95 атак за добу: найгарячіші напрямки фронту - Покровський і Гуляйпільський, - Генштаб
Від початку доби агресор 95 разів атакував позиції Сил оборони.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Лісне, Нова Гута, Сопич, Бачівськ, Кореньок, Яструбщина, Семенівка, Рижівка, Будки, Нескучне, Волфине; на Чернігівщині – Медведівка, Галаганівка.
Обстановка на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення, противник здійснив 37 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, п’ять із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
Бої на Харківщині
- На Південно-Слобожанському напрямку загарбники шість разів намагалися прорвати оборону біля Стариці, Лиману та в напрямку Ізбицького, Колодязного. Один бій триває і в ці хвилини.
- На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував позиції Сил оборони в районі Новоплатонівки та в бік населеного пункту Ківшарівка.
Бої на сході
На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 13 спроб загарбників просунутися у районах Новоселівки, Дробишевого, Зарічного, Діброви, Озерного та в напрямку Шийківки, Лиману. П’ять боєзіткнень тривають.
На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили вісім спроб загарбників йти вперед поблизу Закітного, Калеників, Різниківки та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка.
На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 12 атак поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр та в напрямку Костянтинівки, Степанівки, Вільного. Два боєзіткнення тривають до цього часу.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 25 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Горіхове та у бік населених пунктів Шевченко, Сергіївка, Новопавлівка. Три боєзіткнення тривають.
На Олександрівському напрямку ворог чотири рази намагався просунутися у районі Січневого. Одне боєзіткнення триває.
Бої на півдні
- На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали 23 ворожі атаки у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Воздвижівка, Святопетрівка, Залізничне та у бік Привілля, Нового Запоріжжя, Косівцевого, Цвіткового, Криничного, Гуляйпільського, Чарівного. Чотири боєзіткнення тривають.
- На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Степногірськ.
- На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну наступальну дію в бік Антонівського мосту.
"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - наголосили в Генштабі.
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