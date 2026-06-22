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Новини Відставка Стармера
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Стармер оголосив, що йде у відставку з поста прем’єра Великої Британії

Стармер оголосив, що йде у відставку: подробиці

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про відставку.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він зауважив, що економіка Великої Британії стала сильнішою.

Стармер каже, що питання, яке ставить перед собою його партія, полягає в тому, чи має він найкращі можливості очолити її на наступних загальних виборах.

Він каже, що "почув відповідь" своєї партії на це питання та "сприймає її з повагою".

Вибори нового лідера Лейбористської партії розпочнуться 9 липня.

"Я залишатимуся на посаді Прем'єр-міністра до завершення виборів. І я зроблю все можливе для забезпечення організованої передачі влади", - наголосив він.

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Заяви Трампа та обговорення відставки

Раніше можливу відставку Стармера прокоментував президент США Дональд Трамп.

За його словами, прем’єр Британії "провалився" у двох ключових напрямках — імміграції та енергетиці.

"Кір Стармер піде у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Він серйозно провалився у двох дуже важливих напрямах — імміграції та енергетиці. Бажаю йому всього найкращого!" - написав Трамп.

  • До слова, найбільш імовірним наступником Стармера вважається Енді Бернем - мер Великого Манчестера і представник помірного соціал-демократичного крила лейбористів. Британські ЗМІ повідомляють, що він має широку підтримку всередині партії і розглядається багатьма депутатами як головний кандидат на посаду прем'єр-міністра у разі відставки Стармера.

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Автор: 

Велика Британія (5997) відставка (1477) Стармер Кір (385)
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Топ коментарі
+5
Кір Стармер піде у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Він серйозно провалився у двох дуже важливих напрямах - імміграції та енергетиці. Джерело: https://censor.net/ua/n4009571

якби в нас після кожного провалу йшли у відставку, то уже б в уряд набирали з глухих сіл останніх ухилянтів!😀
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22.06.2026 11:57 Відповісти
+2
І хто має бути замість них - фрік найджел фарадж ?
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22.06.2026 12:30 Відповісти
+1
тю
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22.06.2026 12:23 Відповісти

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