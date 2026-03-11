Суд оставил Шуфрича под стражей до 9 мая

Шевченковский райсуд Киева продлил нардепу ОПЗЖ Нестору Шуфричу, которого подозревают в госизмене, срок содержания под стражей.

Так, Шуфричу продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней - до 9 мая.

В то же время сумма залога в более чем 33 млн грн не изменилась.

Дело Шуфрича

Напомним, что Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму. Ранее экс-нардеп от запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене.

По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине. Также сообщалось, что суд обязал обеспечить для подозреваемого в госизмене Шуфрича выполнение депутатских полномочий.

