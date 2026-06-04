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СБУ засекретила постановление суда об освобождении Шуфрича из-под стражи, - СМИ

Дело Шуфрича: судебные решения частично скрыты из реестра

Служба безопасности Украины обратилась к Государственной судебной администрации с просьбой ограничить доступ к постановлениям Шевченковского районного суда по делу народного депутата Нестора Шуфрича, подозреваемого в государственной измене. Часть судебных решений в реестре отсутствует.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии hromadske сообщил адвокат Виктор Карпенко.

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"Постановления Шевченковского суда по этому делу вы не видите, а апелляционного суда — видите. Зачем они это делали, мы не понимаем", — говорит Карпенко.

По его словам, Шевченковский райсуд обосновал освобождение Шуфрича продолжительностью содержания под стражей, состоянием здоровья и невозможностью внесения залога.

"Апелляция применила альтернативу (33 миллиона гривен залога — ред.), но мы ее не могли внести, потому что на нас действуют санкции СНБО. И фактически есть решение, которое невозможно выполнить", — добавил Карпенко.

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Сейчас Шуфрич находится под круглосуточным домашним арестом. Прокуратура подала ходатайство о продлении этой меры пресечения. Заседание запланировано на 5 июня.

Карпенко отметил, что после выхода из СИЗО 16 апреля народный депутат находится под постоянным медицинским наблюдением. Ему провели три операции еще до освобождения из-под стражи. С тех пор он раз в неделю посещает врача для обследований.

Также Шуфрич имеет право участвовать в работе Верховной Рады онлайн, даже находясь под домашним арестом. По словам защитника, парламентарий писал законопроекты, находясь под стражей. Запрет на общение с ним касается только свидетелей.

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В рамках иска Шуфрича в Европейский суд по правам человека рассматривается жалоба на автоматическое продление мер пресечения и вопрос об их обжаловании. Окончательного решения ЕСПЧ пока нет.

Дело Шуфрича

Напомним, что Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму. Ранее экс-нардеп от запрещенной "Оппозиционной платформы — За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене.

По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине. Также сообщалось, что суд обязал обеспечить для подозреваемого в госизмене Шуфрича исполнение депутатских полномочий.

Автор: 

СБУ (20736) Шуфрич Нестор (944)
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Топ комментарии
+7
Чи є Закони легітимними якщо в написанні приймає підозрюваний у зраді Шуфрич?
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04.06.2026 17:19 Ответить
+7
Така гуманність суду автоматично породжує нових шуфричів ...
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04.06.2026 17:22 Ответить
+7
Прокурори-інваліди виявляються інваліди на усю голову, нікого посадити не можуть - ні Штепу, ні Шуфріча, ні Крупу. А, ні - Миколу який відбивається від бандюганів у балаклавах саджають аж бігом.
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04.06.2026 17:26 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Чи є Закони легітимними якщо в написанні приймає підозрюваний у зраді Шуфрич?
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04.06.2026 17:19 Ответить
Така гуманність суду автоматично породжує нових шуфричів ...
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04.06.2026 17:22 Ответить
Прокурори-інваліди виявляються інваліди на усю голову, нікого посадити не можуть - ні Штепу, ні Шуфріча, ні Крупу. А, ні - Миколу який відбивається від бандюганів у балаклавах саджають аж бігом.
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04.06.2026 17:26 Ответить
Бо незважаючи ні на що - Система , за 30 років , не змінилася !
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04.06.2026 17:30 Ответить
браво
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04.06.2026 17:33 Ответить
Чел який під підозрою у державній зраді має право брати участь у роботі ВР
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04.06.2026 17:26 Ответить
...цікаво знати, для кого працює наше правосуддя ? ,якщо зрадники його оминають.
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04.06.2026 17:33 Ответить
правосуддя,зрадники,корупціонери і тд.-одна шайка
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04.06.2026 17:52 Ответить
Судді, що відпускають держзрадників, мають самі сидіти за держзраду.
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04.06.2026 17:34 Ответить
і як на вашу думку судді будуть судити суддів
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04.06.2026 17:54 Ответить
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04.06.2026 17:59 Ответить
тільки повна заміна судів прокурорів і сбу шників здатна змінити систему
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04.06.2026 17:49 Ответить
Мертвечук з татаровим та зеленським, продовжують захист давно не битого шуфрича!! Вагнерівці, Цемах, беркутня, зхвильовані за шуфрича!!
Це ж не Парубій або Фаріон….
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04.06.2026 17:52 Ответить
Будинок у шуфри краще нiж 5ти зiрковий готель. Не думаю, що це покарання.
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04.06.2026 17:54 Ответить
Це "золотий дощ" межи очі виборцям 95 кагалу.
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04.06.2026 18:06 Ответить
 
 