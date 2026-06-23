Ворог вже 96 разів атакував позиції Сил оборони, найгарячіше на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби агресор 96 разів атакував позиції Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обстріли

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Нескучне, Сопич, Потапівка, Гірки, Рогізне, Прогрес, Волфине, Козаче, Марчишина Буда, Уланове, Яструбщина; на Чернігівщині – Кам'янська Слобода, Клюси, Богданове.

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося шість боєзіткнень із противником, ворог здійснив 32 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема три – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія за тиждень захопила 15 квадратних кілометрів, але втратила частину логістики в Криму, - розвідка Естонії

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники вісім разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Лиман, Ізбицьке, Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка та в напрямку Козачої Лопані. Чотири бої тривають і в ці хвилини.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог один раз атакував позиції Сил оборони в напрямку Шийківки.

Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили дев’ять спроб загарбників просунутися у районах Новоселівки, Дробишевого, Лиману, ще одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили дванадцять спроб загарбників йти вперед поблизу Закітного та в бік населених пунктів Крива Лука, Різниківка, Рай-Олександрівка. Одне боєзіткнення триває.

Також дивіться: Пілоти Су-27 знищили місце скупчення російської піхоти поблизу Удачного. ВIДЕО

На Краматорському напрямку ворог один раз намагався просунутися в напрямку населеного пункту Малинівка.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали дванадцять атак. Десять штурмів успішно зупинено поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка та в напрямку Костянтинівки, Русиного Яру, дві атаки досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 25 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. Двадцять дві атаки відбито в районах населених пунктів Дорожнє, Родинське, Новоолександрівка, Сергіївка, Котлине, Муравка та у бік населених наук Вільне, Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Никанорівка, Добропілля, Новий Донбас, Ганнівка, Філія. Три боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку ворог один раз намагався просунутися в районі Олександрограда.

Обстановка на Півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили тринадцять ворожих атак у районах населених пунктів Рибне, Гуляйполе, Залізничне, Оленокостянтинівка, Чарівне та у бік Добропілля, Косівцевого, Зарічного, Староукраїнки, Данилівки, Гіркого. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Читайте: Українські дрони змусили окупантів долати пішки понад 50 км до позицій на Гуляйпільському напрямку, - командир 1-го ОШП Філатов

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.