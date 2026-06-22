Стармер оголосив, що йде у відставку з поста прем’єра Великої Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про відставку.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він зауважив, що економіка Великої Британії стала сильнішою.

Стармер каже, що питання, яке ставить перед собою його партія, полягає в тому, чи має він найкращі можливості очолити її на наступних загальних виборах.

Він каже, що "почув відповідь" своєї партії на це питання та "сприймає її з повагою".

Вибори нового лідера Лейбористської партії розпочнуться 9 липня.

"Я залишатимуся на посаді Прем'єр-міністра до завершення виборів. І я зроблю все можливе для забезпечення організованої передачі влади", - наголосив він.

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Заяви Трампа та обговорення відставки

Раніше можливу відставку Стармера прокоментував президент США Дональд Трамп.

За його словами, прем’єр Британії "провалився" у двох ключових напрямках — імміграції та енергетиці.

"Кір Стармер піде у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Він серйозно провалився у двох дуже важливих напрямах — імміграції та енергетиці. Бажаю йому всього найкращого!" - написав Трамп.

До слова, найбільш імовірним наступником Стармера вважається Енді Бернем - мер Великого Манчестера і представник помірного соціал-демократичного крила лейбористів. Британські ЗМІ повідомляють, що він має широку підтримку всередині партії і розглядається багатьма депутатами як головний кандидат на посаду прем'єр-міністра у разі відставки Стармера.

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