Лубинец: Украина нашла и проверила 19,5 тысяч детей, вывезенных в РФ

Российские власти в своих официальных документах зафиксировали вывоз 744 тысяч украинских детей с временно оккупированных территорий в РФ.

В то же время украинские власти проверили данные почти 19,5 тысяч детей и установили их местонахождение.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Армия.fm, передает Цензор.НЕТ.

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Похищение украинских детей

"Я приведу несколько цифр. Первая цифра — 1,6 миллиона. Это количество украинских детей, проживавших на территории, которая сейчас контролируется российскими оккупационными властями. Следующая цифра — 744 тысячи украинских детей. Это цифра, которую россияне официально зафиксировали в своих отчетах", — сообщил он.

Лубинец отметил, что, например, уполномоченная президента РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, в отношении которой Международный уголовный суд выдал ордер на арест, официально указала цифру 744 тысячи как количество украинских детей, которых оккупанты физически вывезли с временно оккупированной территории Украины в Российскую Федерацию.

"Еще одна цифра — 19 546. Это цифра, проверенная украинскими органами власти и разведывательными органами. Это украинские дети, которых мы нашли, проверили, где они сейчас находятся и что с ними происходит", — добавил омбудсмен.

Он пояснил, что часть этих детей россияне "усыновили". Например, сама Львова-Белова "усыновила" украинского мальчика Филиппа из Мариуполя. Сейчас он считается гражданином Российской Федерации.

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Еще одним примером является история маленькой украинской девочки Маргариты. Ее депортировали, когда ей было 10 месяцев. Ее "усыновил" депутат Госдумы РФ Сергей Миронов. Ей изменили имя, отчество, фамилию, дату и место рождения. Сейчас она числится как Марина Миронова, якобы родившаяся в Московской области.

"При этом у неё есть родной брат и родная сестра в Украине. Мы неоднократно предлагали провести ДНК-тест для её возвращения. Таких случаев очень много", — отметил уполномоченный.

Лубинец добавил, что создается впечатление, будто в российских органах власти сформировался "определенный модный тренд" — "усыновлять" украинских детей.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что на временно оккупированных территориях Донецкой области российские захватчики продолжают масштабную и системную милитаризацию украинских детей.

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