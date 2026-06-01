Путін погрожує Україні "невідворотним покаранням" за удар по коледжу з "Рубіконом" в Старобільську

Російський диктатор Володимир Путін виступив із відкритими погрозами на адресу України, заявивши, що буцімто покарання за удари по коледжу у тимчасово окупованому Старобільську Луганської області буде "невідворотним" для всіх причетних.

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву цитують росЗМІ.

Чергова порція погроз

Очільник кремлівського режиму озвучив погрози під час спеціальної наради з керівниками російських каральних відомств. Путін викликав "на килим" генерального прокурора РФ та голову Слідчого комітету, наказавши їм за будь-яку ціну знайти винних у підриві коледжу, де базувалися російські окупанти.

"Прошу вас дати свою оцінку тому, що сталося, і доповісти про те, як просувається робота з виявлення цих злочинців. Усі вони мають отримати заслужене покарання. І воно буде невідворотним", - погрожував диктатор на камеру.

Путін спробував залякати Київ наслідками та звинуватив українську сторону у переході до нової тактики ведення війни.

"Київська верхівка вирішила відкрити нову сторінку у низці своїх злочинів, надати конфлікту нової якості, ну що ж, це їхній вибір", - резюмував воєнний злочинець, назвавши вибухи 22 травня на ТОТ Луганщини "кривавим злочином української хунти".

Що передувало

У ніч на 22 травня 2026 року українські військові завдали удару по окупованому Старобільську Луганської області. Російські пропагандисти заявили, що Україна атакувала гуртожиток, в якому перебували 86 підлітків віком 14–18 років, а також інші цивільні. Володимир Путін заявив, що це нібито "цілеспрямований удар ЗСУ по цивільному об’єкту" і доручив підготувати "відповідь".

Генштаб ЗСУ уже спростував цю інформацію і заявив, що тоді у районі міста Старобільськ уразили один зі штабів підрозділу "Рубікон".

Напередодні у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.

Під ударом, мовляв, опиняться "місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються "київським режимом" за сприяння фахівців НАТО".

