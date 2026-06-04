СБУ засекретила постановление суда об освобождении Шуфрича из-под стражи, - СМИ

Служба безопасности Украины обратилась к Государственной судебной администрации с просьбой ограничить доступ к постановлениям Шевченковского районного суда по делу народного депутата Нестора Шуфрича, подозреваемого в государственной измене. Часть судебных решений в реестре отсутствует.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии hromadske сообщил адвокат Виктор Карпенко.

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"Постановления Шевченковского суда по этому делу вы не видите, а апелляционного суда — видите. Зачем они это делали, мы не понимаем", — говорит Карпенко.

По его словам, Шевченковский райсуд обосновал освобождение Шуфрича продолжительностью содержания под стражей, состоянием здоровья и невозможностью внесения залога.

"Апелляция применила альтернативу (33 миллиона гривен залога — ред.), но мы ее не могли внести, потому что на нас действуют санкции СНБО. И фактически есть решение, которое невозможно выполнить", — добавил Карпенко.

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Сейчас Шуфрич находится под круглосуточным домашним арестом. Прокуратура подала ходатайство о продлении этой меры пресечения. Заседание запланировано на 5 июня.

Карпенко отметил, что после выхода из СИЗО 16 апреля народный депутат находится под постоянным медицинским наблюдением. Ему провели три операции еще до освобождения из-под стражи. С тех пор он раз в неделю посещает врача для обследований.

Также Шуфрич имеет право участвовать в работе Верховной Рады онлайн, даже находясь под домашним арестом. По словам защитника, парламентарий писал законопроекты, находясь под стражей. Запрет на общение с ним касается только свидетелей.

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В рамках иска Шуфрича в Европейский суд по правам человека рассматривается жалоба на автоматическое продление мер пресечения и вопрос об их обжаловании. Окончательного решения ЕСПЧ пока нет.

Дело Шуфрича

Напомним, что Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму. Ранее экс-нардеп от запрещенной "Оппозиционной платформы — За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене.

По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине. Также сообщалось, что суд обязал обеспечить для подозреваемого в госизмене Шуфрича исполнение депутатских полномочий.