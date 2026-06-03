Зеленський обговорив з прем’єром Норвегії Стере ППО та посилення захисту Європи від балістичних загроз
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, під час якої обговорили посилення української системи ППО та перспективу створення в Європі спільних антибалістичних спроможностей.
Про це глава держави повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
Говорив з Премʼєр-міністром Норвегії. Вдячний Йонасу за підтримку та слова співчуття через загибель наших людей напередодні від російської масованої атаки. Двадцять три людини були вбиті російськими ракетами та дронами, ще 151 людина поранена. Важливо, що Україна не наодинці, коли Росія завдає таких терористичних ударів.
Постачання для ППО
"Ми обговорили постачання для ППО: Норвегія готова допомагати. Дякую!", - зазначив Зеленський.
Антибалістичні спроможності Європи
"Працюємо і щоб в Європі були свої антибалістичні спроможності. Це наше спільне завдання маємо виконати повністю і забезпечити Європі власну достатньо сильну систему для захисту від балістичних загроз. Коли Європа буде захищеною від балістики, це додасть упевненості не просто комусь одному на нашому континенті, а реально всім європейцям", - наголосив президент України.
Також Зеленський анонсував зустрічі найближчим часом і спеціальні формати роботи.
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