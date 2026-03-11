РУС
Новости Дело Шуфрича
338 17

Суд оставил Шуфрича под стражей до 9 мая

Шуфрич останется под стражей: меру пресечения продлили

Шевченковский райсуд Киева продлил нардепу ОПЗЖ Нестору Шуфричу, которого подозревают в госизмене, срок содержания под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Подробности

Так, Шуфричу продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней - до 9 мая.

В то же время сумма залога в более чем 33 млн грн не изменилась.

Дело Шуфрича

Напомним, что Шуфрича и его помощника будут судить за финансирование Росгвардии в оккупированном Крыму. Ранее экс-нардеп от запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене.

По данным следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине. Также сообщалось, что суд обязал обеспечить для подозреваемого в госизмене Шуфрича выполнение депутатских полномочий.

Топ комментарии
+2
тобто шуфік по іпалу на "день пабєди" не дістане
шкода...
показать весь комментарий
11.03.2026 16:06 Ответить
+2
та шо ви таке кажете?

показать весь комментарий
11.03.2026 16:10 Ответить
+1
так пристреліть його щоб не мучився
показать весь комментарий
11.03.2026 16:07 Ответить
тобто шуфік по іпалу на "день пабєди" не дістане
шкода...
показать весь комментарий
11.03.2026 16:06 Ответить
До дєвятамая! Скрєпнєнько!
показать весь комментарий
11.03.2026 16:07 Ответить
так пристреліть його щоб не мучився
показать весь комментарий
11.03.2026 16:07 Ответить
та шо ви таке кажете?

показать весь комментарий
11.03.2026 16:10 Ответить
А що, Шуфрич так зубожів, що заставу внести не може? А де ригонали, товариші по чарці? Усі бабки пробухали?
показать весь комментарий
11.03.2026 16:10 Ответить
Там не риги вирішують; кремль вважає шуфрича відпрацьованим матеріалом, якшо не вносять заставу.
показать весь комментарий
11.03.2026 16:15 Ответить
троха не так
*************** пропагандони під пильним наглядом фсби та за вказівкою крємля ліплять з цього підара образ "українського опозиційного політика із вільними поглдами, над яким системно та жорстко знущаються укронацисти та тримають його в буцигарні укро-сс"
показать весь комментарий
11.03.2026 16:21 Ответить
Цю мразоту треба періодично направляти в Одесу для профілактіки, як було у 2014 році...
показать весь комментарий
11.03.2026 16:11 Ответить
Тепер покидьку буде одна профілактіка: 111-та ст.
показать весь комментарий
11.03.2026 16:18 Ответить
І доки триватиме цей цирк? Коли буде суд і, сподіваюсь, вирок з пожитєвим?
показать весь комментарий
11.03.2026 16:15 Ответить
доки зелений не амністує (з подачі ЄСПЧ - знущання над правосуддям)
показать весь комментарий
11.03.2026 16:21 Ответить
До 9 травня? Хочуть йому подарунок зробити до символичного для нього свята? Щоб він прийшов у ВР у формі, дзвенячи медалями рфії та з дідом на палці?

показать весь комментарий
11.03.2026 16:17 Ответить
Коли вже винесуть суддове рішення ,невже на колоборанта так довго шукають докази.
показать весь комментарий
11.03.2026 16:22 Ответить
Застава символічна - менше ляма зелених для нього не гроші. Це цирк.
показать весь комментарий
11.03.2026 16:24 Ответить
А я досі бачу пред очима як це чмо шуфрич ішов собі до сого мінівена (певне зі своїми ж виплупками) по Грушевського і сторону китайської резиденції від Кріпосного провулку.
Там мене просто мусорня трішки поламала ребра і щелепу 18.02.2014. року. І мене вели мусора а я бачу цю надмінну і нахабну пику.
То що як там ти чмо зрадницьке?
А я у Франції на Лазурці де немає морозу.......
показать весь комментарий
11.03.2026 16:30 Ответить
 
 