Лубинец: Украина нашла и проверила 19,5 тысяч детей, вывезенных в РФ
Российские власти в своих официальных документах зафиксировали вывоз 744 тысяч украинских детей с временно оккупированных территорий в РФ.
В то же время украинские власти проверили данные почти 19,5 тысяч детей и установили их местонахождение.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Армия.fm, передает Цензор.НЕТ.
Похищение украинских детей
"Я приведу несколько цифр. Первая цифра — 1,6 миллиона. Это количество украинских детей, проживавших на территории, которая сейчас контролируется российскими оккупационными властями. Следующая цифра — 744 тысячи украинских детей. Это цифра, которую россияне официально зафиксировали в своих отчетах", — сообщил он.
Лубинец отметил, что, например, уполномоченная президента РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, в отношении которой Международный уголовный суд выдал ордер на арест, официально указала цифру 744 тысячи как количество украинских детей, которых оккупанты физически вывезли с временно оккупированной территории Украины в Российскую Федерацию.
"Еще одна цифра — 19 546. Это цифра, проверенная украинскими органами власти и разведывательными органами. Это украинские дети, которых мы нашли, проверили, где они сейчас находятся и что с ними происходит", — добавил омбудсмен.
Он пояснил, что часть этих детей россияне "усыновили". Например, сама Львова-Белова "усыновила" украинского мальчика Филиппа из Мариуполя. Сейчас он считается гражданином Российской Федерации.
Еще одним примером является история маленькой украинской девочки Маргариты. Ее депортировали, когда ей было 10 месяцев. Ее "усыновил" депутат Госдумы РФ Сергей Миронов. Ей изменили имя, отчество, фамилию, дату и место рождения. Сейчас она числится как Марина Миронова, якобы родившаяся в Московской области.
"При этом у неё есть родной брат и родная сестра в Украине. Мы неоднократно предлагали провести ДНК-тест для её возвращения. Таких случаев очень много", — отметил уполномоченный.
Лубинец добавил, что создается впечатление, будто в российских органах власти сформировался "определенный модный тренд" — "усыновлять" украинских детей.
- Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что на временно оккупированных территориях Донецкой области российские захватчики продолжают масштабную и системную милитаризацию украинских детей.
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