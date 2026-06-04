СБУ засекретила ухвалу суду про звільнення Шуфрича з-під варти, - ЗМІ

Служба безпеки України просила Державну судову адміністрацію обмежити доступ до ухвал Шевченківського райсуду у справі народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді. Частина судових рішень у реєстрі відсутня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі hromadske повідомив адвокат Віктор Карпенко.

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"Ухвали Шевченківського суду ви не бачите щодо цієї справи, а апеляційного суду — бачите. Для чого вони це робили, ми не розуміємо", — каже Карпенко.

За його словами, Шевченківський райсуд обґрунтував звільнення Шуфрича тривалістю тримання під вартою, станом здоров'я та неможливістю внесення застави.

"Апеляція застосувала альтернативу (33 мільйони гривень застави — ред.), але ми її не могли внести, тому що в нас санкції РНБО. І фактично є рішення, яке неможливо виконати", — додав Карпенко.

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Нині Шуфрич перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Прокуратура подала клопотання про продовження цього запобіжного заходу. Засідання заплановане на 5 червня.

Карпенко зазначив, що після виходу із СІЗО 16 квітня народний депутат перебуває під постійним медичним наглядом. Йому провели три операції ще до звільнення з-під варти. Відтоді він раз на тиждень відвідує лікаря для обстежень.

Також Шуфрич має право брати участь у роботі Верховної Ради онлайн, навіть під домашнім арештом. За словами захисника, парламентар писав законопроєкти, перебуваючи під вартою. Заборона на спілкування з ним стосується лише свідків.

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У межах позову Шуфрича до Європейського суду з прав людини розглядають скаргу на автоматичні продовження запобіжних заходів та питання їхнього оскарження. Остаточного рішення ЄСПЛ ще немає.

Справа Шуфрича

Нагадаємо, що Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму. Раніше екснардеп від забороненої "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді.

За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні. Також повідомлялося, що суд зобов’язав забезпечити для підозрюваного у держзраді Шуфрича виконання депутатських повноважень.