Суд освободил из-под стражи подозреваемого в государственной измене нардепа Шуфрича

шуфрич

Шевченковский районный суд Киева освободил из-под стражи подозреваемого в государственной измене народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича и назначил ему круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщил "Суспільному" адвокат нардепа Валерий Буняк, информирует Цензор.НЕТ.

Какие обязательства возложены на нардепа?

Шуфрич обязан:

  • круглосуточно находиться по месту регистрации в Киевской области, за исключением случаев получения медицинской помощи или пребывания в укрытии во время воздушной тревоги;
  • носить электронный браслет;
  • сдать все документы для выезда за границу;
  • являться в суд и на следствие по требованию;
  • и не общаться со свидетелями по делу.

Напомним, что 11 марта Шевченковский райсуд Киева продлил нардепу ОПЗЖ Нестору Шуфричу, которого подозревают в государственной измене, срок содержания под стражей.

Дело Шуфрича

Напомним, что Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму. Ранее экс-нардеп от запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене.

По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине. Также сообщалось, что суд обязал обеспечить для подозреваемого в госизмене Шуфрича исполнение депутатских полномочий.

Це бойові генерали сидять по надуманих звинуваченнях, а зрадників наші суди випускають. Шуфрича сини теж не на фронті.
16.04.2026 18:06 Ответить
А суддів не можна на його місце? - баш на баш
16.04.2026 18:03 Ответить
Тут постає питання, а чому він понад два роки не засуджений? Хто і чим груші околачує: обвинувачення, суд? Хто тягне кота за яйця?
16.04.2026 18:07 Ответить
А суддя що змінив йому запобіжний захід теж з зелених?
16.04.2026 18:07 Ответить
не пиши на мене, zебіл - 2 )
16.04.2026 18:12 Ответить
А ти дебіл
16.04.2026 18:26 Ответить
https://genshtab.info/%D0%A8%D1%83%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%87,_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді.
Чому його не посадили до 2019 ..?
16.04.2026 18:08 Ответить
не пиши на мене, zебіл
16.04.2026 18:10 Ответить
Береза на Шустері сказав - Ми вас пожаліли(про Пар.ригонівську).. Деякі сказали "мудрі" - якби пересаджав ПРигонів Порошенко то була б війна широкомасштабна в 14 році. А кого саджати було Петру?? Медведчук отримував з бабою своєю все більше бізнесу, ( як кажуть - Медведчук був при бізнесі як гарант того, що х..йло ненападе)Фукс заволодів 19-ма газовими родовищами ,яких ЗЕля не відібрав..Мабуть вже поділився чи ще поділився Фукс з Зе...
16.04.2026 18:31 Ответить
А суддів не можна на його місце? - баш на баш
16.04.2026 18:03 Ответить
Такими темпами скоро увидим в Украине, Миколу Яныча, Овоща и Мертведчука, как говорится, Лиха беда начало...
16.04.2026 18:21 Ответить
Тут, на днях, один Потужніч про справедливість розказував.
Маємо один з практичних прикладів.
16.04.2026 18:38 Ответить
О перевертні прокинулися. Хавайте
16.04.2026 18:04 Ответить
главно дєло шоб не позбавили виборчих прав.
16.04.2026 18:04 Ответить
i зарплатню за вимушене кiчування, i за цей же час трудовий стаж зарахувати.
16.04.2026 18:08 Ответить
Самий гуманний суд в мірє нікуди не дівся.
16.04.2026 18:04 Ответить
Це бойові генерали сидять по надуманих звинуваченнях, а зрадників наші суди випускають. Шуфрича сини теж не на фронті.
16.04.2026 18:06 Ответить
ze ІУДІ шуфріч свій , ойго ермак-міндіч всі 6 р війни Фінансує паРашн террористів" двушечка ушла на москву"
16.04.2026 19:08 Ответить
а "героя" дадуть?
16.04.2026 18:07 Ответить
Ну все цій карїні приходить ПОТУЖНА П....А!!!
16.04.2026 18:07 Ответить
10 років тому прийшла, просто розтягнули в часі
16.04.2026 18:50 Ответить
Тут постає питання, а чому він понад два роки не засуджений? Хто і чим груші околачує: обвинувачення, суд? Хто тягне кота за яйця?
16.04.2026 18:07 Ответить
частково вiдповiдаю: грушi околочують женилкою. Кота за гогошари тягне вава. А ще, винен вангуватель, котрий 2 роки назад про такий результ i навангував.
16.04.2026 18:12 Ответить
Ті самі, що розслідували справи Майдану.
16.04.2026 18:32 Ответить
ОФ КОРС!!!! Я і не сумнівався
16.04.2026 18:11 Ответить
Даздравствує український суд, самий справедливий суд в світі. І самий корумпований!
16.04.2026 18:13 Ответить
влада Zельоних Гнид
16.04.2026 18:13 Ответить
!!!!!!!!!
16.04.2026 19:06 Ответить
Ось такі в нас судди відпускають ворогів, щоб він мав нагоду втекти за кордон і чому до цієї пори за два роки не довели справу до судду ? як прогнила ця суддівська мафія.
16.04.2026 18:14 Ответить
Не здивуюсь , коли прочитаю про ***** некролог.
16.04.2026 18:14 Ответить
Аби не підробний! Треба відео ліквідації
16.04.2026 18:15 Ответить
Менi достатньо буде, якщо вiн зiйде як з кацапо-захiдних шпальт, так i з наших... на вiки-вiчнi.
16.04.2026 18:22 Ответить
Держзрадник, а не патріот? На волю!
16.04.2026 18:15 Ответить
Типічна поведінка зелених
16.04.2026 18:21 Ответить
Суд змінив підозру з держзради на інші кримінальні вчинки? За підозрою у державній зраді (ст. 111 КК України) в умовах воєнного стану застосовується виключно запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
16.04.2026 18:15 Ответить
Питання часу коли ця істота втече на болота.
16.04.2026 18:15 Ответить
А можна затримати і обміняти на воїнів?
16.04.2026 18:18 Ответить
можна сміливо константувати.що в Україні прорашистська зелена влада
16.04.2026 18:18 Ответить
Опускаемся всё ниже, когда ждать в Украине прибытие Януковича с Медведчуком?
16.04.2026 18:18 Ответить
Янык опоздал. Его с цапабада вытурили... а в Китае ему будет понадежней.
16.04.2026 18:21 Ответить
о, коли ? - прозівав
16.04.2026 18:23 Ответить
В якомусь брехунцi прослизнуло. Я ще й подумав. Значить пиня дiйсно програв вiйну, якщо шлепер вже йому - за непотрiбом, як "легiтимний" президент. Десь з недiлю назад прочитав.
16.04.2026 18:27 Ответить
Обзор от ИИ

Виктор Янукович бежал из Украины в Россию в феврале 2014 года после событий Евромайдана, а не был изгнан оттуда. С тех пор он проживает в РФ, и официальных сообщений о его выдворении нет. Периодически в СМИ появляются слухи о смене его статуса, но они не подтверждаются, а последнее громкое заявление о побеге из России в марте 2026 года относится к разряду непроверенной информации
16.04.2026 18:29 Ответить
та чомсусь я і не здивований. пора вже щоб зєля ***** нагородив Героєм України.
16.04.2026 18:21 Ответить
Гнів людський, Український,,, Що з Вами не так?
16.04.2026 18:23 Ответить
є така традиція в Україні - ******* шуфрича

16.04.2026 18:24 Ответить
Була. В золоті часи.
16.04.2026 18:34 Ответить
Не добили ворогів, вибрали молодших, підступніших, нагліших ворогів. Сотні тисяч загиблих, помилки чи зрада. Чи доживем до висновків і вироків?
16.04.2026 19:05 Ответить
ги-ги А судді то хто?? Вірно банда!!!! Сімейно-бандитські клани... Порошенко думав що якщо їх в рай загоне зарплатнею райською і пенсією, то буде в Україні справедливість..??? Хрін його зна про що він думав.. Але судять по понятіям...
16.04.2026 18:25 Ответить
З'їв увесь запас їжі в сизо,хай сам харчується
16.04.2026 18:25 Ответить
Зрада батьківщині - це не злочин?
16.04.2026 18:26 Ответить
Голосів у монозброду не фатає на хотєлки лідора. А карткою за відсутності поголов'я не дуже й проголосуєш. Опозиція + пряма трансляція - це крику буде на два дні. А так всі на місці і як піонери - голосуєм за світле майбутнє. Тіко є одненьку питання - чиє світлле майбутнє, і чи для нас, посполитих, воно взагаллі передбачене?
16.04.2026 18:27 Ответить
як обвинувачений у держ.зраді може далі засідати в ВР... ?! Абсурд і треш
16.04.2026 19:19 Ответить
Украина банановая страна. Очень жаль...
16.04.2026 18:27 Ответить
Не з твоім прапорцем це писати, міга 😁
16.04.2026 18:33 Ответить
ознайомся з терміном, дуняша. таке враження, що ти в Юті вчилось
16.04.2026 18:42 Ответить
Класика ((("У річці вражу Щуку утопити"(((((
16.04.2026 18:29 Ответить
А що звинувачення у держзраді передбчає домашній арешт?
16.04.2026 18:30 Ответить
Все по закону. І в бус по закону, і Шуфрича по закону. Правова держава.
16.04.2026 18:32 Ответить
як свіжесенькому півнику про бус не згадати) нанюхалось мамкиного вареника під спідницею, очі ріже так, що текст "ніасіліл"?
16.04.2026 18:40 Ответить
Інцестні фантазії краще озвучуйте психіатру. Я співчуваю, але допомогти не можу.
16.04.2026 19:03 Ответить
Тю-а я думав що його вже розстріляли -а він вже скоро знову буде по телебаченню свою харю показувати-буде відімо Порошенка мочить
16.04.2026 18:37 Ответить
головна претензія до порошенка - відсутність судової реформи, хоч з тим парламентом це було зробити майже нереально.
про зе-шоблу і говорити немає чого, вона з младоригів та їхніх шісток складається. не дивлячись на монополію в раді реформами не пахне, навіть навпаки.
медичну та реформу місцевого самоврядування вже поховано.
16.04.2026 18:38 Ответить
Фамілію судді треба в новині подавати. Ви шо теж на них працюєте?
16.04.2026 18:40 Ответить
Незалежних ЗМІ не існує
16.04.2026 18:43 Ответить
поміняйте цього підара на солдата
16.04.2026 18:43 Ответить
Невже так все погано у жаби? А може навпаки... Ну чувак з руского міра буде при ділах, який був і так при ділах в сізо, але так показово... сюр, а може вже перемога вже близько, ну ще якісь 600 тис гоїв на заваді.
16.04.2026 18:53 Ответить
УкрФеміда - .лядь продажна, плюс у владі недодавлені ригоанали....
16.04.2026 19:00 Ответить
Судді Шевченківського районного суду м. Києва, що випустили Шуфрича: Глянь Олексій Сергійович, Ковтуненко Вадим Олексійович, Кваша Антоніна Валеріївна.
16.04.2026 19:01 Ответить
Бидло ричить і лементує, але я нагадаю, що Шуфрич під вартою вже скільки? З вересня 2023 року, майже три роки. Навіть Червінський, якого тут згадують як приклад стільки не був під вартою, йому, коли обвинувальний передали до суду, визначили заставу яку внесли. А Шуфричу заставу, яку визначили, внести не могли, бо Шуфрич під санкціями. То що, чи по вашому Шуфрич завтра в Тису плигне?
Найсмішніше що непотріб з коментарів навіть не пояснить чому він має бути під вартою без вироку? Просто тому що колись був в Партії Ригів? То може вам нагадати хто ще був серед засновників цієї партії (той самий криголам-гетьман), хто у Яника був міністром? Але це не прийнято згадувати в колі фанатів Київського торта
16.04.2026 19:08 Ответить
Ну ось. Є кому зайнятися процесом повернення януковоща в Україну.
16.04.2026 19:08 Ответить
Ему и орден скоро дадут! - Великомученик...
16.04.2026 19:09 Ответить
Цікаво Шуфричина скільки заніс?
16.04.2026 19:11 Ответить
А могли використати для обміну (1:100), як мертвечука...
16.04.2026 19:14 Ответить
Вже втекли: Шефіри, Цукермани, Міндічі, Шурми, Абрамов, Акст, Арестович, Артемов, Боголюбов, Бояринцев, Буглак, Васьків, Венедіктова, Винник, Волошин, Глиняна, Гмирін, Горбуненко, Джапарова, Дмитрук, Довбета, Дорн, Дорохін, Дубілет, Жидков, Еллерт, Казак, Каптєлова Є., Козак Т., Колот, Колотило, Комарницький, Королевська, Корявченкови, Костін, Котін, Кравець Р., Красножон, Кривда, Куницький, Куценко, Лебедєв, Литвиненко, Льовочкіна, Манжосов, Медвідь, Микитась, Мосейчук А., Наумов, Одарченко, Парсентьєв, Пашин, Петров С., Пиптик, Потап, Присяжнюк, Пушкар, Рабінович, Резнік, Роднянський-мол., Рябошапка, Ряшин, Свириденко В., Селих, Семеніхін, Сенниченко, Соколовська, Солод, Сомов, Степанов, Стефанішина, Сундучніков, Трубіцин, Тупицький, Умерови, Фальоса, Фірташ, Холодов, Шевченко К., Щегель, Юрушева, Якимова, Яма...

Ще не втекли, але можуть: Баканови, Єрмаки, Стефанчуки, Чернишови, Арахамія, Арутюнянц, Бабак, Баруля, Басов, Баум, Бахматов, Богуцька, Божко, Бойко, Борзови, Борисов, Бортнік, Брагар, Бужанський, Василевська-Смаглюк, Ватрас, Вербицький, Верещук, Вірастюк, Вітікач, Вітюк, Висоцький, Власенко, Власюк, Вовки, Володіна, Гайдай, Галущенко, Герус, Гетманцев, Гладких, Грибан, Гринкевичі, Гринчук, Гунько, Данілов, Дейнеко, Демченко, Дубінський, Дубнов, Дума, Духонченко, Золкін, Зонтов, Зоріна, Іванісов, Іванов, Ісаєнко, Камельчук, Каптєлов Р., Караманіц, Касай, Каськів, Кацуба, Качний, Ківалов, Кісєль, Кириленко, Кирющенко, Климовець, Клочко, Князєв, Коваль, Коломойський, Колюбаєв, Кормишкіна, Корольчук, Корявченков Ю., Котвіцький, Кошовий, Кравець О., Крупа, Кузьміних, Кулеба О., Кулініч, Кулик, Лаба, Лещенко, Лієв, Лірник, Липка, Литвин, Мазурашу, Марченко, Мельник, Мецгер, Мішалов, Милованов, Миронюки, Мосейчук Н., Мудра, Мужель, Насіров, Негулевський, Остапчук, Павлюк, Палиця, Пашковський, Петров В., Пікалов, Піховшек, Пивоваров, Подоляк, Поплавський, Радуцький, Резніков, Резніченко, Рудий, Савченко О., Сахаров, Свириденко Ю., Свиридов, Синиця, Синюк, Ситниченко, Скічко, Славицька, Сметанін, Смирнов, Сольський, Столар, Ступак, Субботенко, Таран, Татаров, Тимошенко К., Тимощук, Тищенко, Ткаченко, Торохтій, Третьякова, Трофімов, Труханов, Трухін, Умеров Р., Устименко, Федоришин, Фурсенко, Халімон, Хейл, Хланта, Христенко, Шевченко Є., Шмигаль, Шол, Шугалій, Шуляк, Шуфрич, Щиголь, Юрченко…
16.04.2026 19:15 Ответить
Зато бакланов фельдмаршал звільнений по такій статі лазить по ресторанам
показать весь комментарий
