один зі штабів підрозділу "Рубікон".
  • Напередодні у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.

  • Під ударом, мовляв, опиняться "місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються "київським режимом" за сприяння фахівців НАТО".

Топ коментарі
+10
Цінних опаришів наші там засмажили 😎
01.06.2026 22:19 Відповісти
+7
Обговоримо це після невідворотнього покарання всіх причетних до нападу на Україну.
01.06.2026 22:19 Відповісти
+5
Єслі би старобєльска нє било, єго слєдовало би прідумать, как валдай.
01.06.2026 22:23 Відповісти
01.06.2026 22:16 Відповісти
Це ****** про убивство Українців в Оленівці чи в Охматдиті, стоячи на колінах, кається перед усим Світом і Українцями????
За 11 років своєї війни проти Мирної України, йому і родичам, Українці тільки СМЕРТІ бажають, за його убивства!!
01.06.2026 22:32 Відповісти
Якісь погрози з піднятими граблями - хер просциш
01.06.2026 22:17 Відповісти
01.06.2026 22:19 Відповісти
01.06.2026 22:19 Відповісти
Що, запустить дрони і ракети?
01.06.2026 22:21 Відповісти
таки дійсно був отой "рубікон".
мабуть реально багато орків поклали.

а стосовно "наказать" це він дарма - СБУ краще кацапів знає як самокати використовувати - отвєтку отримає.

01.06.2026 22:21 Відповісти
Наверно "СВО" обьявит.
01.06.2026 22:22 Відповісти
Та піпець, як страшно. 😁

А ******* вистачить пального до бункера доїхати чи "русскай тройкай" скакати буде?
01.06.2026 22:22 Відповісти
По Лугандону потрібно писдячити в першу чергу,бажано 24/7.
01.06.2026 22:22 Відповісти
01.06.2026 22:23 Відповісти
Хай цей вбивця не доживе до ранку... горіти йому вічно в пеклі.
01.06.2026 22:26 Відповісти
Та хто там був вже всі версії чув ..В посадках пачками в день дохнуть ,а тут від ракети здохли ..Ага за жівоє значить ..Диявол помішаний на ракетах відчув що ракети є і у смертних
01.06.2026 22:28 Відповісти
250000 натовскіх молодчіков будут унєчьтожени праведним ґнєвом Єво вєлічєчтва ***** Пєрвово!
01.06.2026 22:29 Відповісти
За смерть українських дітей відповіси своїми байстрюками.
01.06.2026 22:29 Відповісти
Яке ж воно кончене...
01.06.2026 22:30 Відповісти
Чує ****** свою СМЕРТЬ невідворотню, от через страх і обісрався, по старечому!!
01.06.2026 22:34 Відповісти
Так це ж вже було! 24 травня аж цілих два какашніка запустили. Один попав по центру прийняття рішень в гаражах БЦ. Не знаю, що там дядьки такого вирішували, але я вже тих гаражів боюся. А інший гепнувся на динири, бо друга ступінь не запустилась. А тепер що буде?
01.06.2026 22:35 Відповісти
Шо його слухати, він що скоїть в тому звинувачуе інших, його вже свої не терплять, а ті тілько стурбовані.
01.06.2026 22:37 Відповісти
Нападе чи шо?)))
01.06.2026 22:53 Відповісти
хто рахував, це він за знищену школу дроноводів погрожує вкотре?
01.06.2026 23:01 Відповісти
Валізка обісцяного опариша репнула, і гівно пішло ротом.
01.06.2026 23:03 Відповісти
 
 