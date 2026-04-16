Суд освободил из-под стражи подозреваемого в государственной измене нардепа Шуфрича
Шевченковский районный суд Киева освободил из-под стражи подозреваемого в государственной измене народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича и назначил ему круглосуточный домашний арест.
Об этом сообщил "Суспільному" адвокат нардепа Валерий Буняк, информирует Цензор.НЕТ.
Какие обязательства возложены на нардепа?
Шуфрич обязан:
- круглосуточно находиться по месту регистрации в Киевской области, за исключением случаев получения медицинской помощи или пребывания в укрытии во время воздушной тревоги;
- носить электронный браслет;
- сдать все документы для выезда за границу;
- являться в суд и на следствие по требованию;
- и не общаться со свидетелями по делу.
Напомним, что 11 марта Шевченковский райсуд Киева продлил нардепу ОПЗЖ Нестору Шуфричу, которого подозревают в государственной измене, срок содержания под стражей.
Дело Шуфрича
Напомним, что Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму. Ранее экс-нардеп от запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене.
По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине. Также сообщалось, что суд обязал обеспечить для подозреваемого в госизмене Шуфрича исполнение депутатских полномочий.
https://genshtab.info/%D0%A8%D1%83%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%87,_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді.
Чому його не посадили до 2019 ..?
Маємо один з практичних прикладів.
Виктор Янукович бежал из Украины в Россию в феврале 2014 года после событий Евромайдана, а не был изгнан оттуда. С тех пор он проживает в РФ, и официальных сообщений о его выдворении нет. Периодически в СМИ появляются слухи о смене его статуса, но они не подтверждаются, а последнее громкое заявление о побеге из России в марте 2026 года относится к разряду непроверенной информации
Найсмішніше що непотріб з коментарів навіть не пояснить чому він має бути під вартою без вироку? Просто тому що колись був в Партії Ригів? То може вам нагадати хто ще був серед засновників цієї партії (той самий криголам-гетьман), хто у Яника був міністром? Але це не прийнято згадувати в колі фанатів Київського торта
