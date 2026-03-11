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Новини Справа Шуфрича
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Суд залишив Шуфрича під вартою до 9 травня

Шуфрич залишиться під вартою: запобіжний захід продовжили

Шевченківський райсуд Києва продовжив нардепу ОПЗЖ Нестору Шуфричу, якого підозрюють у держзраді, строк тримання під вартою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Подробиці

Так, Шуфричу продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів - до 9 травня.

Водночас суму застави у понад 33 млн грн не змінили.

Також дивіться: "Юра був правий - перед ним був ворог": Савік Шустер публічно визнав помилку щодо бійки Бутусова з Шуфричем. ВIДЕО

Справа Шуфрича

Нагадаємо, що Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму. Раніше екснардеп від забороненої "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді.

За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні. Також повідомлялося, що суд зобов’язав забезпечити для підозрюваного у держзраді Шуфрича виконання депутатських повноважень.

Читайте: Справу ексзаступника Секретаря РНБО Сівковича, який працював на ФСБ і втік до Москви, передано до суду

Автор: 

суд (11939) Шуфрич Нестор (404)
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Топ коментарі
+7
тобто шуфік по іпалу на "день пабєди" не дістане
шкода...
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11.03.2026 16:06 Відповісти
+6
так пристреліть його щоб не мучився
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11.03.2026 16:07 Відповісти
+6
а дев'ятого травня привезіть його в Одесу, у дом профсоюзів
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11.03.2026 16:38 Відповісти
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а під око дати?
непорядок... неканонічно
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11.03.2026 16:05 Відповісти
тобто шуфік по іпалу на "день пабєди" не дістане
шкода...
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11.03.2026 16:06 Відповісти
дістане тільки не на камеру , а в камері
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11.03.2026 16:38 Відповісти
До дєвятамая! Скрєпнєнько!
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11.03.2026 16:07 Відповісти
так пристреліть його щоб не мучився
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11.03.2026 16:07 Відповісти
та шо ви таке кажете?

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11.03.2026 16:10 Відповісти
А що, Шуфрич так зубожів, що заставу внести не може? А де ригонали, товариші по чарці? Усі бабки пробухали?
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11.03.2026 16:10 Відповісти
Там не риги вирішують; кремль вважає шуфрича відпрацьованим матеріалом, якшо не вносять заставу.
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11.03.2026 16:15 Відповісти
троха не так
*************** пропагандони під пильним наглядом фсби та за вказівкою крємля ліплять з цього підара образ "українського опозиційного політика із вільними поглдами, над яким системно та жорстко знущаються укронацисти та тримають його в буцигарні укро-сс"
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11.03.2026 16:21 Відповісти
Так кацапська пропаганда завжди, за усіх часів працювала ( та працює) на 101%! Але ж від реальної 111-ї ст. він навряд чи відмажеться. Хоча... давненько вони вже з богуслаєвим під слідством сидять. Можуть бути просто обміняні, як мертвечук. Чинна влада ж працює не на Державу.
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11.03.2026 17:21 Відповісти
Цю мразоту треба періодично направляти в Одесу для профілактіки, як було у 2014 році...
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11.03.2026 16:11 Відповісти
Тепер покидьку буде одна профілактіка: 111-та ст.
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11.03.2026 16:18 Відповісти
І доки триватиме цей цирк? Коли буде суд і, сподіваюсь, вирок з пожитєвим?
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11.03.2026 16:15 Відповісти
доки зелений не амністує (з подачі ЄСПЧ - знущання над правосуддям)
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11.03.2026 16:21 Відповісти
До 9 травня? Хочуть йому подарунок зробити до символичного для нього свята? Щоб він прийшов у ВР у формі, дзвенячи медалями рфії та з дідом на палці?

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11.03.2026 16:17 Відповісти
Коли вже винесуть суддове рішення ,невже на колоборанта так довго шукають докази.
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11.03.2026 16:22 Відповісти
Застава символічна - менше ляма зелених для нього не гроші. Це цирк.
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11.03.2026 16:24 Відповісти
А я досі бачу пред очима як це чмо шуфрич ішов собі до сого мінівена (певне зі своїми ж виплупками) по Грушевського і сторону китайської резиденції від Кріпосного провулку.
Там мене просто мусорня трішки поламала ребра і щелепу 18.02.2014. року. І мене вели мусора а я бачу цю надмінну і нахабну пику.
То що як там ти чмо зрадницьке?
А я у Франції на Лазурці де немає морозу.......
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11.03.2026 16:30 Відповісти
Там кучма з ахметкою біля тебе. Маєш шанс
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11.03.2026 16:41 Відповісти
По перше про Кучму я не чув.
Чув лише про піскуна. який має віллу в Антибах, і знаю що палац короля Бельгії тимчасово окупував ахмедка-кретин. Ну той який посрав більшість що мав бо здав в оренду себе кацапським терористам о 2014 року весною місяцем. Прям як шльондра.
Та я таки не зрозумів твій натяк.
Я що знову як той льотчик камікадзе повинен по ним їбашити сам?
Ніт, я на 13 рочків постарів, помені пройшли уже дві Революції в Україні і 30 місяців війни у волонтерських труселях.
Тепер це твоя справа друже, передаю тобі цей приз....
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11.03.2026 16:50 Відповісти
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11.03.2026 16:54 Відповісти
це твої власні фото з костилями для відмазки від війноньки?
Маю надію що ти повністтю здоровий і мрієш піти на захист України.
А ці фото для деморалізації кацапських людожерів?
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11.03.2026 17:03 Відповісти
Та і взагалі ти сцикунчик, мамця тебе пиріжечка не відпустила.
Та ти забув що українці злопам*ятьні.
Я народжений при совєтах.
А ненависть до кацапів і їхніх гнид у мене живе.
Закопають українці і тебе і твоїх дітей заживо.
І все буде по справедливості, по юстиції.
Отоді і посмієшся....
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11.03.2026 17:09 Відповісти
Це кучма на фото. Але ти знаково бомбанув
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11.03.2026 17:13 Відповісти
Ого на скільки кучму прокльони пробрали?
Вибач, та я був звичайним хлопчиком при кучмі, та бомбанув по осені 2004 року як справжній метелик революцеонер!
Наприклад на кінцевих виборах я поїхав добровільно у місто Донецьк.
Головою виборчою комісії за Ющенка.
Хоча буда одна дія яка мені в керівництві Кучми дає таки йому плюс.
Мені сподобалася політика Президента Кучми на рахунок Тузли.
І це все....
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11.03.2026 17:34 Відповісти
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11.03.2026 16:36 Відповісти
Кіт : "грався со скотом. Виграв"
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11.03.2026 17:04 Відповісти
а дев'ятого травня привезіть його в Одесу, у дом профсоюзів
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11.03.2026 16:38 Відповісти
Да лучше най на киче откушает пиво сраками, как когда-то Ющенко, шобы сам шугался даже тени своего отражения в зеркале.
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11.03.2026 19:11 Відповісти
Конечно же, если успеют его спасти.
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11.03.2026 19:12 Відповісти
СБУ повідомила Шуфричу про підозру у державній зраді
15.09.2023року
Джерело: https://censor.net/n3443563

ще три роки ,та вийде як Насиров
вкрав 700 млн. та на свободі , а заплатив штраф 17 грн.
Колишній голова ДФС Роман Насіров станом на травень 2025 року знову вийшов із СІЗО під заставу в розмірі 40 млн грн. Попередньо, у травні 2024 року, він звільнявся під заставу у 55 млн грн після півторарічного перебування під вартою. Його звинувачують у справі про хабар на 722 млн грн.
Чому вийшов: За Насірова внесли заставу, яку суд поступово зменшував з початкових 523 млн грн.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/roman-nasirov-eksglava-dfs-vidsudiv-v-ukrajini-cherez-yespl-9-7-tisyachi-yevro-50551780.html Ексочільника Державної фіскальної служби Романа Насірова засудили до шести років позбавлення волі та штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Про це у п'ятницю, 31 жовтня, https://t.me/fuckcorruption/4586 повідомив Центр протидії корупції.
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/eksglavu-dfs-nasirova-zasudili-do-shesti-rokiv-pozbavlennya-voli-50557175.html

Да здравствует наше НАБУ та САПР
самие гуманние у мирі
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11.03.2026 20:08 Відповісти
Сподіваюсь, що це опудало дійсно сидить, а не знаходиться під домашнім арештом
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11.03.2026 20:25 Відповісти
Непорядок.
А як же українська народна традиція - дати Шуфричу в рило.???
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11.03.2026 23:50 Відповісти
 
 