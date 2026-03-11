Суд залишив Шуфрича під вартою до 9 травня
Шевченківський райсуд Києва продовжив нардепу ОПЗЖ Нестору Шуфричу, якого підозрюють у держзраді, строк тримання під вартою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Подробиці
Так, Шуфричу продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів - до 9 травня.
Водночас суму застави у понад 33 млн грн не змінили.
Справа Шуфрича
Нагадаємо, що Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму. Раніше екснардеп від забороненої "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді.
За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні. Також повідомлялося, що суд зобов’язав забезпечити для підозрюваного у держзраді Шуфрича виконання депутатських повноважень.
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непорядок... неканонічно
шкода...
*************** пропагандони під пильним наглядом фсби та за вказівкою крємля ліплять з цього підара образ "українського опозиційного політика із вільними поглдами, над яким системно та жорстко знущаються укронацисти та тримають його в буцигарні укро-сс"
Там мене просто мусорня трішки поламала ребра і щелепу 18.02.2014. року. І мене вели мусора а я бачу цю надмінну і нахабну пику.
То що як там ти чмо зрадницьке?
А я у Франції на Лазурці де немає морозу.......
Чув лише про піскуна. який має віллу в Антибах, і знаю що палац короля Бельгії тимчасово окупував ахмедка-кретин. Ну той який посрав більшість що мав бо здав в оренду себе кацапським терористам о 2014 року весною місяцем. Прям як шльондра.
Та я таки не зрозумів твій натяк.
Я що знову як той льотчик камікадзе повинен по ним їбашити сам?
Ніт, я на 13 рочків постарів, помені пройшли уже дві Революції в Україні і 30 місяців війни у волонтерських труселях.
Тепер це твоя справа друже, передаю тобі цей приз....
Маю надію що ти повністтю здоровий і мрієш піти на захист України.
А ці фото для деморалізації кацапських людожерів?
Та ти забув що українці злопам*ятьні.
Я народжений при совєтах.
А ненависть до кацапів і їхніх гнид у мене живе.
Закопають українці і тебе і твоїх дітей заживо.
І все буде по справедливості, по юстиції.
Отоді і посмієшся....
Вибач, та я був звичайним хлопчиком при кучмі, та бомбанув по осені 2004 року як справжній метелик революцеонер!
Наприклад на кінцевих виборах я поїхав добровільно у місто Донецьк.
Головою виборчою комісії за Ющенка.
Хоча буда одна дія яка мені в керівництві Кучми дає таки йому плюс.
Мені сподобалася політика Президента Кучми на рахунок Тузли.
І це все....
15.09.2023року
Джерело: https://censor.net/n3443563
ще три роки ,та вийде як Насиров
вкрав 700 млн. та на свободі , а заплатив штраф 17 грн.
Колишній голова ДФС Роман Насіров станом на травень 2025 року знову вийшов із СІЗО під заставу в розмірі 40 млн грн. Попередньо, у травні 2024 року, він звільнявся під заставу у 55 млн грн після півторарічного перебування під вартою. Його звинувачують у справі про хабар на 722 млн грн.
Чому вийшов: За Насірова внесли заставу, яку суд поступово зменшував з початкових 523 млн грн.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/roman-nasirov-eksglava-dfs-vidsudiv-v-ukrajini-cherez-yespl-9-7-tisyachi-yevro-50551780.html Ексочільника Державної фіскальної служби Романа Насірова засудили до шести років позбавлення волі та штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Про це у п'ятницю, 31 жовтня, https://t.me/fuckcorruption/4586 повідомив Центр протидії корупції.
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/eksglavu-dfs-nasirova-zasudili-do-shesti-rokiv-pozbavlennya-voli-50557175.html
Да здравствует наше НАБУ та САПР
самие гуманние у мирі
А як же українська народна традиція - дати Шуфричу в рило.???