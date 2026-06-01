Путин угрожает Украине "неизбежным наказанием" за удар по колледжу с "Рубиконом" в Старобельске

Российский диктатор Владимир Путин выступил с открытыми угрозами в адрес Украины, заявив, что якобы наказание за удары по колледжу во временно оккупированном Старобельске Луганской области будет "неизбежным" для всех причастных.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитируют российские СМИ.

Очередная порция угроз

Глава кремлевского режима озвучил угрозы во время специального совещания с руководителями российских карательных ведомств. Путин вызвал "на ковёр" генерального прокурора РФ и председателя Следственного комитета, приказав им любой ценой найти виновных в подрыве колледжа, где базировались российские оккупанты.

"Прошу вас дать свою оценку тому, что произошло, и доложить о том, как продвигается работа по выявлению этих преступников. Все они должны получить заслуженное наказание. И оно будет неотвратимым", — угрожал диктатор на камеру.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские заявления о "детях" в Старобельске — пропаганда, — постпред Украины при ООН Мельник

Путин попытался запугать Киев последствиями и обвинил украинскую сторону в переходе к новой тактике ведения войны.

"Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать конфликту новое качество, ну что ж, это их выбор", - резюмировал военный преступник, назвав взрывы 22 мая на ВОТ Луганщины "кровавым преступлением украинской хунты".

Что предшествовало

  • В ночь на 22 мая 2026 года украинские военные нанесли удар по оккупированному Старобельску Луганской области. Российские пропагандисты заявили, что Украина атаковала общежитие, в котором находились 86 подростков в возрасте 14–18 лет, а также другие гражданские лица. Владимир Путин заявил, что это якобы "целенаправленный удар ВСУ по гражданскому объекту" и поручил подготовить "ответ".
  • Генштаб ВСУ уже опроверг эту информацию и заявил, что тогда в районе города Старобельск был поражен один из штабов подразделения "Рубикон".
  • Накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

  • Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгрессмены США в Киеве об угрозах России усилить удары: "Признак полного отчаяния"

Топ комментарии
+17
Цінних опаришів наші там засмажили 😎
01.06.2026 22:19 Ответить
+9
Обговоримо це після невідворотнього покарання всіх причетних до нападу на Україну.
01.06.2026 22:19 Ответить
+9
Єслі би старобєльска нє било, єго слєдовало би прідумать, как валдай.
01.06.2026 22:23 Ответить
01.06.2026 22:16 Ответить
Це ****** про убивство Українців в Оленівці чи в Охматдиті, стоячи на колінах, кається перед усим Світом і Українцями????
За 11 років своєї війни проти Мирної України, йому і родичам, Українці тільки СМЕРТІ бажають, за його убивства!!
01.06.2026 22:32 Ответить
Якісь погрози з піднятими граблями - хер просциш
01.06.2026 22:17 Ответить
Що, запустить дрони і ракети?
таки дійсно був отой "рубікон".
мабуть реально багато орків поклали.

а стосовно "наказать" це він дарма - СБУ краще кацапів знає як самокати використовувати - отвєтку отримає.

01.06.2026 22:21 Ответить
Наверно "СВО" обьявит.
01.06.2026 22:22 Ответить
Та піпець, як страшно. 😁

А ******* вистачить пального до бункера доїхати чи "русскай тройкай" скакати буде?
01.06.2026 22:22 Ответить
По Лугандону потрібно писдячити в першу чергу,бажано 24/7.
01.06.2026 22:22 Ответить
Хай цей вбивця не доживе до ранку... горіти йому вічно в пеклі.
01.06.2026 22:26 Ответить
Та хто там був вже всі версії чув ..В посадках пачками в день дохнуть ,а тут від ракети здохли ..Ага за жівоє значить ..Диявол помішаний на ракетах відчув що ракети є і у смертних
01.06.2026 22:28 Ответить
250000 натовскіх молодчіков будут унєчьтожени праведним ґнєвом Єво вєлічєчтва ***** Пєрвово!
01.06.2026 22:29 Ответить
За смерть українських дітей відповіси своїми байстрюками.
01.06.2026 22:29 Ответить
Яке ж воно кончене...
01.06.2026 22:30 Ответить
Чує ****** свою СМЕРТЬ невідворотню, от через страх і обісрався, по старечому!!
01.06.2026 22:34 Ответить
Так це ж вже було! 24 травня аж цілих два какашніка запустили. Один попав по центру прийняття рішень в гаражах БЦ. Не знаю, що там дядьки такого вирішували, але я вже тих гаражів боюся. А інший гепнувся на динири, бо друга ступінь не запустилась. А тепер що буде?
01.06.2026 22:35 Ответить
Шо його слухати, він що скоїть в тому звинувачуе інших, його вже свої не терплять, а ті тілько стурбовані.
01.06.2026 22:37 Ответить
Нападе чи шо?)))
01.06.2026 22:53 Ответить
хто рахував, це він за знищену школу дроноводів погрожує вкотре?
01.06.2026 23:01 Ответить
Валізка обісцяного опариша репнула, і гівно пішло ротом.
01.06.2026 23:03 Ответить
Видеть хорошенько прожарили их там)
01.06.2026 23:15 Ответить
А "арешнік" (2 штуки) був про що?
01.06.2026 23:33 Ответить
 
 