Суд оставил Шуфрича под стражей до 9 мая
Шевченковский райсуд Киева продлил нардепу ОПЗЖ Нестору Шуфричу, которого подозревают в госизмене, срок содержания под стражей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Подробности
Так, Шуфричу продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней - до 9 мая.
В то же время сумма залога в более чем 33 млн грн не изменилась.
Дело Шуфрича
Напомним, что Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму. Ранее экс-нардеп от запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене.
По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине. Также сообщалось, что суд обязал обеспечить для подозреваемого в госизмене Шуфрича выполнение депутатских полномочий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
непорядок... неканонічно
шкода...
*************** пропагандони під пильним наглядом фсби та за вказівкою крємля ліплять з цього підара образ "українського опозиційного політика із вільними поглдами, над яким системно та жорстко знущаються укронацисти та тримають його в буцигарні укро-сс"
Там мене просто мусорня трішки поламала ребра і щелепу 18.02.2014. року. І мене вели мусора а я бачу цю надмінну і нахабну пику.
То що як там ти чмо зрадницьке?
А я у Франції на Лазурці де немає морозу.......