Путин угрожает Украине "неизбежным наказанием" за удар по колледжу с "Рубиконом" в Старобельске

Российский диктатор Владимир Путин выступил с открытыми угрозами в адрес Украины, заявив, что якобы наказание за удары по колледжу во временно оккупированном Старобельске Луганской области будет "неизбежным" для всех причастных.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитируют российские СМИ.

Очередная порция угроз

Глава кремлевского режима озвучил угрозы во время специального совещания с руководителями российских карательных ведомств. Путин вызвал "на ковёр" генерального прокурора РФ и председателя Следственного комитета, приказав им любой ценой найти виновных в подрыве колледжа, где базировались российские оккупанты.

"Прошу вас дать свою оценку тому, что произошло, и доложить о том, как продвигается работа по выявлению этих преступников. Все они должны получить заслуженное наказание. И оно будет неотвратимым", — угрожал диктатор на камеру.

Путин попытался запугать Киев последствиями и обвинил украинскую сторону в переходе к новой тактике ведения войны.

"Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать конфликту новое качество, ну что ж, это их выбор", - резюмировал военный преступник, назвав взрывы 22 мая на ВОТ Луганщины "кровавым преступлением украинской хунты".

Что предшествовало

В ночь на 22 мая 2026 года украинские военные нанесли удар по оккупированному Старобельску Луганской области. Российские пропагандисты заявили, что Украина атаковала общежитие, в котором находились 86 подростков в возрасте 14–18 лет, а также другие гражданские лица. Владимир Путин заявил, что это якобы "целенаправленный удар ВСУ по гражданскому объекту" и поручил подготовить "ответ".

Генштаб ВСУ уже опроверг эту информацию и заявил, что тогда в районе города Старобельск был поражен один из штабов подразделения "Рубикон".

Накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".

