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Новости Помощь Украине от Норвегии антибаллистическая система ПВО
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Зеленский обсудил с премьером Норвегии Стёре ПВО и усиление защиты Европы от баллистических угроз

Зеленский провел переговоры с премьером Норвегии Стере в Ереване

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, в ходе которой обсудили укрепление украинской системы ПВО и перспективу создания в Европе совместного потенциала противоракетной обороны.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

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Разговаривал с премьер-министром Норвегии. Благодарен Йонасу за поддержку и слова соболезнования в связи с гибелью наших людей накануне от российской массированной атаки. Двадцать три человека были убиты российскими ракетами и дронами, еще 151 человек ранен. Важно, что Украина не в одиночестве, когда Россия наносит такие террористические удары.

Поставки для ПВО

"Мы обсудили поставки для ПВО: Норвегия готова помогать. Спасибо!", — отметил Зеленский.

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Антибаллистические возможности Европы

"Работаем и над тем, чтобы в Европе были свои антибаллистические возможности. Это наша общая задача, которую мы должны выполнить полностью и обеспечить Европе собственную достаточно сильную систему для защиты от баллистических угроз. Когда Европа будет защищена от баллистики, это придаст уверенности не просто кому-то одному на нашем континенте, а реально всем европейцам", — подчеркнул президент Украины.

Также Зеленский анонсировал встречи в ближайшее время и специальные форматы работы.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24388) Стёре Йонас Гар (44)
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в мене роботодавці з Норвегії, могу порішати
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03.06.2026 16:13 Ответить
Про 14 млн. квадратных метров асфальта он им не рассказывал?)
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03.06.2026 16:14 Ответить
А про мілліард дерев не пропонував в Норвегії посадити .
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03.06.2026 16:31 Ответить
Посилення захисту... чого? Європи? То це ми повинні захищати Європу від балістики? Ауєть...
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03.06.2026 17:30 Ответить
 
 