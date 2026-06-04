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СБУ засекретила ухвалу суду про звільнення Шуфрича з-під варти, - ЗМІ

Справа Шуфрича: судові рішення частково приховані з реєстру

Служба безпеки України просила Державну судову адміністрацію обмежити доступ до ухвал Шевченківського райсуду у справі народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді. Частина судових рішень у реєстрі відсутня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі hromadske повідомив адвокат Віктор Карпенко.

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"Ухвали Шевченківського суду ви не бачите щодо цієї справи, а апеляційного суду — бачите. Для чого вони це робили, ми не розуміємо", — каже Карпенко.

За його словами, Шевченківський райсуд обґрунтував звільнення Шуфрича тривалістю тримання під вартою, станом здоров'я та неможливістю внесення застави.

"Апеляція застосувала альтернативу (33 мільйони гривень застави — ред.), але ми її не могли внести, тому що в нас санкції РНБО. І фактично є рішення, яке неможливо виконати", — додав Карпенко.

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Нині Шуфрич перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Прокуратура подала клопотання про продовження цього запобіжного заходу. Засідання заплановане на 5 червня.

Карпенко зазначив, що після виходу із СІЗО 16 квітня народний депутат перебуває під постійним медичним наглядом. Йому провели три операції ще до звільнення з-під варти. Відтоді він раз на тиждень відвідує лікаря для обстежень.

Також Шуфрич має право брати участь у роботі Верховної Ради онлайн, навіть під домашнім арештом. За словами захисника, парламентар писав законопроєкти, перебуваючи під вартою. Заборона на спілкування з ним стосується лише свідків.

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У межах позову Шуфрича до Європейського суду з прав людини розглядають скаргу на автоматичні продовження запобіжних заходів та питання їхнього оскарження. Остаточного рішення ЄСПЛ ще немає.

Справа Шуфрича

Нагадаємо, що Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму. Раніше екснардеп від забороненої "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді.

За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні. Також повідомлялося, що суд зобов’язав забезпечити для підозрюваного у держзраді Шуфрича виконання депутатських повноважень.

Автор: 

СБУ (13930) Шуфрич Нестор (402)
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Топ коментарі
+16
Така гуманність суду автоматично породжує нових шуфричів ...
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04.06.2026 17:22 Відповісти
+16
Чел який під підозрою у державній зраді має право брати участь у роботі ВР
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04.06.2026 17:26 Відповісти
+15
Прокурори-інваліди виявляються інваліди на усю голову, нікого посадити не можуть - ні Штепу, ні Шуфріча, ні Крупу. А, ні - Миколу який відбивається від бандюганів у балаклавах саджають аж бігом.
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04.06.2026 17:26 Відповісти
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Чи є Закони легітимними якщо в написанні приймає підозрюваний у зраді Шуфрич?
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04.06.2026 17:19 Відповісти
Така гуманність суду автоматично породжує нових шуфричів ...
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04.06.2026 17:22 Відповісти
Прокурори-інваліди виявляються інваліди на усю голову, нікого посадити не можуть - ні Штепу, ні Шуфріча, ні Крупу. А, ні - Миколу який відбивається від бандюганів у балаклавах саджають аж бігом.
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04.06.2026 17:26 Відповісти
Бо незважаючи ні на що - Система , за 30 років , не змінилася !
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04.06.2026 17:30 Відповісти
браво
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04.06.2026 17:33 Відповісти
Призидент-розумовий інвалід, від нього і почалась "епідемія"...
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04.06.2026 18:30 Відповісти
Чел який під підозрою у державній зраді має право брати участь у роботі ВР
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04.06.2026 17:26 Відповісти
...цікаво знати, для кого працює наше правосуддя ? ,якщо зрадники його оминають.
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04.06.2026 17:33 Відповісти
правосуддя,зрадники,корупціонери і тд.-одна шайка
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04.06.2026 17:52 Відповісти
Судді, що відпускають держзрадників, мають самі сидіти за держзраду.
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04.06.2026 17:34 Відповісти
і як на вашу думку судді будуть судити суддів
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04.06.2026 17:54 Відповісти
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04.06.2026 17:59 Відповісти
тільки повна заміна судів прокурорів і сбу шників здатна змінити систему
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04.06.2026 17:49 Відповісти
Мертвечук з татаровим та зеленським, продовжують захист давно не битого шуфрича!! Вагнерівці, Цемах, беркутня, зхвильовані за шуфрича!!
Це ж не Парубій або Фаріон….
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04.06.2026 17:52 Відповісти
Харківські угоди були ратифіковані Верховною Радою України 27 квітня 2010 року в надзвичайно стислі терміни - лише через шість днів після підписання. За них проголосували 236 із 450 депутатів. Найбільше голосів дали: Партія регіонів - 160 , Комуністична партія - 27 , Блок Литвина - 20 .
Посадили хоч одного депутата, а ви хочете посадити Шуфрича .....

тільки повна заміна судів та прокурорів

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04.06.2026 18:22 Відповісти
Карати, за такі Харківські угоди, отих замовників та їх виконавців, держсекретарів з КМУ і ЦОВВ, нардепів з ВРУ, що за свій «адабрямс», дєньох отримали, буде Український народ! Простою вірьовкою, без вітіюватості отих з «доброчесністю» суддівських запроданців!!
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04.06.2026 18:31 Відповісти
Очевидно,що головні зе і ерм,решта все похідне: і мертв.,і татар.,і беркутня,і шурфич.
Або,риба гниє з голови.
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04.06.2026 18:33 Відповісти
Будинок у шуфри краще нiж 5ти зiрковий готель. Не думаю, що це покарання.
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04.06.2026 17:54 Відповісти
Це "золотий дощ" межи очі виборцям 95 кагалу.
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04.06.2026 18:06 Відповісти
Для того,щоб не з'явився дубінський-2 і мовчав.
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04.06.2026 18:24 Відповісти
Так він незамінний агент СБУ?!
Давайте, вже і Ондатрія в розвідники записуйте
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04.06.2026 18:46 Відповісти
Єдиний відомий людству дієвий спосіб боротьби з державними зрадниками це застосування смертної кари або довічне в одиночній камері. Всі інші способи пронизані державною зрадою і за ним стоять ворожі держави. Не покараний депутат Шуфрич є символом стійкості антиукраїнської корумпованої кліки ***** в українській владі. І він пише закони для українців на захист нацменшини кацапів в Україні!!! Це взагалі "гвалт"!!! Всіх цих суддів та прокурорів призначили Зєлєнскій, Єрмак та Татаров.
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04.06.2026 18:48 Відповісти
 
 