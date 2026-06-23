Ворог вже 96 разів атакував позиції Сил оборони, найгарячіше на Покровському напрямку, - Генштаб
Від початку доби агресор 96 разів атакував позиції Сил оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Обстріли
Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Нескучне, Сопич, Потапівка, Гірки, Рогізне, Прогрес, Волфине, Козаче, Марчишина Буда, Уланове, Яструбщина; на Чернігівщині – Кам'янська Слобода, Клюси, Богданове.
Обстановка на Півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося шість боєзіткнень із противником, ворог здійснив 32 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема три – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
Обстановка на Харківщині
- На Південно-Слобожанському напрямку загарбники вісім разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Лиман, Ізбицьке, Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка та в напрямку Козачої Лопані. Чотири бої тривають і в ці хвилини.
- На Куп’янському напрямку сьогодні ворог один раз атакував позиції Сил оборони в напрямку Шийківки.
Обстановка на Сході
На Лиманському напрямку українські воїни відбили дев’ять спроб загарбників просунутися у районах Новоселівки, Дробишевого, Лиману, ще одне боєзіткнення триває.
На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили дванадцять спроб загарбників йти вперед поблизу Закітного та в бік населених пунктів Крива Лука, Різниківка, Рай-Олександрівка. Одне боєзіткнення триває.
На Краматорському напрямку ворог один раз намагався просунутися в напрямку населеного пункту Малинівка.
На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали дванадцять атак. Десять штурмів успішно зупинено поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка та в напрямку Костянтинівки, Русиного Яру, дві атаки досі тривають.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 25 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. Двадцять дві атаки відбито в районах населених пунктів Дорожнє, Родинське, Новоолександрівка, Сергіївка, Котлине, Муравка та у бік населених наук Вільне, Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Никанорівка, Добропілля, Новий Донбас, Ганнівка, Філія. Три боєзіткнення тривають.
На Олександрівському напрямку ворог один раз намагався просунутися в районі Олександрограда.
Обстановка на Півдні
- На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили тринадцять ворожих атак у районах населених пунктів Рибне, Гуляйполе, Залізничне, Оленокостянтинівка, Чарівне та у бік Добропілля, Косівцевого, Зарічного, Староукраїнки, Данилівки, Гіркого. Одне боєзіткнення триває.
- На Оріхівському та Придніпровському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.
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