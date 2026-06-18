Лубінець: Україна знайшла і верифікувала 19,5 тисячі дітей, вивезених до РФ

Російська влада у своїх офіційних документах зафіксувала вивезення 744 тисяч українських дітей з тимчасово окупованих територій до РФ.

Водночас українські органи влади верифікували майже 19,5 тисячі дітей та встановили їхнє місцеперебування.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у інтервʼю Армія.fm, передає Цензор.НЕТ.

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Викрадення українських дітей

"Я дам декілька цифр. Перша цифра — 1,6 мільйона. Це кількість українських дітей, які проживали на території, що зараз контролюється російською окупаційною владою. Наступна цифра — 744 тисячі українських дітей. Це цифра, яку росіяни офіційно зафіксували у своїх звітах", - поінформував він.

Лубінець зауважив, що наприклад, уповноважена президента РФ з питань дитини Марія Львова-Бєлова, яка отримала ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду, офіційно зазначила 744 тисячі як кількість українських дітей, яких окупанти фізично вивезли з тимчасово окупованої території України до Російської Федерації.

"Ще одна цифра — 19 546. Це цифра, яка верифікована українськими органами влади та розвідувальними органами. Це українські діти, яких ми знайшли, верифікували, де вони зараз перебувають і що з ними відбувається", - додав омбудсман.

Він пояснив, що частину цих дітей росіяни "всиновили". Наприклад, сама Львова-Бєлова "всиновила" українського хлопчика Філіпа з Маріуполя. Зараз він вважається громадянином Російської Федерації.

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Ще одним прикладом є історія маленької української дівчинки Маргарити. Її депортували, коли їй було 10 місяців. Її "всиновив" депутат Держдуми РФ Сергій Міронов. Їй змінили ім’я, по батькові, прізвище, дату та місце народження. Зараз вона записана як Марина Міронова, яка нібито народилася в Московській області.

"При цьому в неї є рідний брат і рідна сестра в Україні. Ми неодноразово пропонували провести ДНК-тест для її повернення. Таких випадків дуже багато", - зауважив уповноважений.

Лубінець додав, що таке враження, ніби в російських інститутах влади сформувався "певний модний тренд" — "всиновлювати" українських дітей.

Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що на тимчасово окупованих територіях Донецької області російські загарбники продовжують масштабну та системну мілітаризацію українських дітей.

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