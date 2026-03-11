Суд залишив Шуфрича під вартою до 9 травня

Шевченківський райсуд Києва продовжив нардепу ОПЗЖ Нестору Шуфричу, якого підозрюють у держзраді, строк тримання під вартою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Подробиці

Так, Шуфричу продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів - до 9 травня.

Водночас суму застави у понад 33 млн грн не змінили.

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Справа Шуфрича

Нагадаємо, що Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму. Раніше екснардеп від забороненої "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді.

За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні. Також повідомлялося, що суд зобов’язав забезпечити для підозрюваного у держзраді Шуфрича виконання депутатських повноважень.

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