95 атак за сутки: самые горячие направления фронта - Покровский и Гуляйпольский, - Генштаб

С начала суток агрессор 95 раз атаковал позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Лесное, Новая Гута, Сопич, Бачевск, Коренок, Яструбщина, Семеновка, Рыжевка, Будки, Нескучное, Волфино; в Черниговской области – Медведовка, Галагановка.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение, противник осуществил 37 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, пять из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении захватчики шесть раз пытались прорвать оборону возле Старицы, Лимана и в направлении Избицкого, Колодезного. Один бой продолжается и в эти минуты.

На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал позиции Сил обороны в районе Новоплатоновки и в сторону населенного пункта Кившаровка.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили 13 попыток захватчиков продвинуться в районах Новоселовки, Дробышево, Заречного, Дибровы, Озерного и в направлении Шийковки, Лимана. Пять боевых столкновений продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили восемь попыток захватчиков продвигаться вперед вблизи Закотного, Калеников, Разниковки и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка.

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На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении наши защитники отразили 12 атак вблизи населенных пунктов Иванополье, Ильиновка, Русин Яр и в направлении Константиновки, Степановки, Вольного. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 25 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Гришино, Васильевка, Котлино, Удачное, Орехово и в сторону населенных пунктов Шевченко, Сергеевка, Новопавловка. Три боестолкновения продолжаются.

На Александровском направлении враг четыре раза пытался продвинуться в районе Сичневого. Одно боестолкновение продолжается.

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Бои на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 23 вражеские атаки в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Воздвижковка, Святопетровка, Зализничное и в сторону Приволья, Нового Запорожья, Косовцево, Цветково, Криничного, Гуляйпольского, Чаривного. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Степногорск.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну наступательную операцию в сторону Антоновского моста.

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"На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано. Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", — подчеркнули в Генштабе.