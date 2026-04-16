Суд звільнив з-під варти підозрюваного у держзраді нардепа Шуфрича

Шевченківський районний суд Києва звільнив з-під варти підозрюваного у держзраді народного депутата від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича та призначив йому цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомив "Суспільному" адвокат нардепа Валерій Буняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Які зобов'язання покладено на нардепа?

Шуфрич зобов’язаний:

цілодобово перебувати за місцем реєстрації у Київській області за винятком випадків отримання медичної допомоги або перебування в укритті під час повітряної тривоги;

носити електронний браслет;

здати всі документи для виїзду за кордон;

прибувати до суду та слідства за вимогою;

та не спілкуватися зі свідками у справі.

ОГП заперечував проти зміни запобіжного заходу

Своєю чергою в Офісі Генпрокурора заявили, що заперечували проти зміни запобіжного заходу обвинуваченому Шуфричу та наполягали на продовженні тримання під вартою.

"У судовому засіданні прокурори звертали увагу суду на тяжкість інкримінованих йому кримінальних правопорушень, зокрема державної зради, а також на ризики, які, на переконання сторони обвинувачення, не втратили актуальності", - сказано в повідомленні.

Попри це, суд ухвалив змінити йому запобіжний захід: замість тримання під вартою обвинувачений перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом із носінням електронного засобу контролю. Зазначена ухвала суду оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, що 11 березня Шевченківський райсуд Києва продовжив нардепу ОПЗЖ Нестору Шуфричу, якого підозрюють у держзраді, строк тримання під вартою.

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Справа Шуфрича

Нагадаємо, що Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму. Раніше екснардеп від забороненої "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді.

За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні. Також повідомлялося, що суд зобов’язав забезпечити для підозрюваного у держзраді Шуфрича виконання депутатських повноважень.

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