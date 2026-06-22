Стармер оголосив, що йде у відставку з поста прем’єра Великої Британії
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про відставку.
Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Він зауважив, що економіка Великої Британії стала сильнішою.
Стармер каже, що питання, яке ставить перед собою його партія, полягає в тому, чи має він найкращі можливості очолити її на наступних загальних виборах.
Він каже, що "почув відповідь" своєї партії на це питання та "сприймає її з повагою".
Вибори нового лідера Лейбористської партії розпочнуться 9 липня.
"Я залишатимуся на посаді Прем'єр-міністра до завершення виборів. І я зроблю все можливе для забезпечення організованої передачі влади", - наголосив він.
Заяви Трампа та обговорення відставки
Раніше можливу відставку Стармера прокоментував президент США Дональд Трамп.
За його словами, прем’єр Британії "провалився" у двох ключових напрямках — імміграції та енергетиці.
"Кір Стармер піде у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Він серйозно провалився у двох дуже важливих напрямах — імміграції та енергетиці. Бажаю йому всього найкращого!" - написав Трамп.
- До слова, найбільш імовірним наступником Стармера вважається Енді Бернем - мер Великого Манчестера і представник помірного соціал-демократичного крила лейбористів. Британські ЗМІ повідомляють, що він має широку підтримку всередині партії і розглядається багатьма депутатами як головний кандидат на посаду прем'єр-міністра у разі відставки Стармера.
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якби в нас після кожного провалу йшли у відставку, то уже б в уряд набирали з глухих сіл останніх ухилянтів!😀