Стармер объявил, что уходит в отставку с поста премьера Великобритании

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

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Он отметил, что экономика Великобритании стала сильнее.

Стармер говорит, что вопрос, который ставит перед собой его партия, заключается в том, есть ли у него лучшие возможности возглавить ее на следующих всеобщих выборах.

Он говорит, что "услышал ответ" своей партии на этот вопрос и "воспринимает его с уважением".

Выборы нового лидера лейбористской партии начнутся 9 июля.

"Я буду оставаться в должности Премьер-министра до завершения выборов. И я сделаю все возможное для обеспечения организованной передачи власти", - подчеркнул он.

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Заявления Трампа и обсуждение отставки

Ранее возможную отставку Стармера прокомментировал президент США Дональд Трамп.

По его словам, премьер Великобритании "провалился" в двух ключевых направлениях — иммиграции и энергетике.

"Кир Стармер уйдет в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Он серьезно провалился в двух очень важных направлениях — иммиграции и энергетике. Желаю ему всего наилучшего!" — написал Трамп.

К слову, наиболее вероятным преемником Стармера считается Энди Бернем — мэр Большого Манчестера и представитель умеренного социал-демократического крыла лейбористов. Британские СМИ сообщают, что он пользуется широкой поддержкой внутри партии и рассматривается многими депутатами как главный кандидат на пост премьер-министра в случае отставки Стармера.

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