Зеленский обсудил с премьером Норвегии Стёре ПВО и усиление защиты Европы от баллистических угроз

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, в ходе которой обсудили укрепление украинской системы ПВО и перспективу создания в Европе совместного потенциала противоракетной обороны.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Разговаривал с премьер-министром Норвегии. Благодарен Йонасу за поддержку и слова соболезнования в связи с гибелью наших людей накануне от российской массированной атаки. Двадцать три человека были убиты российскими ракетами и дронами, еще 151 человек ранен. Важно, что Украина не в одиночестве, когда Россия наносит такие террористические удары.

Поставки для ПВО

"Мы обсудили поставки для ПВО: Норвегия готова помогать. Спасибо!", — отметил Зеленский.

Читайте: Защита неба и обеспечение бригад дронами: Украина и Норвегия согласовали приоритеты сотрудничества, — Федоров

Антибаллистические возможности Европы

"Работаем и над тем, чтобы в Европе были свои антибаллистические возможности. Это наша общая задача, которую мы должны выполнить полностью и обеспечить Европе собственную достаточно сильную систему для защиты от баллистических угроз. Когда Европа будет защищена от баллистики, это придаст уверенности не просто кому-то одному на нашем континенте, а реально всем европейцам", — подчеркнул президент Украины.

Также Зеленский анонсировал встречи в ближайшее время и специальные форматы работы.

Читайте также: Украина — ключевой приоритет внешней политики Норвегии, — Стере