Суд освободил из-под стражи подозреваемого в государственной измене нардепа Шуфрича

Шевченковский районный суд Киева освободил из-под стражи подозреваемого в государственной измене народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича и назначил ему круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщил "Суспільному" адвокат нардепа Валерий Буняк, информирует Цензор.НЕТ.

Какие обязательства возложены на нардепа?

Шуфрич обязан:

круглосуточно находиться по месту регистрации в Киевской области, за исключением случаев получения медицинской помощи или пребывания в укрытии во время воздушной тревоги;

носить электронный браслет;

сдать все документы для выезда за границу;

являться в суд и на следствие по требованию;

и не общаться со свидетелями по делу.

Напомним, что 11 марта Шевченковский райсуд Киева продлил нардепу ОПЗЖ Нестору Шуфричу, которого подозревают в государственной измене, срок содержания под стражей.

Читайте также: Шуфричу разрешили выйти под залог в 33 млн грн: его пока не внесли

Дело Шуфрича

Напомним, что Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму. Ранее экс-нардеп от запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене.

По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине. Также сообщалось, что суд обязал обеспечить для подозреваемого в госизмене Шуфрича исполнение депутатских полномочий.

Читайте также: Суд оставил Шуфрича под стражей до 9 мая