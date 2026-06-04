СБУ засекретила ухвалу суду про звільнення Шуфрича з-під варти, - ЗМІ
Служба безпеки України просила Державну судову адміністрацію обмежити доступ до ухвал Шевченківського райсуду у справі народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді. Частина судових рішень у реєстрі відсутня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі hromadske повідомив адвокат Віктор Карпенко.
"Ухвали Шевченківського суду ви не бачите щодо цієї справи, а апеляційного суду — бачите. Для чого вони це робили, ми не розуміємо", — каже Карпенко.
За його словами, Шевченківський райсуд обґрунтував звільнення Шуфрича тривалістю тримання під вартою, станом здоров'я та неможливістю внесення застави.
"Апеляція застосувала альтернативу (33 мільйони гривень застави — ред.), але ми її не могли внести, тому що в нас санкції РНБО. І фактично є рішення, яке неможливо виконати", — додав Карпенко.
Нині Шуфрич перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Прокуратура подала клопотання про продовження цього запобіжного заходу. Засідання заплановане на 5 червня.
Карпенко зазначив, що після виходу із СІЗО 16 квітня народний депутат перебуває під постійним медичним наглядом. Йому провели три операції ще до звільнення з-під варти. Відтоді він раз на тиждень відвідує лікаря для обстежень.
Також Шуфрич має право брати участь у роботі Верховної Ради онлайн, навіть під домашнім арештом. За словами захисника, парламентар писав законопроєкти, перебуваючи під вартою. Заборона на спілкування з ним стосується лише свідків.
У межах позову Шуфрича до Європейського суду з прав людини розглядають скаргу на автоматичні продовження запобіжних заходів та питання їхнього оскарження. Остаточного рішення ЄСПЛ ще немає.
Справа Шуфрича
Нагадаємо, що Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму. Раніше екснардеп від забороненої "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді.
За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні. Також повідомлялося, що суд зобов’язав забезпечити для підозрюваного у держзраді Шуфрича виконання депутатських повноважень.
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Це ж не Парубій або Фаріон….
Посадили хоч одного депутата, а ви хочете посадити Шуфрича .....
тільки повна заміна судів та прокурорів
Або,риба гниє з голови.
Давайте, вже і Ондатрія в розвідники записуйте