Готується проєкт санкцій за порушення ПДР, - Клименко. ВIДЕО
Наразі готується законопроєкт про посилення покарання за порушення правил дорожнього руху.
Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Подробиці
"Влада не може не реагувати на це. Тим паче, що люди свою думку сказали... Бальна система вже запускалася, але вона не пройшла схвалення", - сказав він.
Проте, на думку Клименка, це достатньо тривалий процес, а санкції мають бути зрозумілими для людей.
"Зараз мова буде йти не про бали, а про роботу системи... Наприклад, 10 порушень і будуть якісь санкції – про вилучення водійського посвідчення або якісь обмеження, перездача на права", - додав міністр.
Клименко зазначив, що бальна система буде наступним етапом, оскільки потребує відповідної інфраструктури.
"Разом з Нацполіцією, народними депутатами, правниками будемо з цього тижня працювати над цим", - зазначив він.
Клименко уточнив, що драфт пропозицій вже готується і надали справа буде за експертами та народними депутатами.
Що передувало?
- Раніше прем'єрка Юлія Свириденко заявила, що уряд готує посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР.
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Авто без глушника відлякує дрони!!! ...і робітників ТЦК з поліцією!!!
Так може, для початку, з тими рішайлами попробувати боротись? Ну, якщо є зафіксоване порушення то обов`язково було і адекватне покарання?